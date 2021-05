Ende März duellierten sich die MLP Academics und Bremerhaven – hier mit Phillipp Heyden (am Ball) gegen Will Daniels – im SNP Dome. Die Neuauflage musste ausfallen. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Jetzt ist das Durcheinander perfekt. "Es ist offen, wie es weitergeht. Verschiedene Szenarien sind denkbar", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager der MLP Academics Heidelberg und alle, die es mit dem Basketball-Zweitligisten halten, hatten es sich anders gewünscht. Gestrigen Sonntagabend, nach dem geplanten letzten Match in der Playoff-Gruppenphase, hätte der Aufstieg in die Bundesliga gefeiert werden können – oder sollen. Die Heidelberger hatten eine glänzende Ausgangslage, erstmals nach dem Abstieg 1985 den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse zu schaffen. Die besteht weiterhin, aber eine Entscheidung ist nicht gefallen. Nach der Partie am Donnerstag bei den Panthers Schwenningen wurde auch das Match am Sonntag gegen die Eisbären Bremerhaven abgesetzt, weil es auch bei den Bremerhavenern positive Corona-Fälle gibt.

Gleichzeitig musste die geplante Partie der Kirchheim Knights gegen die Schwenninger ausfallen, so dass die Tabelle in der Gruppe 2 weiterhin ein schiefes Bild abgibt. Die Heidelberger (drei Siege, eine Niederlage) und die Kirchheimer (drei Siege, zwei Niederlagen) stehen mit jeweils sechs Punkten an der Spitze, Bremerhaven (zwei Siege, drei Niederlagen) und Schwenningen (ein Sieg, drei Niederlagen) rangieren dahinter, haben aber theoretisch noch die Chance auf einen Aufstiegsplatz. Es gibt eine Konstellation, nach der am Ende alle Teams auf eine ausgeglichene Bilanz kommen. Die Frage ist jedoch, wann und ob die ausgefallenen Partien nachgeholt werden können.

Bei den Schwenningern wurden inzwischen acht Spieler positiv auf den Covid-19-Erreger getestet, wobei die Infizierten bislang nur milde oder gar keine Krankheitssymptome zeigen. Mindestens bis zum 9. Mai hat das örtliche Gesundheitsamt eine Quarantäne für das komplette Team sowie Trainer und Betreuer angeordnet. Bei den Eisbären ist noch nicht absehbar, welche Folgen die Infektionen haben und wie lange die Quarantäne ist, die angeordnet werden muss.

Am Montag findet ab 17 Uhr eine außerplanmäßige Tagung der Zweitligisten mit samt der Ligaleitung statt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Nach den Statuten würden die Heidelberger und Kirchheimer als punktgleiche Teams nach dem Ende der Playoffgruppe schon am Dienstag zu einem Entscheidungsspiel im SNP Dome in Heidelberg aufeinandertreffen, um den sportlichen Aufsteiger zu ermitteln. Es gibt allerdings auch andere Modelle, nach denen die Saison fortgesetzt und die noch ausstehenden Partien nachgeholt werden könnten, sobald die Teams aus Schwenningen und Bremerhaven aus der Quarantäne entlassen sind. Die Saison müsste in dem Fall verlängert werden, wobei die Spielzeit spätestens Ende Mai beendet sein muss. Dann laufen viele Spielerverträge aus. Von der Ligaleitung gab es vor der Sitzung am Montag keine Stellungnahme. Eine Anfrage zu dem Vorgehen und Gedankenspielen blieb unbeantwortet.

"Wir bereiten uns im Moment darauf vor, am Dienstag die Knights im SNP Dome zu empfangen", sagt Lautenschläger. Der Academics-Manager würde die Partien grundsätzlich gerne nachholen, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, kennt aber den vor dem Playoff-Start abgesprochen Beschluss der Klubs, nach dem Heidelberger und Kirchheimer als punktgleiche Klubs den Aufsteiger in einem Entscheidungsspiel ermitteln sollen. Am Sonntag trainierte die Mannschaft um 17 Uhr und versuchte, die unklare Situation nicht an sich herankommen zu lassen.

Die Schwenninger werden wie die übrigen Klubvertreter an der Sitzung am Montag teilnehmen. "Bei uns sind sportliche Belange derzeit völlig in den Hintergrund getreten", sagt ein Sprecher der Panthers jedoch. Beim Klub aus dem Schwarzwald ist das Augenmerk im Moment darauf gerichtet, ob die Krankheitsverläufe der insgesamt acht positiv getesteten Akteure weiterhin mild bleiben. "Daher lässt sich für uns auch nur schwer beurteilen, ob eine Fortsetzung der Saison für uns praktikabel sein wird", heißt es aus Schwenningen.

Der Ausgang der Sitzung am Montag scheint völlig offen, die Gemengelage ist diffus.