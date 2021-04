Heidelberg. (miwi) Es ist bei jeder größeren Sportveranstaltung seit etwa einem Jahr der Fall, dass die Zuschauer auf den Tribünen fehlen. Am Montagabend fehlten die Fans aber noch ein bisschen mehr. Die Vorstellung, dass drei, vier oder vielleicht sogar 5 000 Menschen im SNP Dome dabei gewesen wären, ein Basketballspiel gesehen hätten, das es nicht sehr oft gibt, verleitet zum Schwärmen. Die neue schmucke Halle in der Speyerer Straße in Heidelberg ist gerade erst eingeweiht worden und kann schon jetzt auf ein Match zurückblicken, an das sich jeder vermutlich bis an sein Lebensende erinnern kann, der mit dabei war.

"Ich liebe dieses Spiel. Es endet vielleicht nicht immer so, wie du es willst, aber es ist sicherlich das unterhaltsamste und spannendste Spiel der Welt", postete Matthias Lautenschläger in den sozialen Netzwerken.

Der Manager der MLP Academics Heidelberg hatte "ein Spiel für die Geschichtsbücher" gesehen, ganz ungeachtet der Tatsache, dass diese wilden 55 Minuten mit einer Niederlage für sein Team endete. Beim 114:118 nach der dritten Verlängerung gegen die Kirchheim Knights hatten die Heidelberger eine große Chance ausgelassen, vielleicht schon den entscheidenden Schritt hin zum Bundesliga-Aufstieg zu machen.

Nach vier Partien der Playoff-Gruppenphase stehen die Academics mit drei Siegen weiterhin an der Spitze ihrer Gruppe, mit den Kirchheimern und den Eisbären Bremerhaven sind jetzt aber zwei Konkurrenten nur noch einen Sieg von den Heidelbergern entfernt. Um den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt zu machen, müssen die Schützlinge von Branislav Ignjatovic die beiden noch ausstehenden Begegnungen am Donnerstag (19 Uhr) bei den Panthern Schwenningen und am Sonntag (17) gegen Bremerhaven gewinnen.

Möglicherweise reicht auch ein Erfolg, wenn die Konkurrenz für die Academics spielt. Mit Rechenspielen halten sich die Heidelberg aber nicht auf. Vielmehr sind sie damit beschäftigt, die richtigen Schlüsse aus der geschichtsträchtigen "Basketball-Schlacht" gegen die Knights zu ziehen.

"Wir dürfen nicht mehr so viele Fehler machen", fordert beispielsweise Evan McGaughey. Der Forward der Heidelberger sah sich die letzten Minuten einer irren "emotionalen Achterbahnfahrt" (McGaughey) vom Spielfeldrand aus an, denn er hatte sich während der Partie am Rücken verletzt. Trainer Ignjatovic ("Mir fehlten die Alternativen") vermisste den US-Amerikaner schmerzlich und hofft deshalb darauf, dass er in Schwenningen wieder mitwirken kann. Ein Vorteil der Academics war bislang, dass der komplette Kader in den Playoffs zur Verfügung stand.

McGaughey selbst ist zuversichtlich. "Wir müssen abwarten, wie es sich in den nächsten beiden Tagen entwickelt", sagte er – und fügte an: "Christos ist zuversichtlich, dass ich spielen kann."

Auf Christos Karavassilis, den Physiotherapeuten der Academics, wird es in den wenigen Stunden bis zur Abfahrt in den Schwarzwald ankommen. McGaughey hat volles Vertrauen: "Christos wird mit seiner Magie dafür sorgen, dass ich so schnell wie möglich aufs Feld zurückkehren kann." Magisch muss die Partie in Schwenningen nicht werden, sie soll nur mit einem besseren Ergebnis für die Academics enden als das Spiel gegen Kirchheim. "Wir wissen, dass wir ein großartiges Team sind und wenn wir unsere Fähigkeiten ausspielen, werden gute Dinge auf uns zukommen", sagt McGaughey. Die Niederlage gegen die Knights, da ist sich der US-Amerikaner sicher, wird die Heidelberger nicht aus der Bahn werfen.

2. Basketball-Bundesliga, Playoffs, Donnerstag, 19 Uhr: Panthers Schwenningen - MLP Academics Heidelberg.