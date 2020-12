Heidelberg. (miwi) Die Liebe ist beidseitig. Als die MLP Academics Heidelberg im Sommer verkündeten, dass Evan McGaughey zum Basketball-Zweitligisten zurückkehren würde, geizte Branislav "Frenki" Ignjatovic nicht mit Lob. "Es ist eine Auszeichnung für uns, dass wir Evan überzeugen konnten", sagte der Academics-Coach voller Vorfreude auf die neuerliche Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner, der in der Spielzeit 2017/18 schon einmal in Heidelberg unter Vertrag stand.

Ebenso schwärmerisch begründete der Spieler seinen zweiten Aufenthalt am Neckar. "Frenki und Albin (Co-Trainer Mauz, Anm. d. Red.) sind die besten Trainer, die ich in Europa hatte", erzählte McGaughey, warum er sich wieder dem Zweitligisten anschloss, nachdem er in den Jahren zuvor in Tschechien und Italien gespielt hatte.

Beide Parteien halten viel voneinander und wie bei seinem ersten Auftritt als Rookie vor drei Jahren ist der Power-Forward auch aktuell schnell wieder zu einer Stütze im Spiel der Academics geworden. Beim 94:86-Erfolg gegen die Kirchheim Knights am vergangenen Wochenende steuerte der 26-Jährige 21 Punkte bei und war damit bester Werfer der Heidelberger.

"Ich bin zufrieden, wie ich den Korb attackiert habe", sagte McGaughey. Selten spielt der US-Amerikaner spektakulär, aber immer schlau und meist sehr effektiv. Wertvoll ist dabei seine Vielseitigkeit, denn McGaughey kann als Power Forward oder als Center eingesetzt werden und gibt den Heidelbergern viele Optionen, weil er über einen guten Drei-Punkte-Wurf verfügt. Für das Spiel der Academics soll er eine Säule sein – und gegen die Knights stellte er sein Können unter Beweis.

Seine Entscheidung, einen zweiten Anlauf in Heidelberg zu nehmen, hatte mit dem Trainer und mit den Möglichkeiten zu tun. "Ich habe gesehen, wie viel Qualität im Kader steckt", sagte der Rückkehrer und ist überzeugt, mit den Academics in diesem Jahr "die Finals" erreichen zu können. Erstes Ziel müsse es in diesen verrückten Zeiten aber sein, die Spielzeit regulär beenden zu können. In Italien wurde im Frühjahr wie in Deutschland auch die Saison wegen der Pandemie vorzeitig abgebrochen, weshalb McGaughey hofft, diesmal davon verschont zu bleiben. Funktioniert das und erreichen die Heidelberger die Playoffs, hat er große Ziele: "Ich würde dann nicht mehr gegen uns wetten wollen."

Bei seinem ersten Engagement bei den Academics in der Saison 2017/18 stand am Ende ein sehr unglückliches Ausscheiden im Playoff-Viertelfinale gegen Trier. Nach fünf engen Partien setzten sich die Gladiators durch und ließen McGaughey bitter enttäuscht zurück. Das soll in dieser Spielzeit anders, es soll besser werden. Der Fokus des Basketballers ist in den kommenden Monaten voll auf das Fortkommen mit dem Klub ausgerichtet, denn er hat seine Wohnung in Heidelberg allein bezogen. Seine Ehefrau ist in den USA geblieben, weil sie sich gerade mitten in der Ausbildung zur Hebamme befindet. "Sie arbeitet Vollzeit und es bleibt deshalb wenig Zeit für Besuche", berichtete McGaughey.

Ob der Power Forward diesmal länger als ein Jahr bleibt, möchte er nicht vorhersagen, aber klar ist, dass eine sportlich erfolgreich verlaufende Spielzeit die Chancen darauf erhöhen würde. "Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, immer nur von Jahr zu Jahr zu denken", sagte McGaughey, der dankbar dafür ist, in den vergangenen Jahren schon viel von Europa gesehen zu haben. Heidelberg, das steht fest, ist bislang sein Favorit – und das nicht nur wegen der Trainer bei den Academics.