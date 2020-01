Stimmen

> Branislav Ignjatovic, Academics-Trainer: "Ich habe den Jungs schon vorher gesagt, dass Chemnitz uns alles abverlangen und uns unsere Schwächen aufzeigen wird. Ich kann ihnen nur gratulieren zu einer bislang sensationellen Saison. Sie haben heute über weite Strecken gezeigt, warum sie nur eine Niederlage haben. Das war ein sehr souveräner Auftritt."

> Sebastian Schmitt, Aufbauspieler der Academics: "Wir hatten in den letzten Wochen nie wirklich eine Konstanz drin, nie über 40 Minuten auf einem Level gespielt. Bei uns geht es rauf und runter, daran müssen wir definitiv arbeiten. Wir machen uns das Leben selbst schwer mit zu vielen Fehlern in der Verteidigung. Unser Anspruch ist es, in den Playoffs mitzuspielen und dort nicht in der ersten Runde 0:3 auszuscheiden. Wenn wir weiter im Training konzentriert arbeiten und uns am Riemen reißen, wird sich die Arbeit auch auf dem Spielfeld wieder auszahlen."

> Davonte Lacy, Flügelspieler der Academics: "Wenn du die Nummer eins bist, musst du das beweisen. Und das hat Chemnitz heute getan. Sie haben uns aufgezeigt, wie ein gutes Team aussieht und was es macht: den Extra-Pass spielen, Rebounds holen, die Systeme zu Ende laufen. Das können wir heute mitnehmen." (nb)

