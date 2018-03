Heimsieg! Bei den MLP Academics gibt es in dieser Saison häufig Grund zum Jubeln. Fotos: vaf

Von Nikolas Beck und Michael Wilkening

Heidelberg. Die Saison der MLP Academics Heidelberg hat die Erwartungen bislang übertroffen. Vier Spieltage vor Schluss stehen die Zweitligabasketballer auf Rang drei, sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Die beiden Finalisten dürfen aufsteigen, was in den kommenden Jahren auch das erklärte Ziel von Manager Matthias Lautenschläger (37) ist. Die dazu benötigte Großsporthalle, die an der Speyerer Straße im Stadtteil Kirchheim entstehen wird, ist aber frühestens Ende 2019 bezugsfertig.

Matthias Lautenschläger, haben Sie Angst vor einem möglichen Aufstieg?

(schmunzelt) Schon sechs Spieltage vor Schluss war der zweite Platz nicht mehr erreichbar. Die beiden Teams da vorne (Vechta und Crailsheim) sind einfach eine ganze Ecke besser als wir, sodass sich diese Frage eher nicht stellen wird.

Sind Sie also erleichtert, wohl gar nicht erst in diese "Gefahr" zu geraten?

Ich fände es nicht so dramatisch, würden wir uns für den Aufstieg qualifizieren, ihn aber beim ersten Anlauf nicht wahrnehmen können. Mit der SAP Arena als vorübergehende und derzeitig einzige Spielstätte müsste eine Einigung erzielt werden, die derzeit für uns finanziell wohl nicht zu stemmen wäre. Es wäre eine erfolgreiche Saison und vielleicht auch ein Weckruf für Sponsoren und Fans: Seht her, es geht.

Aber auch ein fatales Signal …

Ich glaube nicht. Denn es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Halle steht. Und zwar innerhalb der nächsten zwei Jahre. Es ist greifbar. Wir würden damit zeigen, dass wir es sportlich hinbekommen können.

Also steigt und fällt alles mit der neuen Halle?

Sie bietet die entscheidende Perspektive. Meine Vision war immer, die Academics in die erste Liga zu bringen. Auf Dauer ist die Zweite Liga nicht sexy.

Dennoch werden die Academics bis April keine BBL-Lizenz beantragen?

Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das werden wir im Kreis der Gesellschafter beschließen. Vor drei Jahren haben wir das schon einmal gemacht, einfach auch, um diesen Prozess mal zu durchlaufen. Um zu sehen, was noch zu tun ist. Es wäre ein großer Block an Hausaufgaben zu erledigen. Und die Frage ist, ob es derzeit Sinn machen würde. Wir wollen jetzt mal sehen, wie sich die Hauptrunde entwickelt. Sind wir am Ende Dritter oder Vierter, erhöht sich auch die Chance, dass wir eine Lizenz beantragen. Wenn die neue Halle steht, werden wir sie jedes Jahr beantragen, unabhängig von der Platzierung.

Was sind denn - neben der Halle - die größten Baustellen?

Die größte Hürde wäre der geforderte Bundesliga-Mindestetat von zwei Millionen Euro, aber ich denke, den würden wir mittelfristig stemmen können, auch weil es bereits jetzt teilweise Zusagen seitens der Sponsoren gibt, im Falle eines Aufstieges das Engagement zu erweitern. Das andere sind strukturelle Themen, hauptamtliche Trainer im Nachwuchsbereich, hauptamtliche Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle und so weiter. Das ist aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen, keine Rocket Science, sondern einfach mit mehr Aufwand verbunden.

Wie ist denn der aktuelle Stand in Sachen Halle?

Das öffentliche Vergabeverfahren steht wohl kurz vor dem Abschluss. Baubeginn kann also bereits Mitte oder Ende des Jahres sein. Ursprüngliches Ziel war, im Oktober 2019 fertig zu sein. Das würde natürlich perfekt zum Saisonbeginn passen.

Eine sportliche Heimat der Academics wird diese aber nicht ...

Nein, die Trainingssituation wird sich dadurch nicht ändern. Die Halle dient hauptsächlich den Vereinen und Schulen der Stadt Heidelberg. Es gibt jedoch die BBL-Vorgabe, dass eine Halle zur Verfügung stehen muss, auf die jederzeit zugegriffen werden kann. Hier suchen wir momentan gerade nach Möglichkeiten - idealerweise sollte dort auch ein Trainingszentrum für den Nachwuchs entstehen.

Stichwort Nachwuchs: Wie sehen Sie die Academics dort aufgestellt?

Da haben wir auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Der Übergang von der Jugend in den Herrenbereich funktioniert gut. Jakob Schöpe und David Aichele sind die nächsten Spieler, die den Sprung schaffen können. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Basketball in der Breite viel mehr stattfindet. Dazu haben wir beispielsweise gemeinsam mit Markus Schmid vom ISSW und dem Landesverband die Grundschulliga in Heidelberg implementiert, auch die Stadtschulmeisterschaften tragen wir aus.

Was fehlt denn sportlich?

Zwei weitere Top-Spieler, dann wären wir vorne mit dabei. Die Teamchemie ist in dieser Saison so gut wie noch nie, mit Sicherheit das Kernelement des Erfolgs. Daher wäre es auch unser Wunsch, die Mannschaft weitestgehend zusammenzuhalten.

Sind die Academics finanziell so aufgestellt, dass der Kader entsprechend verstärkt werden kann, um das Ziel Aufstieg kurz- bis mittelfristig anzugehen?

Ja, sind wir.

Vervollständigen Sie bitte folgende Sätze: Wenn ich für die Academics einen Wunsch frei hätte, ...

... dann spielen wir in zwei Jahren vor ausverkauftem Haus gegen die Bayern in der neuen Arena.

Wenn die MLP Academics Anfang Mai im Playoff-Finale stehen, ...

(lacht) ... dann haben wir eine erfolgreiche Saison gespielt.

Oder dann fängt die Arbeit richtig an?

Die muss bis dahin schon getan sein. Wenn es absehbar ist, müssen wir vorbereitet sein.