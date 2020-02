Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic wusste am Donnerstag nicht, ob er weinen oder der personellen Lage bei seiner Mannschaft doch lieber mit Galgenhumor begegnen sollte. Das Mittwochstraining der MLP Academics Heidelberg hatte der Coach abgebrochen, nachdem sein Kader weiter und weiter dezimiert worden war. Nachdem sich DaVonte Lacy an der Nase verletzt hatte, schickte der Serbe seine Spieler unter die Dusche. Die Ausgangslage vor dem Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Eisbären Bremerhaven am Samstag (20 Uhr) könnte kaum schlechter sein.

"Hinter vier Spielern steht aktuell ein Fragezeichen", berichtete Ignjatovic. Center Armin Trtovac hat sich beim 99:75-Erfolg gegen Leverkusen am zurückliegenden Sonntag eine Verletzung an der Schulter zugezogen und musste mit dem Training aussetzen. Marc Liyanage konnte wegen einer Bronchitis noch nicht am Übungsbetrieb teilnehmen, während Niklas Würzner nach einem Pferdekuss im Oberschenkel zumindest leichtes Training absolvieren konnte. Zuletzt kam dann noch die Blessur von Topscorer Lacy hinzu. "Man muss abwarten, ob er mit einer Maske spielen kann", sagte Ignjatovic. Ein Nasenbeinbruch hat der US-Amerikaner wohl nicht davongetragen, aber eingeschränkt wird der Flügelspieler wohl doch sein.

"Ich weiß nicht, wer uns verflucht hat", fragte sich Ignjatovic. Immerhin absolvierte Phillipp Heyden in der laufenden Woche zwei Übungseinheiten, nachdem der Kapitän zuletzt fast gar nicht trainieren konnte und nur in den Spielen am Wochenende trotz Rückenproblemen auf die Zähne biss. "Wir haben jetzt eben so eine Saison, in der wir immer wieder neue Probleme haben", erklärte der Academics-Trainer.

Eine positive Nachricht gab es in den vergangenen Tagen bei den Heidelbergern aber auch, denn Shyron Ely begann mit der Arbeit an seinem Comeback. Der US-Amerikaner hatte sich einen Bruch an der Kniescheibe zugezogen, begann jetzt aber wieder mit leichten Einheiten auf dem Fahrrad.

Eine Rückkehr in der laufenden Saison ist unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. "Dazu kann ich nichts sagen, dazu bin ich auf die Infos von den Ärzten angewiesen", sagte Ignjatovic. Die medizinische Abteilung muss der Academics-Coach derzeit aber ohnehin konsultieren, ehe er den einsatzfähigen Kader auf den Mannschaftsbogen schreiben kann.

Erst kurzfristig wird sich entscheiden, wer in Bremerhaven auflaufen kann. In den Bus werden Freitagmorgen mit Ausnahme von Ely aber wohl alle angeschlagenen Akteure steigen. "Wir haben auswärts unsere besten Spiele gemacht und hoffen darauf, dass das auch in Bremerhaven möglich ist", so Ignjatovic.

Mit einem Sieg beim Zweiten, auch wenn der aktuell nicht realistisch erscheint, könnten die Heidelberger ein Ausrufezeichen im Kampf um einen Playoff-Platz setzen. "Wir werden es versuchen", kündigte der Serbe an – allen personellen Problemen zum Trotz.

2. Basketball-Bundesliga, Samstag, 20 Uhr: Eisbären Bremerhaven – MLP Academics Heidelberg.