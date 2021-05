Von Michael Wilkening

Heidelberg. Im Moment bräuchte Matthias Lautenschläger wohl eher vier Ohren, sechs Hände und acht Smartphones, um den Aufgaben gerecht zu werden, die da auf ihn einprasseln. Der Manager der MLP Academics Heidelberg sitzt am Schreibtisch und muss derart viele Punkte abarbeiten, dass der Tag 36 oder mehr Stunden haben dürfte. Immerhin gibt es bei der Flut an Arbeit nicht nur Probleme und negative Meldungen, sondern mehrheitlich Positives. Dazu gehört auch die Nachricht, dass der Traum von der Basketball-Bundesliga (BBL) für den Klub ein großes Stück realistischer geworden ist: Der Ligaausschuss hat den Heidelbergern die Lizenz für die höchste deutsche Spielklasse erteilt, diese allerdings an Auflagen und Bedingungen geknüpft. Wenn diese in den kommenden Wochen erfüllt werden, geben in der kommenden Spielzeit internationale Top-Mannschaften wie der FC Bayern München oder Alba Berlin ein Gastspiel im SNP Dome.

"Wir freuen uns über die positive Nachricht", sagte Matthias Lautenschläger am Donnerstag: "Das Signal ist positiv, die Liga möchte uns haben." Sorgen, dass die BBL-Verantwortlichen den Antrag der Academics besonders kritisch prüfen könnten, um möglicherweise finanzstarke Klubs zu bevorzugen, die eine Wildcard beantragt haben, erfüllten sich bislang nicht. Vermutlich ist es für die Bundesliga ebenso reizvoll, einen Basketball-Traditionsstandort mit neuer Arena an Bord zu haben, wie für die Heidelberger, nach Jahrzehnten des Wartens wieder zur nationalen Elite zu gehören.

Noch ist allerdings nicht der Zeitpunkt, in Jubelstimmung zu verfallen, denn Lautenschläger muss noch Nachweise erbringen, dass Finanzkraft und Strukturen den Anforderungen der BBL entsprechen. Der Academics-Manager versprüht aber Zuversicht: "Es gibt keine Auflage, bei der ich Bauchschmerzen habe." Einige Punkte hat er bereits abgearbeitet. So ist geklärt, dass der Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld die Trainingsstätte der Academics bleibt. Sollten die Hallen dort einmal nicht zur Verfügung stehen, hat die Stadt eine Zusage gegeben, einen Ersatz zur Verfügung zu stellen. Mittelfristig ist es die Hoffnung der Academics, eine eigene Trainingsanlage zu erhalten.

Derlei Pläne sind aktuell aber zurückgestellt, denn es gilt, den Mindestetat von 2,5 Millionen Euro auf die Beine zu stellen. "Wir befinden uns in guten Gesprächen, die bald finalisiert werden sollen", erklärte Lautenschläger. Bestehende Partner wollen ihre Unterstützung erhöhen und neue Partner haben ihre Bereitschaft signalisiert, das Projekt Bundesliga in Heidelberg zu begleiten. Zuletzt hatte Lautenschläger erklärt, bereits feste Zusagen für 60 Prozent des Budgets zu haben. Jetzt müssen Verträge geschlossen werden, um die Prozentzahl zu erhöhen.

Auf dem Weg dahin spürt Lautenschläger, dass der Aufstieg der Academics das Interesse am Klub deutlich erhöht hat. "Es melden sich jetzt Leute bei uns, bei denen wir früher Probleme hatten, einen Termin zu bekommen", sagte der Academics-Manager. Die Aussicht auf Basketball-Feiertage im SNP Dome lockt mögliche Sponsoren an. Lautenschläger kann dabei sechs Logen (mit jeweils 15 Plätzen) sowie knapp 250 Business-Plätze anbieten – und es deutet sich an, dass die Hospitality-Bereiche schnell ausverkauft sein könnten.

