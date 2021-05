Damit Branislav Ignjatovic auch nächste Saison in der Bundesliga an der Seite stehen kann, muss der Academics-Coach eine Fortbildung absolvieren. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Bei den MLP Academics Heidelberg stehen nach dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga alle vor einer großen Herausforderung. Das gilt auch für Branislav Ignjatovic. Der Trainer der Heidelberger muss in den kommenden Monaten eine Fortbildung absolvieren, um in der Ersten Liga coachen zu dürfen. Als B-Lizenz-Inhaber hatte er den "A-Schein" immer vor sich hergeschoben. "Den mache ich, wenn wir aufsteigen", sagte der Serbe. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.

Fortbildung für Ignjatovic

Zuvor strebt Ignjatovic mit seiner Mannschaft aber noch die Krönung der historischen Saison an. Am Samstag (15 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) geht es in zwei Partien gegen die Giants Leverkusen um den Meistertitel in der 2. Bundesliga.

"Es ist außergewöhnlich, dass wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Meisterschaft ausspielen", sagte Ignjatovic vor dem "Doppelpack" gegen die Rheinländer: "Aber das passt zu dieser beispiellosen Saison." Aus Academics-Sicht wird die Spielzeit 2020/21 in besonderer Erinnerung bleiben, ganz unabhängig wie die beiden Duelle gegen die Giants enden. Mitten in einer Pandemie, ohne Zuschauer und nach dem Umzug in den SNP Dome gelang der Sprung in die Bundesliga. "Wir haben kein Ziel erreicht, sondern einen Traum wahr gemacht", erklärte der Academics-Coach sichtlich stolz.

Nach einer kleinen und spontanen Feier am Dienstag, als die Nachricht vom Aufstieg die Runde machte, bereitet sich Ignjatovic mit seinen Spielern auf die Spiele gegen Leverkusen vor, um die Spielzeit möglichst perfekt abzuschließen. "Wir wollen sehr gute Leistungen zeigen", sagte der Coach: "Vielleicht können wir sogar noch etwas besser spielen, weil jetzt der Druck weg ist."

Einfach wird die Aufgabe für die Heidelberger aber nicht, denn die Leverkusener befinden sich in bestechender Form und haben die Playoff-Gruppe 1 in souveräner Manier gewonnen. Dabei ließen sie die höher eingeschätzten Teams aus Rostock und Jena hinter sich. "Leverkusen ist das heißeste Team der Liga", lobte Ignjatovic dem Kontrahenten, der im Gegensatz zu den Academics das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wird – die Giants hatten keinen Lizenzantrag für die Basketball-Bundesliga (BBL) gestellt.

Die Heidelberger werden am Samstag in Bestbesetzung die Busfahrt nach Leverkusen in Angriff nehmen, um sich eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag im SNP Dome zu verschaffen. "Die Jungs sind konzentriert, denn wir wollen die Saison zu einem perfekten Abschluss bringen", erklärte der Serbe. Eines steht aber unabhängig vom Ergebnis fest: Vor, während und nach dem zweiten Match am Sonntag werden die Heidelberger diese außergewöhnliche Spielzeit und sich selbst feiern.

2. Basketball-Bundesliga, Meisterschaftsendspiele, Samstag, 15 Uhr: Giants Leverkusen – MLP Academics Heidelberg; Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Giants Leverkusen.