In Bestform präsentierte sich zuletzt Dan Oppland. Im Heimspiel gegen Rostock will der US-Amerikaner erneut auftrumpfen. Foto: Schönberger

Heidelberg. (miwi) Es ist eine Grundregel, dass ein Trainer nie ganz zufrieden mit dem Auftritt der eigenen Mannschaft sein kann. Die Perfektion ist ein großes Ziel in der Theorie, das in der Praxis doch nicht erreicht werden kann. Ziemlich nahe kamen die MLP Academics Heidelberg diesem Idealzustand am Mittwoch beim 78:56-Erfolg bei den Nürnberg Falcons. Der Trend spricht für die Mannschaft von Branislav Ignjatovic, die in der 2. Basketball-Bundesliga zuletzt immer besser in Form kam. Im Heimspiel gegen die Rostock Seawolves am Sonntag, 17 Uhr, soll sich das fortsetzen.

"Wir haben zum ersten Mal von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert verteidigt", lobte Ignjatovic seine Spieler für eine richtig gute Vorstellung. Der Serbe ist selten überschwänglich, weshalb das große Lob hoch einzuordnen ist. Der Heidelberger Trainer nimmt die Weiterentwicklung wahr, die seine Spieler in den vergangenen Wochen gemacht haben. Das Miteinander auf dem Feld ist besser geworden, der Gewöhnungsprozess vorangekommen.

Das zeigt sich im verbesserten und flüssigeren Offensivspiel, aber vor allem in der Art und Weise, wie die Academics verteidigen. Die Kirchheimer hielten sie bei 68 Punkten, die Nürnberger sogar bei 56 Zählern - mit einer solchen Stabilität dürfte es schwer werden, die Heidelberger in den kommenden Wochen zu schlagen.

"Wir müssen jetzt den Ball flach halten und kontinuierlich weiterarbeiten", fordert Ignjatovic. Die Leistungen zuletzt sollen Ansporn sein und nicht dazu verleiten, sich zufrieden zurückzulehnen. Der Heidelberger Trainer möchte die Vorstellungen seiner Mannschaft in den jüngsten Auswärtsspielen zur Normalität machen. "Wir haben jetzt gesehen, wozu wir in der Lage sind", sagt er. Mit zwölf Punkten, sieben Rebounds und fünf Assists war Dan Oppland einer der Besten - ausgerechnet bei seinem ehemaligen Klub war der US-Amerikaner in Bestform.

Dabei hatte sich Oppland zwei Tage vor dem Spiel im Training am linken Daumen verletzt. "Die Physiotherapeuten haben wieder einen guten Job gemacht", lobte Ignjatovic die medizinische Abteilung - und geht davon aus, dass er gegen die Seawolves erneut mit dem kompletten Kader antreten kann.

Die Rostocker haben bislang einen außergewöhnlichen Saisonverlauf. Der Liganeuling hat auswärts alle Partien gewonnen, dafür in der eigenen Halle erst einen Sieg geschafft. "Ich denke, das ist eher ein Zufall", glaubt Ignjatovic. Klar ist aber, dass die Hanseaten mit Selbstvertrauen die lange Reise in die Neckarstadt auf sich nehmen und weiterhin in fremden Arenen ungeschlagen bleiben wollen. "Das ist kein normaler Aufsteiger", warnt der Heidelberger Coach und verweist auf die Erfahrung, die im Kader der Seawolves steckt. Vor allem auf der Spielmacherposition verfügen die Rostocker über hohe Qualität, so dass vor allem auf Niklas Würzner Arbeit zukommt. "Wir müssen viele Aufgaben lösen, wenn wir erfolgreich sein wollen", sagt Ignjatovic.

In den verbleibenden Trainingseinheiten wird der Serbe versuchen, die gute Stimmung im Team nach den beiden souveränen Auswärtssiegen zu erhalten. Gleichzeitig geht es darum, die körperliche Frische zurückzuerlangen, damit die Heidelberger sich mit dem dritten Erfolg hintereinander weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen können. Immerhin: Wenn man gewinnt, fühlt man die Müdigkeit weniger deutlich.

Info: 2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Rostock Seawolves.