Es ist also viel zu tun. Gut, dass der Manager bald Unterstützung bekommt. "Wir haben am Sonntag noch zwei Gespräche", berichtete Lautenschläger, der zuversichtlich ist, das Team hinter dem Team schnell aufstocken zu können. In den Bereichen Marketing, Medien und Vertrieb müssen sich die Heidelberger – auch auf Geheiß der BBL – breiter aufstellen. Die Academics haben aber auch ein Eigeninteresse, denn Matthias Lautenschläger hat schließlich nur zwei Ohren, zwei Hände und einen Kopf.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 11.38 Uhr

MLP Academics schaffen sportlichen Aufstieg in die Bundesliga

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es musste sich surreal angefühlt haben, als der Fakt Dienstagmittag geschaffen war. Als Mannschaft, Trainer und Verantwortliche der MLP Academics Gewissheit hatten, dass der große Traum Realität geworden war, hüpften sie nicht in schweißgetränkten Trikots auf dem Spielfeld umher, fielen sich nicht freudetrunken in die Arme, übergossen sich nicht gegenseitig mit Sekt – sie lasen stattdessen eine Textnachricht auf ihrem Handy. Da war geschrieben, dass die Kirchheim Knights von der Gesundheitsbehörde in Quarantäne geschickt wurden, so dass ein Entscheidungsspiel um den Gruppensieg in den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga nicht mehr möglich ist. Die Heidelberger, ohnehin Tabellenführer in der Playoff-Gruppe 2, stehen damit laut Statuten als Aufsteiger fest.

Trainer Branislav Ignjatovic. Foto: Cheesy

Sportlich haben Trainer Branislav Ignjatovic und seine Spieler die Qualifikation für die Bundesliga (BBL) geschafft, nachdem sie in der Hauptrunde nach 28 Partien Zweiter geworden waren und in der Playoff-Phase drei von vier Matches gewannen, ehe Corona-Fälle bei den Gegnern aus Schwenningen und Bremerhaven dafür sorgten, dass zwei Partien kurzfristig abgesetzt werden mussten. Der Aufstieg ist der verdiente Lohn, auch wenn er sich zunächst komisch anfühlen mag.

"Man muss das alles erst mal realisieren, vor allem nach den letzten Tagen, die komplett verrückt waren", sagte Aufbauspieler Niklas Würzner. "Es ist einfach Wahnsinn, das nach acht Jahren geschafft zu haben", so das Eigengewächs, das einfach nur "unheimlich stolz auf uns als Mannschaft" ist und von einem "überwältigenden Gefühl" spricht.

Manager Matthias Lautenschläger. Foto: Cheesy

Bei Matthias Lautenschläger ist es "eher eine innere Freude". Der Manager der Heidelberger, der ohnehin jobbedingt viele Telefonate führen und Mails bearbeiten muss, kam gestern gar nicht mehr von seinem Smartphone los. Lautenschläger erhielt Glückwunsch-SMS, musste Absprachen mit der Ligaleitung treffen und vor allem die Planungen für die nahe Zukunft vorantreiben. Das Arbeitspensum für den Manager ist mit der Aufstiegsentscheidung noch einmal größer geworden.

Drei Spieler des aktuellen Kaders haben bereits einen Vertrag, der auch in der Bundesliga Gültigkeit besitzt. Neben Kapitän Philipp Heyden und Topscorer Shyron Ely besitzt der junge Aufbauspieler Sa’eed Nelson ein Arbeitspapier, das sich automatisch verlängert, wenn die Academics eine Lizenz für die höchste deutsche Spielklasse erhalten. Mit allen anderen Akteuren und deren Agenten werden in den kommenden Wochen Gespräche geführt. Neue Perspektiven bietet die Ausländer-Regelung in der BBL. In der 2. Bundesliga müssen jederzeit immer zwei deutsche Spieler auf dem Feld stehen, während in der Bundesliga entscheidend ist, dass mindestens sechs Spieler aus dem Zwölfer-Kader auf dem Spielberichtsbogen einen deutschen Pass besitzen. Wer wie lange auf dem Parkett steht, ist nicht relevant.

