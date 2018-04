Academics-Trainer Branislav Ignjatovic: So eng war’s in Trier. Foto: Speicher

Von Michael Wilkening

Trier/Heidelberg. Selbst ein großes und ernst gemeintes Lob konnte Branislav Ignjatovic nicht aufmuntern. Vincenzo Sarnelli sprach es aus, der Mediendirektor der Gladiators Trier. "Ihr seid die beste Mannschaft gewesen, die in diesem Jahr hier gespielt hat", sagte Sarnelli im Dialog mit dem Trainer der Basketballer der MLP Academics Heidelberg. Nach dem 88:89 im vierten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Trierer waren die Worte nett gemeint, sie erreichten den Serben aber nicht. Der war niedergeschlagen, weil eine richtig gute Leistung nicht gereicht hatte, um mit einem Sieg bei den Gladiators vorzeitig ins Halbfinale einzuziehen. Heute Abend, 19.30 Uhr, kommt es deshalb in der Halle am Olympiastützpunkt zum großen "Finale" - im fünften Match wird entschieden, ob die Heidelberger oder die Trierer eine Runde weiterkommen, um sich im Halbfinale mit den Crailsheim Merlins zu messen.

Die Vorbereitung auf das fünfte Duell mit den Trierern innerhalb von elf Tagen begann bereits im Bus, der Mannschaft und Trainer Montagabend zurück in die Heimat brachte. Es gab Pizza, um die leeren Mägen zu füllen und eine Ansprache von Ignjatovic, um die leeren Köpfe mit neuer Zuversicht zu füllen. Klar war allen Beteiligten, dass die Gladiators durch den Sieg in letzter Sekunde einen psychologischen aus dem vierten Spiel herausgezogen hatten - und dagegen galt es direkt anzukämpfen. "Es wird spannend sein, wie wir die Erfahrungen aus den Köpfen bekommen", hatte der Heidelberger Trainer noch gesagt, ehe er in den Bus stieg - und ausführlich zu seinem Team sprach. Der erfahrene Coach, davon ist auszugehen, hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine Strategie zurechtgelegt, um die Akteure auf das fünfte Spiel einzustimmen, dass darüber entscheiden wird, ob die Academics erstmals in ein Playoff-Halbfinale in der 2. Liga einziehen.

17-Punkte-Werfer Jaleen Smith Jaleen Smith spielte am Montagabend in Trier eine außerordentliche starke Partie, aber das stimmte den US-Amerikaner nicht zufrieden. Der Frust ob der knappen 88:89-Niederlage seiner MLP Academics Heidelberg bei den Gladiators Trier überwog. Die Chance, vorzeitig das Halbfinale zu erreichen, hatten die Academics leichtfertig hergeschenkt und der 23-Jährige war nicht in der Lage, das zu verhindern. Dabei hatte der US-Amerikaner selbst bei den Trierer Fans Eindruck hinterlassen. Im bisher wichtigsten Spiel der laufenden Saison hatte Smith seine bisher beste Leistung im Trikot der Heidelberger gezeigt und damit den Aufwärtstrend verdeutlicht, den er in den zurückliegenden Wochen hinter sich gebracht hat. Der Import-Spieler hatte Zeit benötigt, um bei seiner ersten Station im Ausland mit den veränderten Anforderungen zurecht zu kommen. Die starken Leistungen in der Trainingshalle wiederholte er lange Zeit nicht, wenn es auf dem Parkett um Punkte ging. Doch in der heißen Saisonphase wird Smith immer stärker. Dieser Eindruck hätte den Aufbauspieler zufrieden stellen können, der im vierten Match der Viertelfinalserie gegen die Gladiators 17 Punkte und damit einen Playoff-Bestwert erzielte. Doch der Frust überwog. "Wir hätten das Spiel positiv zu Ende bringen müssen. Wir hatten es in unserer Hand und haben es nicht geschafft", ärgerte sich Smith über die verpasste Gelegenheit, das Viertelfinale mit einem Sieg zu beenden. Lange hatten die Academics geführt, ehe Trier in der Schlussphase den Kopf noch einmal aus der imaginären Schlinge zog. Die Niederlage schmerzte Smith, weil sie zum Teil selbst verschuldet war. Andererseits halfen die knapp 3000 Zuschauer den Gladiators, eine Partie zu gewinnen, die eigentlich schon verloren war. "Es ist natürlich nicht einfach, wenn du 3000 Fans in deinem Genick spürst, weil sie Druck auf dich machen", erklärte Smith. In den entscheidenden Momenten ließen die Heidelberger einige gute Chancen ungenutzt und gaben den Trierern - und ihren Fans - damit erst die Möglichkeit, die Wende herbeizuführen. Das sorgte für Frust und große Enttäuschung bei Smith und seinen Kollegen. Der Fokus ist inzwischen aber auf die Zukunft gerichtet. Das fünfte Spiel heute Abend, 19.30 Uhr, wird darüber entscheiden, ob Smith und seine Kollegen die Erfolgsgeschichte weiterschreiben und mit den Academics erstmals in der Geschichte der ProA das Halbfinale der Playoffs erreichen. "Ich bin sicher, dass wir es schaffen. Wir sind eine starke Mannschaft, wir halten zusammen und wir haben uns darauf eingeschworen, das fünfte Spiel zu gewinnen. Ich habe keinen Zweifel", sagte Smith. (miwi)

