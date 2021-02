Heidelberg. (miwi) In der zweiten Basketball-Bundesliga sind die MLP Academics Heidelberg am Wochenende spielfrei – und deshalb nutzt der Klub die Möglichkeit, den SNP Dome – die neue Arena in Heidelberg – einem Belastungstest zu unterziehen. Am Samstag (20 Uhr) absolvieren die Academics gemeinsam mit den Bundesliga-Damen der SNP BasCats eine gemeinsame Partie in der künftigen Heimstätte, um die Technik in der Halle an der Speyerer Straße zu erproben.

"Die Stadt hat uns darum gebeten und weil wir kein Spiel haben, nutzen wir die Möglichkeit gerne", sagt Matthias Lautenschläger. Der Geschäftsführer der Academics hat kurzfristig mit den BasCats einen Kontrahenten aus dem eigenen Klub gefunden. Am Samstag sollen gemischte Teams gegeneinander antreten. Dabei geht es weniger um den sportlichen Vergleich, sondern vielmehr darum, die Abläufe in der neuen Halle zu testen.

Ursprünglich sollten die Academics schon längst im SNP Dome antreten, aber zunächst gab es Bauverzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie und zuletzt gab einen Wasserschaden in der Arena, der für einen weiteren Verzug sorgte. Der Zweitligist spielt deshalb weiterhin – und das bislang sehr erfolgreich – in der Halle am Olympiastützpunkt. Möglicherweise bleibt das bis zum Abschluss der Spielzeit auch so, dennoch soll die neue Arena jetzt ausprobiert werden. "Wir hatten beispielsweise unsere LED-Bande noch nicht dort angeschlossen", sagt Lautenschläger.

Die Heidelberger wollen das ungewöhnliche Basketballspiel im Internet streamen, um einerseits Werbung für die neue Heimstätte zu machen und gleichzeitig auszuprobieren, ob alle Systeme in der Halle einwandfrei laufen. "Wir absolvieren die Partie wie ein reguläres Liga-Heimspiel", sagt Lautenschläger, der darauf hofft, möglichst bald dauerhaft in den SNP Dome umzuziehen. Eine besondere Eile verspürt er aber nicht, schließlich werden die Partien der Academics auf Sicht ohne Zuschauer stattfinden müssen.