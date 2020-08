Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg halten in den Pandemie-Zeiten offensichtlich gerne an Bewährtem fest. Nach Albert Kuppe, Kai Barth und Daniel Loh, die alle in der Vergangenheit bereits für den Basketball-Zweitligisten spielten und in diesem Sommer an den Neckar zurückkehren, gibt es ein weiteres Comeback. Auf der Position des Power Forwards verstärken sich die Academics mit Evan McGaughey, der bereits in der Saison 2017/18 für die Heidelberger auf Korbjagd ging und nach zwei Jahren zu dem Klub zurückkehrt, bei dem er seine ersten Erfahrungen als Profi-Basketballer machte.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Evan wieder nach Heidelberg bringen können", sagt Academics-Coach Branislav Ignjatovic: "Wenn es nach uns gegangen wäre, dann hätte er uns nie verlassen." Der Serbe und der US-Amerikaner hatten vor drei Jahren schnell ein vertrauensvolles Verhältnis entwickelt, McGaughey sehr schnell eine wichtige Rolle in den Planungen des Trainers eingenommen. "Wir wissen um seine Qualitäten als athletischer Forward, den man vielseitig einsetzen kann. Ich freue mich nun sehr auf die Zusammenarbeit mit Evan", erklärt Ignjatovic.

McGaughey war von den Academics aus in die erste tschechische Liga zu BK Pardubice gewechselt und war ein Jahr später nach Italien weitergezogen, wo er für den Zweitligisten Benacquista Latina spielte. Südlich der Alpen war dem US-Amerikaner das Glück nicht hold, denn er verletzte sich bei einer unglücklichen Aktion am Fuß und fiel lange aus. Die Italiener verzichteten daraufhin auf eine Verlängerung des Kontrakts, was zu einem Glücksfall für die Heidelberger wurde. Mit McGaughey kommt nämlich ein Teamspieler zurück, der in seinem ersten Jahr im Trikot der Academics mit 11,8 Punkten und 6,6 Rebounds im Schnitt überzeugte. Der Power Forward war ein Leistungsträger der Academics, die in den Playoffs nach fünf dramatischen Partien im Viertelfinale an Trier scheiterten. In der neuen Saison möchte es McGaughey mit den alten neuen Kollegen besser machen, mit dem Umzug in die neue Halle an der Speyerer Straße ist der Traum verbunden, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen.

Zunächst zählt aber die Gegenwart. Noch ist nicht klar, ob der 26-Jährige schon am Dienstag beim Auftakttraining dabei ist, denn nicht nur die Reise nach Deutschland muss organisiert, sondern auch ein Corona-Test abgewartet werden, ehe McGaughey den Ball auf den Korb werfen kann. Die Liga hat zwar keine Tests vorgeschrieben, die Heidelberger planen aber regelmäßige Überprüfungen, um das Risiko für den eigenen Kader zu minimieren.

In dem fehlt nur noch ein Shooting Guard und wenn es nach Ignjatovic geht, wird diese Planstelle auch möglich schnell geschlossen. "Es gibt ein paar sehr interessante Namen, aber es muss von allen Seiten passen", erklärt der Academics-Chefcoach. Es ist kein Geheimnis, dass sich der Serbe einen erfahrenen Import-Spieler für die letzte offene Position sucht, nachdem die Heidelberger mit Sa’eed Nelson die Spielmacher-Position mit einem 22-jährigen Rookie besetzt haben. Nelson wird am Montag in Heidelberg erwartet und soll am nächsten Morgen die erste Ausdauer-Einheit mit dem neuen Team bestreiten, ehe es am Abend zum ersten Mal nach langer Wartezeit in die Trainingshalle am Olympiastützpunkt geht.