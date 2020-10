Heidelberg/Bayreuth. (miwi) Die Gedanken von Branislav Ignjatovic sind diffus, wenn es um den bevorstehenden Saisonstart der MLP Academics Heidelberg geht. Der Trainer des Basketball-Zweitligisten weiß um die Probleme, die seine Mannschaft in den vergangenen Wochen hatte. Gleichzeitig ist sich der Serbe sicher, dass es der Konkurrenz nicht anders ergangen ist. Die Corona-Krise machte die Vorbereitung für alle Klubs zu einem Problem. "Es fehlen drei, vier Spiele, um die Abläufe besser automatisieren zu können", sagte der Coach nach dem letzten von sechs Testspielen. Gegen den Bundesligisten medi Bayreuth verloren die Heidelberger 77:92.

Das Ergebnis interessierte Ignjatovic aber wenig, denn der Bundesliga-Vertreter setzte sich mit seiner besseren Athletik verdient durch. Der Academics-Coach war insgesamt zufrieden mit dem Auftritt, denn besonders in der zweiten Halbzeit sah er viele positive Ansätze. Das Talent und die Potenziale in seinem Team stimmen, das wurde gegen Bayreuth sichtbar. Jordan Geist (19 Punkte), Evan McGaughey (18), Phillipp Heyden und Shyron Ely (beide 14) zeigten gute Leistungen.

Besonders der Auftritt von McGaughey erfreute Ignjatovic, denn der US-Amerikaner zeigte das beste Match seit seiner Rückkehr. Nicht nur der Power Forward war gut drauf, auch insgesamt veranschaulichten die Heidelberger, wie sie in der Liga Matches gewinnen wollen. Geschwindigkeit im eigenen Spiel soll eine Stärke werden und die Mannschaft lieferte dafür gute Ansätze.

Die Leistung gegen den ambitionierten Klub aus der Bundesliga war beruhigend für die Heidelberger, denn zwei Tage zuvor hatten sie beim 83:84 beim Ligarivalen Kirchheim geschwächelt. "Insgesamt bin ich zufrieden", sagte Ignjatovic und meinte damit nicht nur die 40 Minuten am Samstag, sondern die zurückliegenden Wochen. Der körperliche Zustand seiner Mannschaft sei gut, versicherte der Coach: "Da muss man Serena ein Kompliment aussprechen." Serena Benavente leistete als Athletik-Trainerin offenbar gute Arbeit.

Ob die Voraussetzungen gut genug sind, wird sich ab dem kommenden Freitag zeigen, wenn die Academics die Zweitliga-Saison in Trier offiziell eröffnen. "Wir werden vermutlich Schwankungen haben", sagte Ignjatovic. In den kommenden Tagen wird er in der Trainingshalle daran feilen, die Ausstöße nach unten in den Griff zu bekommen.