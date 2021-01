Von Nikolas Beck

Heidelberg. Schlag auf Schlag geht es für die MLP Academics in der 2. Basketball-Bundesliga. An diesem Samstag (19 Uhr) steigt bei Phönix Hagen bereits das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen. Für Shy Ely, Heidelbergs Topscorer, ist das kein Problem. "Ihr bezahlt mich dafür, dass ich ins Training gehe", sagte Ely – freilich mit einem Augenzwinkern – einst zu Manager Matthias Lautenschläger, "spielen würde ich immer umsonst."

Dabei ist besonders wertvoll, was der US-Amerikaner am Spieltag in den allermeisten Fällen aufs Parkett bringt.

So wie am Mittwochabend in Paderborn. Mit 23 Punkten war der 33-Jährige einer der Sieggaranten beim 85:79 gegen die Uni Baskets. Und einer der wenigen Lichtblicke bei den Heidelbergern. Auf den Basketball-Leckerbissen drei Tage zuvor gegen Leverkusen folgte ganz schwere Kost. "Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit unserer Leistung über weite Strecken", nahm Trainer Branislav Ignjatovic kein Blatt vor den Mund.

Ely widerspricht nicht. Sagt aber: "Du kannst nicht jedes Spiel glänzen." Solche "schmutzigen Siege" seien eben auch nötig, wenn man ein Top-Team sein wolle. Er weiß nur zu gut, dass die Heidelberger gerade in diesen Partien in der Vergangenheit immer wieder Federn ließen.

In der Corona-Saison 20/21 scheint alles anders zu sein. Wie ernst es die "Akademiker" meinen mit dem Versuch, um den Aufstieg mitzuspielen, zeigte die Nachverpflichtung von Shaun Willett. "Ein großartiger Spieler", schwärmt Landsmann Ely von Willetts Qualitäten. Nun gelte es, ihn schnell zu integrieren.

Ein Lautsprecher wird der "Swingman" Ely in diesem Leben nicht mehr. Kampfansagen an die Konkurrenz? Fehlanzeige. "Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie gut wir sind oder vielleicht sein können", sagt der Sympathieträger, der stattdessen lieber Taten sprechen lassen will. Seinen Kollegen predige er immer wieder: "Nicht abheben, nur ans nächste Spiel denken, hart weiterarbeiten."

Sein Trainer wird es gerne hören. Schließlich ist der Gegner an diesem Samstag zumindest auf dem Papier einer, den man gerne mal unterschätzt. Die Feuervögel haben vier Spiele in Serie verloren, stecken tief drin im Abstiegskampf. Ignjatovic sieht sie auf ähnlichem Niveau wie den letzten Academics-Gegner Paderborn. Ob diesmal wieder ein Sieg mit mehr Glanzpunkten gelingt? Auch Shy Ely hätte sicher nichts dagegen.

ProA, Samstag, 19 Uhr: Hagen - Heidelberg.