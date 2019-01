Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Hamburg ist immer eine Reise wert", sagt Branislav Ignjatovic. Die Vorfreude auf das Spitzenspiel gegen die Towers will sich der Trainer der MLP Academics Heidelberg nicht nehmen lassen. Auch, wenn es bislang für Gästeteams in der schmucken Arena, die mal den schönen Namen Inselparkhalle trug und heute Edel-optics.de-Arena heißt, wenig zu holen gab. Genauer: noch gar nichts. Neun Siege haben die Hansestädter in den bisherigen neun Heimspielen einfahren können.

Die Academics könnten am Sonntag, 17 Uhr, den Tabellenzweiten der Pro A also gleich doppelt ärgern. Mit einem Sieg würde das Ignjatovic-Ensemble nicht nur die weiße Weste beflecken, sondern sich auch in der Tabelle an den Towers vorbeischieben. Das Hinspiel haben die Heidelberger im Dezember schließlich bereits eindrucksvoll 85:70 für sich entschieden.

Davon - wie auch von der Hamburger Niederlage im Nachholspiel am Mittwochabend in Nürnberg - will sich der Academics-Coach allerdings nicht blenden lassen. "Sie spielen auswärts relativ schwach", weiß der Serbe, der seinen Schützlingen gestern während der Videoanalyse die entscheidenden Szenen des Towers-Gastspiels in Nürnberg vor Augen geführt hat. Ignjatovic: "Daheim sind sie dafür umso stärker."

Für den 52-jährigen Basketballlehrer ist Hamburg "zum Aufsteigen verdammt". Die Chance sei in diesem Jahr - da auch die Fußballklubs der Stadt nur zweitklassig spielen - riesengroß. Die 3400 Zuschauer fassende Halle ist regelmäßig ausverkauft, kein Team der Zweiten Liga zieht mehr Fans an. Und sportlich ist man auf Kurs - von dem sich das Team um Ex-Academics-Spieler Hrvoje Kovacevic auch um keinen Preis abbringen lassen will. Kürzlich hat sich Hamburg mit US-Guard Carlton Guyton verstärkt. Und Ignjatovic glaubt, dass die Hanseaten vor Ende des Monats erneut nachverpflichten werden.

Solche Möglichkeiten bestehen in Heidelberg nicht. Dennoch befindet man sich sportlich mit dem Aufstiegsfavoriten auf Augenhöhe. Wenngleich Ignjatovic von Rang zwei, drei oder vier noch nichts wissen will. "Natürlich wäre ein Sieg ein vorentscheidender Schritt in Richtung Playoffs, aber ich schaue weiterhin nur auf den Abstand zu Rang neun."

Voraussichtlich mit dem kompletten Kader an Bord - auch mit Eric Palm, der in den letzten Tagen weitere Fortschritte nach seiner Adduktorenverletzung gemacht habe - machen sich die "Akademiker" am Samstagvormittag auf den Weg in den Norden. Abends steht dort das Abschlusstraining auf dem Programm, ehe es am Sonntag um wichtige zwei Punkte geht - und sich herausstellen wird, ob Hamburg tatsächlich eine Reise wert war.

2. Liga Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Hamburg - Heidelberg.