Im Endeffekt wird es für Ignjatovic und seine Spieler darum gehen, sich die guten 35 Minuten vor Augen zu führen, in denen die Heidelberger in Trier dominiert hatten und nicht die Gedanken an die zwei schwachen Minuten zu Beginn und die drei am Ende dominieren zu lassen, in denen die Ignjatovic-Schützlinge den möglichen Sieg verspielten. "Wir haben am Ende zu viele Fehler, davor aber ein richtig gutes Spiel gemacht", sagte Albert Kuppe. Der Academics-Kapitän steht in diese Saison zwar nicht mehr in der Startformation der Heidelberger, ist jetzt aber als Anführer gefragt. Schließlich gehört der Viernheimer einer der erfahrenen Akteure im Kader. "Morgen ist wieder ein neuer Tag, da werden wir die Enttäuschung abschütteln", kündigte Kuppe an.

Die Erinnerung an die ersten beiden Heimspiele dieser spannenden Viertelfinalserie wird Kuppe und seinen Kollegen helfen, positive Gedanken zu fassen, denn in eigener Halle gewannen sie die Partien, womit sich eine Vorhersage bewahrheitete, dass die Heimteams in diesem Vergleich im Vorteil seien würden. Noch nie haben die Heidelberger in Trier eine Partie gewonnen, aber ebenfalls sieglos sind die Gladiators bislang in der Halle am Olympiastützpunkt gewesen.

Kuppe kennt die Statistik und ist überzeugt, dass sie fortgeschrieben wird. "Am Mittwoch holen wir uns das Ding", sagte der Flügelspieler, der mit seiner Wurfstärke von der Dreierlinie mithelfen will, das knappe und spannende Duell gegen die Gladiators endgültig für sich zu entscheiden. Nötig sein wird dafür auch eine Steigerung der Heidelberger Center, denn Martin Seiferth und Niklas Ney standen bislang im Schatten ihrer Trierer Kontrahenten.

"Der Kopf wird eine entscheidende Rolle spielen", sagte Ignjatovic voraus, der davon ausgeht, dass die Begegnung spannend verlaufen und erst in der Schlussphase entschieden werden wird. Mit der Ansprache im Teambus hat er begonnen, an der mentalen Konstitution seiner Spieler zu arbeiten.

ProA, Playoff-Viertelfinale, 5. Spiel, heute, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Gladiators Trier.