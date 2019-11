Heidelberg. (miwi) Die Ausgangslage ist mit der in der Vorwoche identisch: Die MLP Academics Heidelberg gehen als Favorit in ihr Heimspiel, dieses Mal ist am Sonntag um 17 Uhr der FC Schalke 04 der Gegner. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Kirchheim/Teck soll das Resultat jetzt aber eine anderes sein: Mit einem Erfolg über das Team aus Gelsenkirchen wollen sich die Heidelberger weiter in der Spitzengruppe der 2. Basketball-Bundesliga halten.

Branislav Ignjatovic ist kein abergläubischer Mensch, und deshalb müssen sich die Spieler der Academics nicht darauf einstellen, die Umkleidekabine zu wechseln oder direkt vor einem Heimspiel vielleicht eine kalte Dusche nehmen zu müssen. Der Trainer der Academics ist überzeugt, mit Normalität die Tendenz überwinden zu können, die sich im bisherigen Saisonverlauf bei den Auftritten vor heimischem Publikum gezeigt hat. „Wir waren zu Beginn oft lethargisch“, sagt der Serbe.

Immer wieder lagen die Heidelberger vor den eigenen Fans früh in Rückstand und mussten viel Energie aufwenden, um am Ende trotzdem zu gewinnen. Vor einer Woche gelang das nicht. Nach einem 10:25-Rückstand nach zehn Minuten war kein Sieg mehr möglich.

„Wir haben das aufgearbeitet, und ich hoffe, dass wir jetzt von der ersten Sekunde an voll konzentriert sein werden“, sagt Ignjatovic. Gemeint ist die Partie gegen die Schalker, die wie die Kirchheimer auch im unteren Tabellendrittel zu finden sind. „Mindestens genauso gefährlich“, schätzt der Heidelberger Trainer den Kontrahenten ein und hat wohl gute Chancen, diesmal Gehör bei seinen Spielern zu finden. Falls die Heidelberger die Kirchheimer wegen der Tabellenkonstellation unterschätzt haben sollten, dürfte das gegen die Westdeutschen nicht der Fall sein.

Beim letzten Auftritt der MLP Academics in eigener Halle im Jahr 2019 wollen sich Spieler und Trainer mit einer guten Vorstellung verabschieden, ehe im Dezember noch vier Auswärtsaufgaben anstehen. Mit einem Erfolg gegen die Schalker würden die Heidelberger bereits den neunten Erfolg landen und damit der Mindestanforderung des Coaches nahekommen. „Ich möchte bis Weihnachten zehn Siege auf dem Konto haben“, sagt Ignjatovic. Mit diesem Etappenziel soll die Teilnahme an den Playoffs vorbereitet werden.

Acht sind es aktuell und beim Versuch, den neunten Erfolg gegen Schalke 04 zu schaffen, stehen dem Trainer alle Akteure zur Verfügung. „Wir haben in dieser Woche bislang gut gearbeitet“, sagt Ignjatovic vor dem Duell mit S04. In einem Gespräch mit seinem Team hat er festgestellt, dass die Bereitschaft da ist, die Niederlage gegen Kirchheim vergessen zu machen: „Wir wollen Wiedergutmachung betreiben“, kündigt der Serbe an. Ganz ohne Aberglauben und Veränderungen – einfach mit einer konzentrierten Vorstellung von Beginn an und mit einer guten Leistung.

2. Bundesliga Pro A Herren, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Schalke 04 (Olympiastützpunkt, Im Neuenheimer Feld 710).