Würzburg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg nähern sich ihrem ersten Sieg in den Testspielen weiter an. Am Mittwoch verlor der Basketball-Zweitligist beim Bundesliga-Klub aus Würzburg "nur" 79:84 (38:46) und hinterließ nicht nur wegen des Resultats einen ordentlichen Eindruck. Obwohl mit Armin Trtovac und Kai Barth zwei Akteure aus dem zehnköpfigen Kader fehlten, hielten die Heidelberger die Begegnung lange offen.

Vielleicht wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, wenn Branislav Ignjatovic mehr personelle Optionen gehabt hätte, doch letztlich steht das Resultat in der Vorbereitung einer Spielzeit ja nicht im Mittelpunkt. Es ging für den Serben vielmehr darum, sein Team ein kleines Stückchen weiterzubringen – auf dem Weg zu einer Gruppe, die sich zum Ligastart am 16. Oktober in bestmöglicher Verfassung befindet.

"Es wäre komisch, wenn jetzt schon alles klappen würde, schließlich haben wir noch dreieinhalb Wochen bis zum ersten Spiel", sagte Ignjatovic auf der Heimfahrt. Der Coach hatte mehr positive wie negative Dinge seiner Mannschaft gesehen: "Insgesamt war das wieder ein Schritt nach vorne." Gleich zu Beginn waren die Heidelberger hellwach, führten schnell 13:5 und nach dem ersten Viertel 22:16. In der Offensive stimmte der Rhythmus und in der Defensive machten die Academics weniger Fehler als noch in den ersten Testpartien.

Dass die Würzburger die Partie anschließend bis zur Pause drehten und 46:38 führten, hatte viel damit zu tun, dass Ignjatovic konsequent wechselte und der Bundesligist dadurch die Oberhand gewann. Unter anderem kam in dieser Phase auch der Nachwuchsspieler Risto Vasiljevic zum Einsatz. Die beste Phase hatten die Heidelberger im dritten Viertel, als sie zunächst den Ausgleich schafften und anschließend erneut eine Führung herausspielten. Dazu trug auch Niklas Würzner bei, der sowohl als Spielmacher als auch als Shooting Guard eingesetzt wurde. Eine Doppelrolle, die das Eigengewächs dauerhaft einnehmen könnte. "Das ist eine Möglichkeit", sagte Ignjatovic, der insgesamt mit dem Zusammenspiel des Teams zufrieden war. 21 Assists standen nach der Partie in der Statistik – aus Sicht des Heidelberger Coaches ein erfreulicher Wert.

Deshalb konnte der Serbe verschmerzen, dass die Würzburger in der Schlussphase stärker wirkten und knapp gewannen. "Ein Sieg für uns war möglich, aber ich wollte die Spielzeit gleichmäßig verteilen", erklärte Ignjatovic. Shyron Ely, mit 20 Punkten bester Werfer der Heidelberger, stand aus diesem Grund in der Endphase der Partie nicht mehr auf dem Feld.