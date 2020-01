Von Nikolas Beck

Tübingen. Branislav Ignjatovic versuchte alles. Der serbische Trainer, inzwischen 53 Jahre alt, ging sogar mit aufs Feld: Beim Warmmachen in der Halbzeitpause stand er plötzlich beim Korbleger-Kreisel dabei, klatschte mit jedem seiner Schützlinge noch einmal ab, schwor sie auf die finalen 20 Minuten ein. Alleine: Es half nichts. Mit 80:88 (41:53) unterlagen die MLP Academics Heidelberg bei den Tigers in Tübingen.

"Das ist mein Job als Trainer", erklärte Ignjatovic seine ungewöhnliche Maßnahme. "Ich bin bereit, alles für die Mannschaft zu tun, aber von der anderen Seite muss auch etwas zurückkommen." Nach einem ordentlichen Auftakt und einer Drei-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel (22:19) kam von seinen Schützlingen allerdings viel zu wenig.

Hintergrund > Branislav Ignjatovic, Trainer der Academcis: "Wir mussten wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen, das war heute spielentscheidend. Dass wir dann noch mal herangekommen sind, war eine gute Leistung. Aber wir haben die Rebound-Problematik nie in den Griff bekommen. Irgendwann hat [+] Lesen Sie mehr > Branislav Ignjatovic, Trainer der Academcis: "Wir mussten wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen, das war heute spielentscheidend. Dass wir dann noch mal herangekommen sind, war eine gute Leistung. Aber wir haben die Rebound-Problematik nie in den Griff bekommen. Irgendwann hat sich Lacy in einen Rausch gespielt, am Ende brauchst du aber auch ein bisschen Glück. Das fehlt uns zurzeit." > Andy Hipsher, Trainer der Tigers Tübingen: "Das war ein extrem wichtiger Sieg für alle, für den Klub, die Stadt und die Tabelle. Wenn du gegen ein Team von Ignjatovic spielst, weißt du, dass du mental bereit sein musst, über die vollen 40 Minuten ans Limit zu gehen. Ich bin extrem stolz auf meine Spieler, die auf jeden Dreier von Lacy oder auch auf den späten Treffer von Stephon Jelks immer wieder eine Antwort hatten." > Niklas Würzner, Aufbauspieler der Academics: "Es geht für uns jetzt nur noch über Kampf und Wille. Ich werfe aber keinem Spieler vor, dass er nicht kämpft. Das macht jeder hier zu 100 Prozent, das sehe ich. Irgendwo fehlt das gewisse Glück, einige Bälle rollen wieder raus, dazu gibt es viele Pfiffe gegen uns in den letzten Spielen. Wir waren heute ein paar Mal kurz davor, das Spiel zu drehen, haben aber die entscheidenden Plays nicht gemacht. Wir sind dennoch immer noch ein Team für die Playoffs, davon bin ich überzeugt. Es sind noch viele Spiele, die Saison ist noch nicht verloren." nb

Immer wieder zogen die Tigers, die aktuell selbst jede Menge Probleme an den Krallen haben und gerade ihren Trainer wechselten, nahezu ohne Gegenwehr in die Zone, schafften es immer wieder an die Freiwurflinie. "Unser Verhalten im Eins-gegen-eins war katastrophal, vor allem unsere Guards als erste Linie der Verteidigung haben keinerlei körperliche Präsenz gezeigt", ärgert sich Ignjatovic, der aufgrund der eklatanten Probleme in der Defense sogar gezwungen war, seinen "Gameplan" über den Haufen zu werfen.

Denn nach den zusätzlichen Streicheleinheiten zur Pause stellten die Heidelberger auf eine Zonen-Verteidigung um. "Dass Tübingen damit Probleme hat, ist bekannt", erklärte der Academics-Coach, der sich diesen Schachzug eigentlich für den Schlussabschnitt aufheben wollte. 53 Tigers-Punkte zur Halbzeit ließen ihn umdenken.

Und in der Tat: Im Angriff wirkten die Gastgeber plötzlich ideenlos, während sie hinten kein Mittel mehr fanden gegen Davonte Lacy. Der neueste "Akademiker" konnte sein starkes Debüt am Freitag sogar noch toppen, kam am Ende auf 29 Zähler – und verdiente sich ein Sonderlob von seinem Coach: "Das war wohl die beste individuelle Leistung, die ich in meiner Zeit in Heidelberg gesehen habe." Praktisch im Alleingang warf der 26-jährige US-Amerikaner sein Team wieder in Schlagdistanz (77:79, 35. Minute). Dann verließen jedoch auch ihn ein bisschen die Kräfte.

Und bei der vierten Niederlage in Serie – der siebten in den letzten neun Spielen – auch ein bisschen das Glück, Phillipp Heyden? "Das glaube ich nicht, eher fehlt der Wille", sprach der Academcis-Kapitän bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Klartext. "Wir müssen aufhören, Ausreden zu suchen, sondern uns an die eigene Nase fassen. Jeder Einzelne muss einfach eine Schippe draufpacken."

Doch wie viele Warnschüsse brauchen Heidelbergs beste Basketballer, die im Herbst noch über einen herausragenden Saisonstart mit acht Siegen aus den ersten zehn Spielen gejubelt halten, noch? Schon am Freitagabend hatte Ignjatovic schließlich konstatiert, in der aktuellen Verfassung müsse man über die Playoffs gar nicht erst reden. Gestern Abend klang das zumindest ein bisschen versöhnlicher: "Nach einer Niederlage ist es immer schwer, von einem Fortschritt zu sprechen", sagte Ignjatovic gegenüber der RNZ, "aber insgesamt war das heute wesentlich besser als gegen Schwenningen oder Schalke."

Am Ende kam Aufbauhilfe von ungewohnter Stelle. Tübingens Trainer Andy Hipsher sprach zwar eigentlich über sein eigenes Team. Sein Credo: "Um gute Zeiten zu erleben, musst du dich durch harte Zeiten durchbeißen können." Dies gilt zu Beginn des Jahres aber auch für die Academics mehr denn je.

Stenogramm: 7:2 (3.), 10:12 (5.), 19:22 (1. Viertel), 35:30 (15.), 53:41 (Halbzeit), 55:45 (23.), 61:55 (26.), 72:62 (3. Viertel), 75:71 (33.), 86:80 (38.), 88:80 (Endstand).

Tübingen: Smith 27 (2 Dreier), Baldwin 17 (1), Wolf 16, Fulwood-Davis 9, Nyama 6, Strings 5, Bekteshi 5 (1), Stammberger 3 (1).

Heidelberg: Lacy 29 (6), Würzner 15 (1), Nixon 13, Heyden 8, Jelks 7 (1), Eberhard 4, Schmitt 2, Trtovac 2, Liyanage, Teichmann.

Zuschauer: 2 000.