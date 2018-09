Heidelberg. (miwi) Es ist die einzige Möglichkeit, sich ein Bild vom Leistungsstand der MLP Academics Heidelberg zu machen, ehe die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga am 22. September startet. Nur am Samstag, um 18 Uhr, bestreitet die Mannschaft von Branislav Ignjatovic ein öffentliches Spiel vor eigener Kulisse, dass zusätzlich dadurch aufgewertet wird, dass gleichzeitig Albert Kuppe offiziell verabschiedet wird. Beim Spiel gegen den Regionalligisten aus Speyer, für den Kuppe künftig auf Korbjagd gehen wird, steht der ehemalige Academics-Kapitän im Fokus.

"Ich freue mich auf die Gelegenheit, viele der alten Mitspieler wiederzusehen und mich zudem von den Fans noch einmal verabschieden zu können", sagt der Flügelspieler. Kuppe hatte sich gegen eine weitere Saison bei den Heidelbergern entschieden, um beruflich vorankommen zu können. Das Engagement in Speyer, das damit liebäugelt in die ProB, aufzusteigen, bietet ihm die Möglichkeit, weiter auf gehobenem Niveau Basketball zu spielen.

Für Academics-Coach Branislav Ignjatovic geht es im Testmatch aber nicht nur darum, seinem ehemaligen Kapitän eine Bühne zu geben. Für den Serben steht die Entwicklung seiner Mannschaft im Vordergrund. "Wir haben bislang positive Dinge gesehen, aber auch Dinge, die nicht gut funktioniert haben", sagt der Trainer. Gegen Speyer soll es deshalb nicht nur einen Sieg für den Zweitligisten geben, sondern gleichzeitig eine Steigerung im Zusammenspiel des Teams.