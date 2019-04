Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die 950 Zuschauer im Olympiastützpunkt konnten sich an einem Spiel begeistern, das Trainer eher selten zufriedenstellt. Beim 95:99 (41:46) der MLP Academics Heidelberg gegen die Crailsheim Merlins in der 2. Basketball-Bundesliga gab es ein offensives Feuerwerk beider Mannschaften. Die Heidelberger boten den Merlins einen großen Kampf, am Ende siegte der Favorit aber verdient und untermauerte seine Ambitionen, in die Bundesliga aufzusteigen.

"Heute war es solch ein Spiel, nach dem man nach Hause geht und für sich denkt: Da war mehr drin", sagte Academics-Coach Branislav Ignjatovic nach der Partie. Die Heidelberger lagen im gesamten Spielverlauf kein einziges Mal in Führung und doch gab es die Chance, den Aufstiegsaspiranten zu stürzen. Der agierte aber besonders in den Phasen stark, in denen er gefordert wurde.

Es war beeindruckend, wie dauerhaft und leidenschaftlich die Academics sich gegen die Niederlage stemmten. Immer wieder fanden die Schützlinge von Ignjatovic eine Möglichkeit, sich heranzukämpfen und einmal gab es sogar die Chance, der Begegnung eine komplette Wendung zu geben.

Sieben Minuten vor dem Ende lagen die Heidelberger nur noch mit drei Pünktchen in Rückstand (75:78) und bekamen die Gelegenheit, den Tabellenzweiten mit einem weiteren Korberfolg zum Grübeln zu bringen. Ein Dreierversuch von Albert Kuppe verfehlte sein Ziel hauchdünn, es folgten eine Auszeit der Merlins und danach ein 8:0-Lauf des Gastes. Mit einem schnellen Zwischenspurt hatten sich die Crailsheimer wieder etwas abgesetzt (86:75).

Letztlich lag es an der Abgeklärtheit des Favoriten, dass er die vielen Angriffe der Heidelberger abwehren konnte. Gleich zu Beginn nutzten die Crailsheimer den schläfrigen Start der Ignjatovic-Schützlinge, gingen 7:0 in Führung und schafften es anschließend, diesen Vorsprung über die restlichen 38 Minuten zu transportieren. Dabei profitierten sie von der Verletzung von Martin Seiferth.

Der Academics-Center knickte nach sieben Minuten unglücklich um und zog sich eine Knöchelverletzung zu. Ob Seiferth länger ausfällt, blieb gestern unklar. "Er ist klassisch umgeknickt, hoffentlich ist es nicht so schlimm", sagte der Heidelberger Kapitän Albert Kuppe.

Die Crailsheimer nutzten den Ausfall des größten Heidelbergers und brachten anschließend immer wieder Sherman Gay ins Spiel. Der Merlins-Center war von den Academics kaum zu kontrollieren und kam am Ende auf 26 Zähler. Gay brachte zehn seiner elf Wurfversuche im Korb unter. Die starke Offensivleistung der Academics reichte deshalb nicht zum Sieg. "In der Defensive waren wir in ein paar Situation zu nachlässig", sagte Kuppe, der sich mit seinen Kollegen nicht für einen großen Kampf belohnte.

Heidelberg: Palm 20 (2 Dreier), McGaughey 20 (1), Ely 18 (2), Kuppe 13 (3), Würzner 9 (1), Ney 8, Smith 4, Rosenbohm 2, Seiferth 1, Steffen, Aichele, Schöpe.

Crailsheim: Gay 26, Cuffee 18 (4), Turner 11 (1), Herrera 10 (2), Neumann 8, Bogdanov 8 (1), Griffin 6, Smith 5, Wysocki 3 (1), Jost 2, Flomo 2.

Stenogramm: 0:7 (2.), 11:18 (8.), 18:22 (1. Viertel), 30:33 (16.), 41:46 (Halbzeit), 43:54 (23.), 50:62 (26.), 68:73 (3 Viertel), 75:78 (33.), 75:86 (35.), 95:99 (Endstand).