Hintergrund Stimmen > Eckart Würzner, Heidelberger OB:"Herzlichen Glückwunsch an die Academics. Das war eine großartige Team-Leistung. Die Mannschaft hat fantastische Spiele gezeigt, mit einer herausragenden Moral. Erste Liga im Basketball – das [+] Lesen Sie mehr Stimmen > Eckart Würzner, Heidelberger OB:"Herzlichen Glückwunsch an die Academics. Das war eine großartige Team-Leistung. Die Mannschaft hat fantastische Spiele gezeigt, mit einer herausragenden Moral. Erste Liga im Basketball – das ist ein tolles Signal für die Sportstadt Heidelberg und für die ganze Region. Der Aufstieg ist der Lohn für die jahrelange, kontinuierliche Arbeit von Trainer und Vereinsführung, die immer auf die Unterstützung von Manfred Lautenschläger bauen konnte." > Branislav Ignjatovic, Academics-Coach: "Es ist die Erfüllung eines gemeinsamen Traumes. Nach sieben Jahren harter Arbeit haben wir es endlich geschafft. Mehr kann ich mir im Sport nicht wünschen. Aktuell fehlen mir einfach ein wenig die Worte." > Evan McGaughey, Forward: "Ich erinnere mich noch, dass ich Shyron Ely eine SMS geschrieben hatte, nachdem ich bei den Academics unterschrieben habe. Ich habe ihm gesagt, dass dies unser Jahr werden wird. Es ist wunderbar, dass es so gekommen ist, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat." > Phillipp Heyden, Kapitän: "Ich bin unheimlich stolz, Kapitän dieses Teams zu sein. Wir haben immer an uns geglaubt. Ich bin dankbar für alle, die das mit mir erreicht haben, auch für meine Familie, die mich unterstützt hat. Es ist ein toller Gedanke, vielleicht bald in München oder Berlin auf dem Feld zu stehen." miwi

[-] Weniger anzeigen

Lautenschläger und Ignjatovic, die über Jahre hinweg eine Mannschaft aufgebaut haben, die den Aufstieg realisiert, müssen neu denken. "Wir werden vielleicht auch Lehrgeld bezahlen", sagt Lautenschläger. Die ProA war ein bekanntes Terrain, Manager und Trainer wussten, welches Niveau notwendig ist, um ein Spitzenteam zu formen. Für die Bundesliga fehlen diese Erfahrungswerte.

Das gilt auch für den finanziellen und strukturellen Bereich, denn die Heidelberger müssen ein Budget von mindestens 2,5 Millionen Euro auf die Beine stellen, um die Lizenz für die BBL zu erhalten. Bislang lag der Etat in etwa bei der Hälfte. "Wir haben etwa 60 Prozent des Budgets sicher", sagte Lautenschläger am Dienstag. Zusätzlich gibt es Interessensbekundungen von bestehenden und möglichen neuen Partnern, so dass der Manager "zuversichtlich" ist, die Anforderungen für die erste Bundesliga-Spielzeit nach 36 Jahren erfüllen zu können.

Zuschauereinnahmen sind in den Plänen nur rudimentär berücksichtigt, obwohl der schicke SNP Dome und die Aussicht auf Basketball-Festtage in der Ersten Liga große Einnahmen vermuten lassen. "Wir sind da sehr defensiv herangegangen", erklärte Lautenschläger – wegen der Pandemielage lassen die Heidelberger in diesem Punkt Vorsicht walten.

Offensiver blicken die Academics den beiden noch ausstehenden Duellen gegen die Giants Leverkusen entgegen, die in der Playoff-Gruppe 1 erfolgreich waren und gegen die in zwei Spielen die Zweitliga-Meisterschaft ausgespielt wird. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest, das Rückspiel steigt am kommenden Wochenende aber in der eigenen Arena. Möglicherweise werden die Sektduschen dann nachgeholt.

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 20.54 Uhr

Heidelberg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg haben sportlich den Sprung in die Basketball-Bundesliga geschafft. Der Zweitligist wurde zum Sieger der Playoff-Gruppe 2 erklärt, nachdem die Kirchheim Knights sich auf Geheiß des örtlichen Gesundheitsamtes in eine Corona-Schutzquarantäne begeben müssen.

Die Heidelberger sind mit drei Siegen und einer Niederlage Spitzenreiter der Playoff-Gruppe, die Kirchheimer, die eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aufweisen, bleiben dahinter. Ein Entscheidungsspiel der beiden sieggleichen Teams kann wegen der Quarantäne nicht mehr ausgetragen werden. "So sind die Regularien", erklärte Academics-Manager Matthias Lautenschläger.

Das schiefe Tabellenbild erklärt sich durch die Tatsache, dass mit den Panthers Schwenningen und den Eisbären Bremerhaven zwei Teams wegen positiver Corona-Fälle nicht mehr zu den angesetzten Partien gegen die Academics antreten konnten. Die reguläre Saison hatten die Heidelberger auf dem zweiten Rang und damit auf einem Aufstiegsplatz beendet, und ihre Klasse auch in den Playoffs nachgewiesen.

