Von Nikolas Beck

Heidelberg. Am Tag danach ist der Blick eigentlich schon wieder ausschließlich nach vorne gerichtet. Doch als die RNZ Branislav Ignjatovic am Donnerstagmittag erreicht, kommt der Trainer der MLP Academics Heidelberg nicht drumrum, noch einmal den Mittwochabend Revue passieren zu lassen. Das 95:79 ((37:44) seiner Zweitligabasketballer im Spitzenspiel gegen die Tigers Tübingen. Die sensationelle zweite Hälfte, die die Academics nach Pausenrückstand mit 58:35 für sich entschieden. Und natürlich das Geburtstags-Ständchen, das dem Serben hinterher von Mannschaft und Publikum gesungen wurde. "Alles, was in der Halle passiert ist, war super", sagt der nun 53-Jährige und lacht: "Ich weiß allerdings nicht, ob auch gesungen worden wäre, wenn wir verloren hätten."

Ignjatovic bedankte sich übers Mikrofon, sprach spontan vom "schönsten Geburtstag seines Lebens" - und verzichtete dennoch anschließend auf die ganz große nächtliche Sause. Denn nachdem seine Mannschaft am Mittwoch den Tabellenführer entthront und sich selbst auf Rang zwei der ProA-Tabelle vorgeschoben hat, wartet bereits am Sonntag - wieder in eigener Halle - der nächste Spitzenreiter. "Bremerhaven ist in der Offensive noch stärker einzuschätzen als Tübingen", warnt Ignjatovic vor den nach vier Spieltagen wie die Heidelberger noch ungeschlagenen Eisbären: "Sie spielen mit einer kleinen Rotation, haben aber trotzdem mehr Optionen, sieben Spieler, die alle brandgefährlich sind." Und die alle liebend gerne von jenseits der Drei-Punkte-Linie abdrücken: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie 30 Dreier schießen - und diese bestmöglich verteidigen", so Ignjatovic.

Als Blaupause, wie der nächste Coup gelingen kann, dient den Academics der zweite Durchgang gegen Tübingen, "die beste Halbzeit seit langem", wie Manager Matthias Lautenschläger befand. Ein Rädchen griff bei den Hausherren ins andere, Teambasketball par excellence war’s, was sich am Ende im Statistikbogen vor allem in herausragenden 24 Assists und fünf Spielern, die zweistellig punkteten, widerspiegelte.

Kein Wunder, dass Ignjatovic am Tag danach auch gar keine Energie darauf verschwenden wollte, über die Verletzung seines Kapitäns Phillipp Heyden (minimaler Knorpelschaden im Knie) zu sprechen. Zumal sein Ersatzmann Armin Trtovac einen traumhaften Einstand in der Ersten Fünf feierte. Es ehrt den 22-jährigen Neuzugang, im Sommer aus Frankfurt an den Neckar gekommen, dass er bescheidene Töne anschlägt: "Am Anfang war es ein bisschen holprig, dann bin ich besser reingekommen und am Ende war es ganz okay, denke ich." Zutreffender war allerdings die Bewertung Lautenschlägers: "Phänomenal, was er uns heute gegeben hat." 18 Punkte, acht Rebounds - und mit 24 den höchsten Effektivitätswert aller Akteure, um genau zu sein.

Keinen temporären Ersatz für Heyden zu verpflichten, mag ein Wagnis sein. Doch die Heidelberger wollen dem 2,12 Meter großen Center mit serbischen Wurzeln die Chance geben, sich zu beweisen. "Das tut gut", zeigt sich Trtovac dankbar: "Zumal mich ein Bänderriss im rechten Fuß während der Vorbereitung deutlich zurückgeworfen hat." Viel glücklicher als die eigene Leistung mache den Center allerdings, "dass wir mit 16 Punkten gegen solch einen starken Gegner gewonnen haben".

Vor der Saison wurde Branislav Ignjatovic vom Fachmagazin BIG gefragt, wer denn der spannendste Spieler der Liga werden könnte. "Ich habe geantwortet, dass ich auf einen meiner Jungs wie Armin hoffe", so der Academics-Coach, der sich nach Mittwoch in seiner Einschätzung bestätigt fühlt.

Nach Bremerhaven wartet auf die "Akademiker" Science City Jena - ebenfalls noch ohne Niederlage. Gut möglich, dass hinterher auch die MLP Academics als das spannendste Team der Liga gelten.