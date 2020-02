Von Michael Wilkening

Heidelberg. Phillipp Heyden läuft nicht rund. Insbesondere nach Spielen machen dem Center der MLP Academics Heidelberg Rückenprobleme zu schaffen. "Ich glaube, das sieht man auch", sagte der Kapitän des Basketball-Zweitligisten nach der 68:87-Niederlage gegen Phoenix Hagen. Heyden wirkte nach dem Match wie ein Sinnbild für das eigene Team, denn er quälte sich zum Ausdehnen. Der "Big Man" war angeschlagen.

Seit ein paar Wochen hat Heyden bereits große Schwierigkeiten und trainiert kaum noch mit der Mannschaft. "Meine große Rückenfaszie ist das Problem", verriet er. Weil das Bindegewebe verklebt ist, strahlen Schmerzen in den Rücken aus und schränken die Beweglichkeit ein. "Ich bin bei unseren Physiotherapeuten in guten Händen und wir werden das hoffentlich bald in den Griff kriegen", sagte Heyden und baut darauf, dass in der Woche bis zum Spiel am Sonntag gegen Schwenningen genug Zeit ist, um dem Rücken die notwendige Schonung zu ermöglichen.

Doch Heyden weiß, "dauerhaft ist es schwierig, das Niveau zu halten, wenn man nicht trainieren kann. Da geht irgendwann der Rhythmus verloren."

Gegen Hagen wurde offensichtlich, dass der Kapitän angeschlagen ist, er erzielte zwar sechs Punkte, blieb aber in mehr als 20 Minuten Spielzeit ohne einen Rebound. Die Rückenschmerzen schränken die Beweglichkeit ein und das macht sich im Kampf unter den Körben, wenn man sich eine gute Position für die Abpraller erkämpfen will, bemerkbar.

Dennoch, Heydens körperliche Schwierigkeiten waren sicherlich nicht ursächlich für die klare Niederlage der Academics. Die komplette Mannschaft stand in der ersten Halbzeit, die 32:51 verloren ging, neben sich. Einen Grund für das leblose, lethargische Auftreten in den ersten 20 Minuten glaubt Heyden zu kennen.

"Bei uns geht die Spannung verloren, wenn wir ein paar gute Spiele gemacht haben", erklärte der Kapitän. Nach drei Siegen hintereinander, zuletzt einem starken Spiel mitsamt emotionalem Krimi-Erfolg in Trier, fehlte es den Heidelbergern an Mentalität, um die guten Hagener in der ersten Hälfte ausbremsen zu können.

"Das passiert uns ja nicht zum ersten Mal", legte Heyden den Finger in die Wunde. Nach einem formidablen Saisonstart mit acht Siegen in den ersten zehn Partien rauschten die Academics schon einmal in ein sportliches Loch. Jetzt folgte nach der besten Saisonleistung in Trier vier Tage später der schlechteste Auftritt der vergangenen Monate. Hagen wurde der Sieg förmlich geschenkt, Gegenwehr gab es kaum. Nach der Pause steigerten sich die Heidelberger zwar, blieben aber ohne Chance auf eine Wende.

Immerhin strahlten Heyden und seine Kollegen am Sonntagabend Reue aus, als sie mit hängenden Schultern aus der Kabine kamen. Allen war bewusst, dass sie eine schlechte Leistung gezeigt hatten. Trainer Branislav Ignjatovic war sicher, dass seine Schützlinge die Lehren aus den 40 Minuten gegen Hagen ziehen werden.

"Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns auf das Heimspiel gegen Leverkusen vorzubereiten. Da werden wir eine bessere Heidelberger Mannschaft sehen", erklärte der Serbe. Auch Phillipp Heyden wirkte zuversichtlich, seine Rückenprobleme in den Griff bekommen zu können.