"Die innere Freude überwiegt", sagte Lautenschläger nach dem Aufstieg "in der Videokonferenz". Der Manager arbeitet mit Hochdruck daran, die wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen zu schaffen, um die Lizenz für die Basketball-Bundesliga (BBL) zu erhalten. Dafür muss mindestens ein Budget von 2,5 Millionen Euro nachgewiesen, zudem die Geschäftsstelle der Heidelberger personell aufgestockt werden.

Parallel dazu bereiten sich Trainer und Mannschaft auf die Finalspiele um die Zweitliga-Meisterschaft vor. In zwei Duellen gegen die Giants Leverkusen, die in der Playoff-Gruppe 1 erfolgreich waren, wird bis zum Wochenende der Meister ermittelt. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest.

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 15.12 Uhr

MLP Academics wissen immer noch nicht, ob sie aufsteigen dürfen

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Der Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geht in die Verlängerung. Die Klubs der Zweiten Liga konnten sich bei einer Telefonkonferenz am Montag nicht auf eine Entscheidung festlegen, so dass unklar bleibt, ob die MLP Academics Heidelberg sportlich den Sprung in die oberste deutsche Spielklasse geschafft haben.

Warten weiter auf Neuigkeiten: Für Academics-Coach Branislav Ignjatovic und seine Schützlinge ist die Situation unbefriedigend. Foto: vaf

"Die Situation ist unbefriedigend, aber was sollen wir tun", sagte Matthias Lautenschläger am Montagabend der RNZ. Der Manager der Heidelberger hatte darauf gehofft, dass sein Klub zum Aufsteiger erklärt wird, doch dazu kam es nicht. Die Heidelberger haben die Gruppen-Playoffs auf dem ersten Platz beendet, allerdings nur vier von sechs geplanten Begegnungen absolviert. Die Matches bei den Panthers Schwenningen und gegen die Eisbären Bremerhaven mussten kurzfristig abgesagt werden, weil bei beiden Mannschaften Infektionen mit dem Covid-19-Erreger festgestellt wurden.

Die Academics haben damit eine Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage, während der Konkurrent Kirchheim Knights bei fünf ausgetragenen Partien ebenfalls drei Spiele gewonnen (und zwei verloren) hat. Beide Teams kommen damit aktuell auf sechs Wertungspunkte, wobei unklar geblieben war, wie die insgesamt drei nicht ausgetragenen Begegnungen gewertet werden. Aus diesem Grund hatten sich die Vertreter der Klubs und die Leitung der Liga am Montag zu einer Online-Tagung verabredet. Nach der blieben aber Fragen offen.

Zumindest eine Entscheidung wurde aber getroffen. Die drei nicht ausgetragenen Partien werden allesamt nicht gewertet, weil klar ist, dass sie wegen der Quarantäneanordnung für die Mannschaften aus Schwenningen und Bremerhaven nicht bis zum 9. Mai und damit bis zum in der Spiel- und Veranstaltungsordnung definierten Ende der Gruppenphase nachgeholt werden können.

Nach der Spielordnung müssten Heidelberger und Kirchheimer am Dienstag ein Entscheidungsspiel austragen, das im SNP Dome stattfinden würde. Diese Ansetzung wurde jedoch aufgehoben, weil derzeit nicht klar ist, ob sich die Knights in eine Quarantäne begeben müssen. Die Kirchheimer traten am vergangenen Donnerstag in Bremerhaven an – und bei den Eisbären gab es unmittelbar danach mehrere positive Tests auf das Coronavirus. Bei einem Schnelltest der Kirchheimer Mannschaft gab es ein positives Ergebnis, da aber die Ergebnisse der sich daran anschließenden PCR-Testungen offen waren, gab es bis Montagabend noch keinen Entschluss.

Für die Heidelberger bedeutet dies, zu warten. Sollte es bei den PCR-Tests der Kirchheimer ein positives Ergebnis geben, würden die Academics zum Aufsteiger erklärt. Sollte das örtliche Gesundheitsamt eine Quarantäne gegen die Knights verhängen, würden die Academics ebenfalls den Sprung in die Bundesliga schaffen. "Wenn das alles nicht passiert, könnte eventuell ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden", sagt Lautenschläger.

Für den Heidelberger Trainer ist die aktuelle Lage unbefriedigend. "Das ist eine kuriose Situation", so Branislav Ignjatovic. Er trainiert mit seiner Mannschaft weiter und wartet auf Neuigkeiten. Der Serbe hat keine andere Wahl – ihm bleibt nur die Ungewissheit.