Von Michael Wilkening

Heidelberg. Philipp Heyden hatte seine kleinen Kinder um sich, als er einen Ausblick auf die nächsten Stunden wagte. "Ich werde eine schlaflose Nacht haben", sagte der Center der MLP Academics Heidelberg. Oft ist es ja der eigene Nachwuchs, der jungen Eltern den Schlaf raubt, aber Heyden ahnte, dass es diesmal nicht an den Kindern liegen würde.

Es war vielmehr die knappe 81:82-Heimniederlage der Heidelberger gegen die Rostock Seawolves, die den Schlafrhythmus des Kapitäns stören sollte. Der Frust nach der hauchdünnen und ärgerlichen Niederlage war groß, denn nach zwei überzeugenden Auswärtssiegen gelang es den Academics nicht, in der eigenen Halle nachzulegen und sich damit im oberen Tabellendrittel festzubeißen.

"Zwischen dem Vierten und dem Zehnten liegt gerade mal ein Sieg Differenz", sagte Heyden mit dem Blick auf die Tabelle: "Wenn wir gewonnen hätten…", begann er den Satz, den er nicht beenden musste, um seinen Sinn zu verdeutlichen. Durch die Niederlage rutschten die Heidelberger auf den siebten Rang ab und befinden sich mitten in dem Kreis der Teams, die dicht beieinander liegen und sich im Kampf um die Playoff-Ränge befinden.

Bei einem Erfolg gegen die Rostocker hätte das Tabellenbild deutlich besser ausgesehen, weil die Academics bis auf den dritten Rang geklettert wären. Immerhin war die dritte Heimniederlage in der laufenden Saison nicht mit den ersten beiden zu vergleichen, denn bei den Pleiten gegen Baunach und Hanau enttäuschten die Academics, gegen Rostock fehlte am Ende nur etwas Glück.

Heyden ärgerte sich aber nicht nur über das fehlende Fortune, sondern über den Leichtsinn der eigenen Mannschaft, die Rostocker noch einmal in die Partie zurückkommen zu lassen. Nach dem beinahe schon vorhersehbaren Fehlstart hatten die Academics die Begegnung im dritten Viertel komplett gedreht und lagen sechs Minuten vor dem Ende noch mit zehn Punkten vorne. Eine kurze Phase der Unkonzentriertheit sorgte zunächst für den Ausgleich und letztlich für den knappen Sieg der Seawolves - der von den knapp 30 mitgereisten Anhängern der Rostocker ausgiebig gefeiert wurde.

"Es ist schade, wenn zehn Leute aus Rostock lauter sind als 500 aus Heidelberg", sagte Heyden nach dem Match und forderte die Fans der Academics auf, künftig vielleicht noch ein bisschen mehr mitzuhelfen, wenn die eigene Mannschaft schwere Phasen durchmacht. "Hier in Heidelberg ist in den vergangenen Jahren so gute Arbeit verrichtet worden, da hätte der Klub etwas mehr Unterstützung verdient", mahnte der Academics-Kapitän an.

Die Anzahl der Zuschauer gegen Rostock stimmte, die 1123 Besucher bedeuteten Saisonrekord. Heyden wünscht sich allerdings noch ein wenig mehr Enthusiasmus, weiß aber, dass dazu auch die Spieler auf dem Feld liefern müssen: "Natürlich können wir mit tollen Leistungen für gute Stimmung sorgen."

Die werden am kommenden Wochenende nötig sein, denn zum Abschluss der Hinrunde stehen für die Heidelberger zwei schwere Partien innerhalb von 48 Stunden an. "Erst müssen wir bei den ambitionierten Tübingern ran und zwei Tage später geht es gegen die noch ambitionierteren Hamburger", blickte Heyden voraus. Mit einem Sieg am kommenden Wochenende dürften die Academics die Hinserie auf einem Playoff-Rang beenden, bei zwei Niederlagen droht der Absturz aus den Top-Acht der Tabelle. Vielleicht wirkt die Niederlage gegen Rostock am kommenden Sonntagabend noch ein bisschen bitterer.