Heidelbergs Zamal Nixon (in Weiß) erzielte in Kirchheim/Teck 20 Punkte. Archivfoto: vaf

Kirchheim. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg wehrten sich, hätten beinahe eine verrückte Wende geschafft, letztlich blieben allerdings zu viele Spieler hinter den eigenen Möglichkeiten zurück, so dass die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic am Freitagabend bei den Kirchheim Knights 79:87 (44:48) verlor. In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Heidelberger die Gelegenheit verpasst, vorzeitig den entscheidenden Schritt zur Playoff-Teilnahme zu gehen.

Eine starke Leistung von Zamal Nixon genügte nicht. Der US-Amerikaner hatte am Ende 20 Punkte auf dem Konto und wurde auf dem Feld gut von Kapitän Phillipp Heyden (16) assistiert. Der Center holte zudem neun Rebounds und schrammte nur knapp an einem Double-Double vorbei. Doch bei den Kirchheimer waren mehr Akteure in einer guten Verfassung, sie siegten verdient.

In der ersten Halbzeit erwischten die Heidelberger nach fünf guten Minuten zu Beginn eine Schwächephase, die durch die Knights direkt bestraft wurde. Bei den Academics sprangen ein paar Würfe von der Innenseite des Rings zurück ins Feld, während die Kirchheimer in dieser Phase mehr Glück hatten und deshalb nach 13 Minuten mit 34:22 vorne lagen. Diesem Rückstand sollten die Heidelberger dauerhaft hinterherlaufen.

Immerhin erholten sich die Ignjatovic-Schützlinge von dem schnellen zweistelligen Rückstand und verkürzten diesen bis zur Halbzeitbesprechung wieder. Das lag zu großen Teilen an Nixon, der jetzt auftrumpfte und bis zur Pause bereits 13 Punkte erzielt hatte. Der Spielmacher der Heidelberger war mit seiner Schnelligkeit kaum zu kontrollieren, zog immer wieder erfolgreich zum Korb und verwandelte zwei Sekunden vor dem Ende der Halbzeit drei Freiwürfe sicher zum 44:48, nachdem er bei einem Dreier gefoult worden war.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Heidelberger, die Partie auszugleichen, um Druck auf die Knights aufzubauen. Es gelang allerdings zu keiner Phase, in Führung zu gehen, weil die Kirchheimer in den richtigen Momenten gute Antworten fanden. Zwei Mal kamen die Academics im letzten Viertel auf zwei Zähler heran, doch die Kirchheimer konterten.

Die Knights mussten unbedingt gewinnen, um eine Chance auf die Playoffs zu haben und brachten deshalb viel Energie aufs Feld. Nachdem die Heidelberger auf 62:64 herangekommen waren, zogen sie auf 81:68 davon. Noch einmal rafften sich die Academics auf und hatten 48 Sekunden vor dem Ende zum 79:81 aufgeschlossen. Zur Wende reichte es aber nicht mehr, die Knights brachten den Sieg über die Zeit, weil Dajuan Graf 23 Sekunden vor dem Ende einen schwierigen Wurf zum 83:79 traf. Das war die Entscheidung.

Kirchheim: McCloud 18/3, Wohlrath 18/3, Graf 13/1, Rendleman 10, Butler 10, Pape 8, Koch 6/2, Brauner 4..

Heidelberg: Nixon 20/1, Heyden 16, Lacy 12/1, Eberhard 9/1, Würzner 6, Jelks 4, Teichmann 4, Schmitt 3/1, Liyanage 3/1, Trtovac 2.

Stenogramm: 9:9 (4.), 22:15 (10.), 34:22 (13.), 48:44 (Hz.), 57:47 (24.), 64:57 (30.), 64:62 (32.), 76:66 (35.), 81:79 (40.), 87:79.