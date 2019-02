Rostock. (miwi) Die lange Reise hat sich für die MLP Academics nicht gelohnt. Der Basketball-Zweitligist verlor am Sonntagnachmittag bei den Rostock Seawolves mit 69:77 (31:31) und verpasste damit die Chance, den dritten Tabellenplatz zurückzuerobern. Im dritten Viertel reichten den Rostockern drei starke Minuten, in denen sie den entscheidenden Zwischenspurt hinlegten, den die Mannschaft von Branislav Ignjatovic nicht mehr kontern konnte.

"Wir waren einfach nicht gut genug, um in Rostock zu gewinnen", sagte der Heidelberger Coach nach den 40 intensiven Minuten gegen einen direkten Tabellennachbarn. "Wir haben zu viele blöde Aktionen gehabt, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen", sagte Ignjatovic. Besonders drei Momente stießen dem Serben sauer auf, als seine Spieler die Rostocker bei einem Dreierversuch foulten und ihnen damit leichte Punkte von der Freiwurflinie schenkten. Die entscheidenden Minuten hatten damit aber nichts zu tun.

Yannick Anzuluni und Tony Hicks heißen die zwei Schützen der Seawolves, die für den Sieg im Duell der Tabellennachbarn verantwortlich waren. Zwischen der 26. und 28. Minute erzielte jeder zwei Dreier, so dass aus einem knappen 38:36 der Rostocker eine komfortable 52:39-Führung wurde.

Zweieinhalb Viertel lang hatten sich beide Teams ein sehr intensives Duell geliefert, in dem keine Mannschaft einen Vorteil hatte, ehe die Dreier der Heim-Fünf plötzlich wie selbstverständlich durch die Reuse flogen. "Sie haben den Ball gut bewegt, weil die Rostocker insgesamt die besseren Guards hatten", befand Ignjatovic: "In dieser Phase haben sie dann auch noch gut getroffen."

Plötzlich waren die Heidelberger unter Druck, die bis dahin zwar nur eine kurze Phase vor der Pause in Führung gelegen hatten, aber stets Kontakt zu den Rostockern hielten. Jetzt war dieser verloren gegangen und es war klar, dass es eine besondere Leistung der Academics brauchen würde, um diese Begegnung noch einmal zu drehen. Das war eine schwere Aufgabe, aber keine unmögliche, denn innerhalb der ersten Minute des letzten Viertels starteten die Ignjatovic-Schützlinge einen 7:0-Lauf, der sie bis auf drei Zähler an die Seawolves heranbrachte - aus einem 45:55 wurde ein 52:55.

Es reichte aber nicht mehr zu einem Umschwung, denn die Heidelberger ließen vor allem unter dem Korb zu viele gute Chancen liegen, so dass die Rostocker wieder davonziehen konnten. Vier Minuten vor dem Ende war die Begegnung entschieden (71:59), wenngleich die Academics auch in der Schlussphase tapfer um eine Ergebnisverbesserung kämpften. Am Sonntag fehlte aber neben etwas Wurfglück auch Cleverness, um das "Duell um den dritten Rang" gewinnen zu können.

Rostock Seawolves: Hicks 20 Punkte / 4 Dreier, Harris 15, Anzuluni 15/4, Bogdanov 9/1, Jost 7/1, Alte 5, Cardenas 3, Frazier 3/1, Talbert, Teucher, Clay, Bryant.

MLP Academics Heidelberg: Ely 15/1, Ney 10, Smith 9/1, Heyden 9, Palm 8/2, Oppland 6, Schmitt 5/1, Würzner 4, Liyanage 3/1, Aichele.

Spielfilm: 6:0 (2.), 15:11 (6.), 17:13 (10.), 23:22 (15.), 31:31 (Hz.), 38:36 (25.), 52:39 (28.), 55:45 (30.), 55:52 (31.), 71:59 (36.), 77:69 (Endstand).

Zuschauer: 3400.