Davonte Lacy zeigt in seinem ersten Spiel in Heidelberg großes Selbstvertrauen. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es gibt leichtere Aufgaben als in die Fußstapfen von Shyron Ely zu treten. Die Erwartungen an Davonte Lacy, den neuen US-Amerikaner der MLP Academics, der den für den Rest der Runde verletzt ausfallenden Heidelberger Topscorer ersetzen soll, sind jedenfalls riesig. Als es wie vor jedem Heimspiel am Freitagabend darum ging, einen Platz auf dem Sofa direkt am Spielfeldrand zu gewinnen, mussten die Kandidaten Lacys Karrierebestleistung schätzen. "85 Punkte", sagte die junge Dame – zugegeben ein Neuling bei der Korbjagd – spontan und ein bisschen zu optimistisch.

37 wäre die richtige Antwort gewesen. Und wenngleich der 26-Jährige mit 20 Punkten durchaus zeigen konnte, dass er weiß, wo der Korb hängt: Auch Lacy konnte die 79:83 (26:30; 70:70)-Niederlage nach Verlängerung gegen die Panthers Schwenningen nicht verhindern.

Ein Basketball-Krimi war es, der den 947 Zuschauern im ersten Heimspiel seit sieben Wochen im Olympiastützpunkt geboten wurde. Ohne Happy End. "Sie haben am Ende einfach ihre Würfe getroffen", sagte Lacy, der sich für die warme Begrüßung bedankte, aber dennoch nicht zufrieden war: "Ich bin hierher gekommen, um zu gewinnen. Das ist alles, was ich will."

Auf den ersten Sieg im neuen Jahr müssen die MLP Academics aber auch nach dem zweiten Overtime-Thriller binnen fünf Tagen weiter warten. Auch, weil die Partie in gut gefüllter Halle mit Magerkost begonnen hatte. Zwar lief der Ball immer wieder ganz ansehnlich durch die Heidelberger Reihen, nur beim Abschluss haperte es gewaltig. Auch die Gäste aus Schwenningen brannten zehn Tage nach Silvester kein offensives Feuerwerk ab, sodass es nach dem Auftaktviertel 12:13 stand.

Und die Trefferquote sollte sich bis zur Halbzeit auch nicht bessern: Gerade einmal jeder vierte Wurf der Hausherren fand sein Ziel. Lediglich den Einzelaktionen von Niklas Würzner und Stephon Jelks, die vor dem Wechsel jeweils acht Punkte markierten, war es zu verdanken, dass es nur mit einem Vier-Punkte-Rückstand in die Pause ging (26:30).

Viel Arbeit also für Academics-Coach Branislav Ignjatovic, der auch seinen Neuzugang während der Pause im Mittelkreis noch einmal ins Gebet nahm. Eine Maßnahme, die offenbar fruchtete. Neun der ersten elf Heidelberger Punkte in Hälfe zwei erzielte Lacy und brachte die Gastgeber schnell mit 37:34 in Front. Doch gerade als man sich auf der Tribüne so richtig warm geklatscht hatte, folgte ein 10:0-Lauf der widerspenstigen Panthers.

Zwar nutzte im Schlussabschnitt der gebürtige Mainzer Armin Trtovac jeden seiner 212 Zentimeter Körperlänge, um sich unter dem Korb durchzusetzen, kam am Ende auf ebenfalls 20 Zähler und freute sich über die Auszeichnung zum effektivsten Spieler der Partie. Dennoch bedurfte es weiterer Heldentaten von Neuzugang Lacy, um die Academics in die Verlängerung zu retten (70:70).

Trainer Ignjatovic bereitet aber genau das Kopfzerbrechen. "Es ist für mich das größte Fragezeichen, warum ein Mann, der zweimal mittrainiert hat, die meisten Würfe nimmt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, während andere Leistungsträger verkrampfen", sagte der Serbe auf der Trainerbank, nachdem seine Schützlinge in den fünf zusätzlichen Minuten den Kürzeren gezogen hatten.

Sein Team habe "die Leichtigkeit verloren", haderte Ignjatovic, dem für die Partie am Sonntag in Tübingen (17 Uhr) Böses schwant: "Wenn wir so viele Fehler machen wie heute, möchte ich über die Playoffs gar nicht reden."

Stenogramm: 5:5 (5.), 12:13 (1. Viertel), 23:22 (15.), 26:30 (Halbzeit), 37:44 (26.), 49:54 (3. Viertel), 57:57 (33.), 65:64 (38.), 70:70 (4. Viertel), 74:74 (43.), 74:80 (44.), 79:81 (45.), 79:83 (Endstand).

Heidelberg: Lacy 20 (4 Dreier), Trtovac 20, Würzner 16, Jelks 10, Nixon 3, Liyanage 3 (1), Heyden 3, Schmitt 2, Eberhard 2, Teichmann.

Schwenningen: Moore 22 (1), Friederici 16 (2), Brandon 16 (1) Bacak 15 (1), Lewis 12, Borekambi 2, Mikulic.