Von Michael Wilkening

Heidelberg. Wenn doch nur das Wetter schöner sein könnte. Im Moment ist jede Stunde kostbar, die Albert Kuppe mit seinem Sohn verbringen kann. Angesichts der Termindichte in den Playoffs mit den MLP Academics Heidelberg und der mentalen Belastung im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga sind Spaziergänge mit dem Filius ein willkommenes Eintauchen in eine andere Welt, die Entspannung verspricht. "Wir mussten wieder umkehren, es hat angefangen zu regnen", sagte Kuppe gestern Mittag. Ein wenig Zeit blieb dem Flügelspieler der Heidelberger noch mit dem eigenen Nachwuchs, ehe er sich auf den Weg in die Trainingshalle machte. Am Mittwoch (19 Uhr) steht die zweite Partie im Gruppenmodus auf dem Programm und mit einem Sieg über die Panther Schwenningen können die Heidelberger ihre Ausgangslage weiter verbessern.

Kuppe lebt sehr lange in der Region, hat schon ein paar Jahre für die Academics gespielt und spürt deshalb die Chance, die sich dem Klub gerade bietet, besonders intensiv. Seit vielen Jahren wird im Umfeld der Heidelberger vom Bundesliga-Traum gesprochen und jetzt besteht erstmals die Chance, dass er wahr wird. Durch den SNP Dome, der neuen und schicken Heimat der Basketballer in der Speyerer Straße, ist eine Grundvoraussetzung geschaffen und die Qualität der Mannschaft verleitet die Fans der Academics zum Schwärmen. "Ja, man hat diese Gedanken, aber die streife ich ab, wenn ich die Halle betrete", sagt Kuppe.

Keine Ablenkung soll es von den Dingen geben, die in den kommenden beiden Wochen aus sportlicher Sicht zählen. "Wir werden uns jetzt gut auf Schwenningen vorbereiten", kündigt der Dreier-Spezialist an. Nachdem die Heidelberger am Samstag mit einem 100:96 nach Verlängerung bei den Eisbären Bremerhaven erfolgreich in die Playoffs gestartet sind, wollen sie gegen das Team aus dem Schwarzwald nachlegen. Die Panther haben zum Start die Kirchheim Knights klar geschlagen, so dass Kuppe und seine Kollegen mit einem Erfolg am Mittwoch die Tabellenführung übernehmen können.

Eben das ist das Ziel, wenngleich Kuppe vor dem Team aus Schwenningen warnt. "Wir haben in der regulären Saison ein Spiel gegen sie verloren", sagt der Academics-Routinier. Er baut darauf, dass seine Mannschaft deshalb konzentriert genug ans Werk geht, um die Hoffnung auf die Bundesliga weiterhin ohne Niederlage am Leben zu halten. Mut macht dabei, dass die Academics das schwere Match in Bremerhaven ohne schlimmere Blessuren überstanden haben. "Ein bisschen Probleme gibt es, aber nichts Dramatisches", berichtet der Flügelspieler.

Zudem ist Kuppe zuversichtlich, dass nach dem knappen Erfolg in Bremerhaven ein Lerneffekt bei Jordan Geist eingesetzt hat. Der US-Amerikaner hatte den Sieg bei den Eisbären mit zwei unsportlichen Fouls erheblich in Gefahr gebracht. "Er ist ein schlauer Junge. Jordan weiß, dass er das unterlassen muss, auch wenn Emotionen im Spiel sind", erklärt Kuppe und berichtet, dass am Samstag in der Kabine schon wieder über die Undiszipliniertheiten des Punktesammlers gewitzelt werden konnte. "Wir haben ihm gesagt, dass er hätte zu Fuß nach Hause laufen können, wenn wir das Ding verloren hätten."

Das passierte nicht, weil die Heidelberger eine Qualität offenbarten, die sie in der laufenden Spielzeit schon zu vielen Siegen geführt hat. Wie die vielköpfige Schlange im Märchen hat das Team von Branislav Ignjatovic viele gefährliche Waffen und ist deshalb nur schwer vom Gegner zu kontrollieren. Das sollen am Mittwoch auch die Panther aus Schwenningen zu spüren bekommen.

Pro A, Playoffs, Mittwoch, 19 Uhr: HD – Schwenningen.