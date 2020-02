Von Michael Wilkening

Heidelberg. Armin Trtovac ist der Längste im Kader der MLP Academics Heidelberg – doch das verhindert nicht, dass der "Riese" gleichzeitig niedere Arbeiten verrichten muss. Sonntagabend stand der Center des Basketball-Zweitligisten mit drei Bällen unter dem Arm da, die ihm von Co-Trainer Albin Mauz zugeworfen worden waren.

Trtovac ist der jüngste Profi im Kader der Heidelberger und als solcher für ein paar Dienste zuständig."Ich muss auch immer die Körbe im Training aufstellen, sonst gibt es Ärger", verriet er. Auf dem Spielfeld ist der Nachwuchsmann aber viel mehr als ein Mann für die Hilfsdienste, in seinem ersten Jahr in der 2. Bundesliga Pro A ist er längst ein fester Bestandteil im Team von Branislav Ignjatovic.

Beim 99:75-Sieg gegen die Giants Leverkusen gehörte der 2,15-Meter-Hüne wieder einmal zu den auffälligsten Heidelbergern: er erzielte 16 Punkte und beeindruckte darüber hinaus mit seiner körperlichen Präsenz, die ihm angeboren ist. Mit 22 Jahren macht Trtovac noch nicht alles richtig, doch es ist beeindruckend, wie weit er schon jetzt ist. "Armins Weg wird ihn in die Bundesliga führen, wenn er weiter hart an sich arbeitet", ist Ignjatovic sicher. Der Academics-Coach ist von den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Centers überzeugt und hofft, dass dessen Entwicklung weiterhin positiv verläuft.

Schließlich ist der Trtovac ein Grund dafür, dass die Heidelberger durch den Sieg gegen Leverkusen sehr gute Aussichten haben, die Playoffs zu erreichen. 15 Siege haben die Academics jetzt auf dem Konto, mit drei weiteren Erfolgen in den ausstehenden sechs Partien wäre die Post-Season sicher erreicht. Möglicherweise genügen auch zwei Siege, um am Ende der Hauptrunde unter den besten acht Mannschaften zu sein.

"Wir werden alles geben, um die Playoffs zu schaffen. Vielleicht reicht es ja auch noch, um den Heimvorteil in der ersten Runde zu haben", sagt Trtovac. Im Moment sind die Heidelberger Vierter, haben aber zum Teil zwei Partien mehr absolviert als die Konkurrenz. Der Center ist überzeugt, dass seine Mannschaft in der heißen Saisonphase dabei ist. "In den Playoffs ist dann alles möglich", erklärt Trtovac.

Der Deutsch-Serbe glaubt an die Qualität der Academics und ist froh, im vergangenen Sommer an den Neckar gekommen zu sein. "Ich fühle mich in Heidelberg superwohl. Die Stadt ist toll und hier im Klub sind alle positiv. Das gefällt mir", stimmt der 22-Jährige ein Loblied an. Auf dem geplanten Weg in die Bundesliga scheint Heidelberg der passende Zwischenschritt zu sein.

"Ich möchte in die Bundesliga, aber vielleicht schaffe ich das ja auch mit den Academics", sagt Trtovac. Schließlich sei die Perspektive des Klubs mit der neuen Halle, die in der nächsten Saison eingeweiht wird, ein Grund gewesen, hierhin zu wechseln. Bis zum Ende der vergangenen Saison spielte der Mainzer im Nachwuchsprogramm der Frankfurt Skyliners und machte dort in der Pro B auf sich aufmerksam. In Heidelberg zeigt er sein Können inzwischen eine Liga weiter oben.

"Ich bin zufrieden, wie es hier läuft", erklärt Trtovac, der in knapp 18 Minuten durchschnittlich zehn Punkte erzielt und sich außerdem mehr als vier Rebounds angelt. Das sind gute Werte, die der Center möglichst noch steigern möchte. "Ich möchte mich verbessern und der Mannschaft noch mehr helfen", erklärt er. Die Körbe muss er aber ungeachtet dessen weiterhin aufstellen.