Von Michael Wilkening

Heidelberg. Vor zwei Wochen hatten die MLP Academics Heidelberg rosige Aussichten, denn nach einem starken Saisonauftakt lagen die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic mit acht Siegen und zwei Niederlagen in der Spitzengruppe der 2. Basketball-Bundesliga. Weil danach zwei Heimspiele gegen Teams aus dem Tabellenkeller anstanden, bestand die Hoffnung, dass sich die Heidelberger ganz oben einnisten können. Doch die Hoffnung erfüllte sich nicht.

Nach der Heimpleite eine Woche zuvor gegen die Kirchheim Knights steigerten sich die MLP Academics am Sonntag noch einmal im negativen Sinn, denn bei der 67:79 (35:37)-Niederlage gegen den FC Schalke 04 zeigten sie die bislang schlechte Saisonleistung. Obwohl das Team als Tabellenfünfter weiterhin gut dasteht, sorgt die Tendenz im Umfeld für schlechte Stimmung.

„Heute haben wir in vielen Momenten die mentale Blockade gesehen, die wir zuhause haben“, sagte Ignjatovic, der unmittelbar nach der Partie niedergeschlagen wirkte. „Nur eine Halbzeit gegen Tübingen und Trier waren gut. Ansonsten war das nur Kampf und Krampf“, erklärte der Coach: „Ich muss sagen, dass wir heute noch schlechter waren als in der vergangenen Woche gegen Kirchheim.“

In den ersten Minuten sah es ganz und gar nicht danach aus, als ob die Heidelberger diese Partie würden verlieren können. Konzentriert und spielfreudig starteten die Ignjatovic-Schützlinge und überwanden damit die Schwächen der vergangenen Heimpartien, als sie Fehlstarts hingelegt hatten. Gegen Schalke war das anders, denn nach knapp acht Minuten führten die Academics mit 17:4! „Das war richtig gut“, lobte Ignjatovic den Auftakt seiner Mannschaft.

Vielleicht lief es zu Beginn ein Stückchen zu gut, denn die Heidelberger ließen anschließend merklich nach. Offenbar fühlten sich die Gastgeber zu sicher und machten unbewusst einen Schritt weniger. Die Westdeutschen, die ersatzgeschwächt an den Neckar gekommen waren, nutzten die Schwächen der MLP Academics geschickt aus und arbeiteten sich zurück ins Spiel. Nachdem die ersten Würfe im Korb gelandet waren, stieg das Selbstvertrauen der Schalker, während die Heidelberger von Minute zu Minute unsicherer wirkten. Die Leichtigkeit war völlig verloren gegangen, so dass die Schalker zur Pause bereits knapp führten – 35:37.

Nach dem Seitenwechsel konnte sich zunächst kein Team entscheidend absetzen, weil die Schalker zäh um ihre Siegchance kämpften und bei den Academics vieles Stückwerk blieb. „Meine Spieler haben an sich geglaubt, und in einer solchen Phase ist es für einen Trainer einfach, das Match zu coachen“, sagte S04-Trainer Raphael Wilder. Für seinen Kollegen war es völlig anders, denn er konnte probieren, was er wollte – es funktionierte gestern einfach nicht.

Zu Beginn des letzten Viertels führten die Heidelberger sogar noch einmal, nach dem 56:54 kostete eine weitere Schwächephase aber die Chance auf den Sieg. Den Schalkern gelang ein 13:2-Lauf bis zum 67:58. Danach versuchte es Ignjatovic mit einer unorthodoxen Aufstellung, doch selbst die verzweifelten Versuche, mit drei großen Spielern auf dem Feld zum Erfolg zu kommen, scheiterten.

Shyron Ely wurde von den Schalkern exzellent gedeckt, und neben Phillipp Heyden, der 15 Punkte beisteuerte, fand sich kein Akteur, der das Team hätte anführen können. Eine Wende war deshalb nicht mehr möglich, die MLP Academics taumelten dem Ende entgegen.

„Durch die beiden Heimniederlagen haben wir den Vorteil verloren, den wir durch Siege wie in Jena erarbeitet hatten. Wir sind jetzt gefühlt im Mittelfeld der Liga angekommen“, sagte Branislav Ignjatovic.

MLP Academics Heidelberg: Heyden 15, Jelks 11/3, Ely 9/1, Eberhard 9/1, Trtovac 9, Nixon 7, Würzner 4, Schmitt 3/1, Liyanage, Teichmann, Heindel.

Schalke 04: Newkirk 16/2, Rohwer 15/2, Belger 13, Gulley 11/1, Spencer 11/1, Joos 6, Touray 4, Jean-Louis 3/1, Szewczyk.

Stenogramm: 17:4 (8.), 21:16 (10.), 27:29 (15.), 35:37 (Halbzeit), 40:47 (25.), 52:52 (30.), 56:54 (32.), 58:67 (35.), 67:79 (Endstand); Zuschauer: 991.