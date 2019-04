Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es hatte fast etwas Beiläufiges, als die MLP Academics Heidelberg am Freitagabend Historisches leisteten. Zum ersten Mal in der Geschichte der eingleisigen 2. Basketball-Bundesliga gewannen die Heidelberger eine Playoffrunde und stehen durch das 89:64 (39:25) gegen das Team Ehingen-Urspring im Halbfinale – ohne Niederlage setzte sich die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic in der Serie mit 3:0 durch.

Wahrscheinlich hatte es einfach damit zu tun, dass die MLP Academics am Freitag und gegen die Ehinger insgesamt zu deutlich überlegen waren und die großen Emotionen deshalb gar nicht entstehen konnten. Abgeklärt und souverän gingen die Heidelberger den Schritt, der nach den Leistungen der zurückliegenden Jahre und den Vorstellungen in der laufenden Spielzeit absehbar und folgerichtig war.

„Am Ende war es deutlich und eben ganz anders als im vergangenen Jahr, als es in fünf Spielen gegen Trier so eng war“, sagte Niklas Würzner. Der Spielmacher aus der eigenen Jugend war Teil einer „sehr, sehr starken Mannschaft“ und natürlich froh, dass es nach dem knappen Scheitern gegen die Gladiators vor knapp zwölf Monaten diesmal deutlicher und positiver wurde.

Insgesamt fanden die Heidelberger in allen Partien die richtigen Mittel, um dem Ehinger Spiel das Tempo zu nehmen. Es ist im Sport eine besondere Qualität, dem Gegner dessen Stärken nehmen zu können – und eben dazu sind die Academics unter Trainer Branislav Ignjatovic sehr oft in der Lage.

Knapp zwei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels war endgültig klar geworden, dass die Heidelberger den dritten Sieg im dritten Duell mit den Ehingern feiern würden. Es war Shyron Ely vorbehalten, mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 59:38 den Vorsprung erstmals auf mehr als 20 Zähler auszubauen. Das dritte Match gegen die junge Mannschaft von Coach Domenik Reinboth war die deutlichste Demonstration der Überlegenheit der Heidelberger.

Vor allem unter den Körben dominierten die Academics, und nachdem Niklas Ney in der zweiten Begegnung in Ehingen brilliert hatte, gab es gestern kaum ein Mittel gegen Phillipp Heyden. Der Center fehlte am Dienstag wegen eines Magen-Darm-Infekts, von dem drei Tage später kaum noch etwas zu spüren war – der Kapitän trug 18 Punkte zum klaren Erfolg bei. Heyden war aber nur ein Baustein für den Sieg. „Wir waren in der Serie chancenlos“, sagte Reinboth und zollte den Heidelbergern damit das größtmögliche Lob. In der regulären Saison zählten die Ehinger zu den positiven Überraschungen, in den Playoffs wurden ihnen die Grenzen aufgezeigt. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, lobte Reinboths Kollege Ignjatovic

Der Gegner im Halbfinale steht bereits fest, denn wie die Heidelberger hatten die Nürnberg Falcons wenig Probleme in ihrer Viertelfinalserie und besiegten die Gladiators Trier mit 3:0. Am Ostersamstag um 18 Uhr steigt der erste Vergleich mit den Franken im Olympiastützpunkt. Die Reise der MLP Academics in den Playoffs ist noch nicht vorbei. „Wir wollen noch etwas erreichen“, sagte Würzner – im Halbfinale soll noch nicht Schluss sein.

MLP Academics Heidelberg: Heyden 18, Ely 13/1, Smith 12/1, Oppland 12, Palm 10/3, Würzner 7/1, Liyanage 6/2, Ney 4, Aichele 4, Schmitt 3/1, Schöpe.

Team Ehingen-Urspring: Monteroso 22/2, Leissner 11/1, Simmons 9/1, Bonifant 7/1, Uhl 5/1, Strangmeyer 5, Yebo 5, Otto.

Stenogramm: 12:9 (5.), 23:16 (10.), 29:23 (15.), 39:25 (Hz.), 50:33 (25.), 61:43 (30.), 70:48 (35.), 89:64 (Endstand); Zuschauer: 1050.