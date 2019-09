Heidelberg. (miwi) Es hat lange gedauert, sehr lange sogar - aber am Sonntag (14 Uhr) zeigen sich die MLP Academics Heidelberg nach sechswöchiger Vorbereitung erstmals den eigenen Fans. Zur offiziellen Saisoneröffnung empfängt der Basketball-Zweitligist die Baskets Elchingen, einen ambitionierten Klub aus der ProB. Eine Woche vor dem Saisonauftakt in Ehingen erhofft sich Trainer Branislav Ignjatovic eine gute Leistung seiner Mannschaft und möchte bis dahin seinen Kader komplett machen.

Vermutlich kommt gegen die Baskets Elchingen ein US-Amerikaner zum Einsatz. Im Moment hüllen sich die Verantwortlichen allerdings in Schweigen, wer der Akteur sein soll, der die vakante Position als Combo-Guard ausfüllen soll. "Wir haben jemanden im Auge, wollen den Namen aber noch nicht bekannt geben", sagt Ignjatovic.

Vermutlich soll verhindert werden, dass andere Klubs auf den Spieler aufmerksam werden und den Heidelbergern damit Konkurrenz entsteht. Klar ist in jedem Fall, dass die Academics nach dem Abgang von Joseph Kilgore, der sich bis Anfang September nicht empfehlen konnte und dessen Try-Out-Vertrag deshalb nicht verlängert wurde, einen weiteren Akteur benötigen.

Unabhängig davon, wer die letzte offene Planstelle im Kader einnimmt, hat den Academics-Coach in den zurückliegenden Tagen ein gutes Gefühl beschlichen. "Die Mannschaft findet immer besser zueinander", sagt der Serbe.

Vor allem das vergangene Wochenende, als am Ende nur noch sieben Akteure beim Testspiel in Crailsheim zur Verfügung standen, sorgte für einen verbesserten Teamgeist. "So etwas schweißt zusammen", sagt Ignjatovic und ist sicher, dass der Zusammenhalt bestehen bleibt, wenn sich der personelle Engpass langsam auflöst.

Marc Liyanage ist nach Knie-Problemen inzwischen wieder ins Training eingestiegen und Armin Trtovac soll kommende Woche folgen, wenn er seine Knöchelverletzung überwunden hat. Gemeinsam mit dem erhofften Neuzugang aus Übersee würde der Kader für den Auftakt in Ehingen dann bereitstehen.

Gegen die Baskets Elchingen sollen die Grundlagen dafür gelegt werden. "Das ist sportlich ein ProA-Ligist", sagt Ignjatovic vor dem Duell mit dem Team aus Oberelchingen. In der Vorbereitung hat das beispielsweise gegen Tübingen und Ehingen gewonnen - und dürfte deshalb zu einem echten Härtetest für die Academics werden.

"Ich hoffe, dass die Leute, die in die Halle kommen werden, einen Unterschied zur Vorsaison sehen", sagt Ignjatovic. Der Übungsleiter der Heidelberger hat in den vergangenen Wochen daran gearbeitet, das Spiel der eigenen Mannschaft zu beschleunigen. Im Training sei von Tag zu Tag eine Verbesserung sichtbar, die Abstimmung der Laufwege funktioniere zusehends besser.