Von Michael Wilkening

Heidelberg. 20 Minuten lang spielten die MLP Academics Heidelberg am heutigen Mittwoch groß auf, 20 Minuten lang zitterten sie sich danach über die Ziellinie. Am Ende reichte es aber zu einem wichtigen Heimerfolg gegen die Artland Dragons. Mit dem 72:62 (47:28) gegen das Team aus Quakenbrück machten die Heidelberger einen kleinen Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme, das zweite Spiel in der englischen Woche brachte den zweiten Sieg. "Wir haben heute eine richtig gute Defense gespielt, das war die Grundlage für den Sieg", sagte Sebastian Schmitt. Der Aufbauspieler der Heidelberger war zufrieden, auch wenn in der zweiten Hälfte nicht mehr alles rund lief. Unter dem Strich stand aber ein Erfolg, der dafür sorgte, dass die Academics das ausgerufene Zwischenziel vorzeitig erreichten. "Wir wollten zwei Siege aus den Partien in Paderborn, gegen Artland und in Trier holen", erklärte Schmitt. Das erreichten seine Kollegen und er heute vorzeitig, so dass der Trend bei den Heidelbergern jetzt wieder positiv ist.

Positiver Trend

Das lag vor allem an der starken Leistung vor der Pause, als die Academics nach durchwachsenen sechs Minuten und einem zwischenzeitlichen 10:14-Rückstand aufdrehten. Bis zum Ende des ersten Viertels hatten sie sich eine 20:18-Führung erspielt, ehe sie die Dragons im zweiten Abschnitt überrollten. Schnell stand es 28:18 (12.), ehe die Partie bei einer 38:22-Führung nach 16 Minuten früh in die Richtung der Academics kippte. In der Defensive zwangen die Schützlinge von Branislav Ignjatovic ihre Gegenspieler zu schwierigen Würfe und vorne fanden die Heidelberger plötzlich zu einer Leichtigkeit. Bis zur Pause waren sie deshalb bis auf 47:28 davongezogen und hatten den Sieg damit schon in der Tasche – dachte der Großteil der 740 Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt und vielleicht auch die Spieler selbst.

Stimmen Branislav Ignjatovic, Trainer MLP Academics Heidelberg: "Wir wussten lange nicht, ob Phillipp Heyden spielen kann. Das war alles schwierig, aber wir hatten einen klaren Plan, den wir in der ersten Halbzeit gut umgesetzt haben. Nach der Pause geht die Leichtigkeit verloren, weil wir ein paar unglückliche Aktionen in der Offensive haben. Aber ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung, weil wir in der Defensive richtig gut waren." Robert Oehle, Center der Artland Dragons: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit von der physischen Spielweise der Heidelberger einschüchtern lassen. Da haben wir nicht wie Männer gespielt. Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben, auch wenn es nicht mehr zum Sieg gereicht hat. Das wird uns trotzdem in den kommenden Wochen helfen." Tuna Isler, Trainer Artland Dragons: "Wir hatten heute allein im zweiten Viertel acht Ballverluste. Das ist zu viel, das kostet uns das Match, das macht das Spiel kaputt. Heidelberg war gut auf uns eingestellt, wurde gut gecoacht. Für uns ist die Niederlage sehr bitter, weil ich glaube, dass wir hier hätten gewinnen können, wenn uns das zweite Viertel nicht passiert." (miwi)

Nach dem Seitenwechsel wirkten sie nämlich zunächst etwas leichtsinnig. "Nein, das war nicht das Problem. Wir haben einfach die Leichtigkeit verloren und die Dragons haben ihre Verteidigung umgestellt", sagte Schmitt. In jedem Fall dauerte es beinahe fünf Minuten, ehe Stephon Jelks mit einem erfolgreichen Dreier die ersten Zähler nach dem Seitenwechsel für die Academics erzielte. Die Artländer waren bis dahin schon auf 40:47 herangekommen, so dass die Partie unerwartet noch einmal spannend wurde.

Die Heidelberger mussten jetzt kämpfen, um ein komplettes Kippen der Partie zu verhindern. Mit etwas Glück gelang das auch, denn die Dragons kamen nicht näher als auf sechs Zähler heran. "Ich finde, mit unserer Defensive haben wir die Kontrolle behalten, auch wenn wir nicht mehr so stark in der Offensive waren", sagte Schmitt.

Bis Mitte des letzten Viertels blieb es eng, ehe den Dragons zusehends die Kräfte schwanden. Die Aufholjagd hatte viel Energie gekostet, so dass die Heidelberger jetzt wieder stabiler wirkten. Gemeinschaftlich verteidigten die Ignjatovic-Schützlinge den Vorsprung. DaVonte Lacy war mit 16 Punkten am Ende der beste Scorer, in der zweiten Halbzeit sorgten aber auch Jelks und Zamal Nixon für wichtige Impulse. Auch Heyden, dessen Einsatz wegen Rückenprobleme lange fraglich war, hatte mit zehn Punkten Anteil am wichtigen Erfolg für die Academics. "Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg", befand Schmitt nach dem Heimsieg. Vorübergehend kletterten die Heidelberger in der Tabelle auf den fünften Tabellenplatz. Schmitts Fazit war deshalb positiv: "Wir waren heute heiß, der Fokus hat gestimmt, auch wenn in der zweiten Halbzeit nicht alles geklappt hat."

MLP Academics Heidelberg: Lacy 16/2, Nixon 10/1, Heyden 10, Jelks 10/2, Trtovac 8, Eberhard 7/1, Teichmann 4, Schmitt 4, Liyanage 3/1, Würzner.

Artland Dragons: Lavrinovicius 19/5, Oehle 15, Dunbar 8, Albrecht 8, Bland 7, Griffin 3/1, Döding 2, Ebinum, Hundt, Lau.

Stenogramm: 10:14 (6.), 20:18 (10.), 28:18 (12.), 38:22 (16.), 47:28 (Hz.), 47:40 (25.), 57:49 (30.), 67:56 (35.), 72:62 (Endstand); Zuschauer: 740.