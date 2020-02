Von Michael Wilkening

Paderborn. Die 40 Minuten der MLP Academics Heidelberg am Samstag in Paderborn könnten für den weiteren Verlauf der Saison der Mannschaft von Branislav Ignjatovic wichtig gewesen sein. Schließlich schaffte es der Basketball-Zweitligist, sich gegen Widerstände aufzulehnen, einen kurzfristigen Ausfall zu kompensieren und einen frühen Rückstand erfolgreich zu bekämpfen. Die Academics siegten in einem spannenden Match 96:94 (42:48) bei den Baskets Paderborn, verteidigten damit den sechsten Tabellenplatz und sicherten sich zugleich den Sieg im direkten Vergleich gegen einen Konkurrenten um einen Playoff-Platz.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft, die sich nach Problemen in der ersten Halbzeit immer besser in das Spiel gekämpft hat", lobte Ignjatovic sein Team. Der Trainer musste kurzfristig auf seinen Kapitän verzichten, denn Phillipp Heyden plagten Rückenprobleme, so dass der Center nicht eingesetzt werden konnte. Immerhin standen Stephon Jelks und Adam Eberhard zur Verfügung, die ihre Knöchelprobleme rechtzeitig auskuriert hatten. Dennoch fehlten Ignjatovic ohne Heyden die Alternativen unter dem Korb.

Die Heidelberger hatten zunächst sichtlich mit dem Ausfall des Kapitäns zu kämpfen, denn in der Anfangsphase kamen die Paderborner immer wieder zu leichten Punkten unter dem Korb. Martin Seiferth, der vor zwei Jahren noch für die Academics gespielt hatte, war als Center der Paderborner entscheidend daran beteiligt, dass seine Mannschaft nach dem ersten Viertel 24:15 führte. Am Ende hatte Seiferth 18 Punkte erzielt, gehörte zu den besten Baskets, konnte aber keinen Sieg des eigenen Teams bejubeln.

Das lag daran, dass die Heidelberger einen Weg fanden, um in den bedrohlichen Situationen im zweiten Viertel nicht den Anschluss zu verlieren. Zwölf Punkte betrug der Rückstand zeitweilig, die knapp 2000 Zuschauer in der Halle tobten, doch die Ignjatovic-Schützlinge kämpften sich ins Spiel zurück.

Bis zur Pause hatten sie den Rückstand halbiert (42:48) und setzten ihre Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel unbeeindruckt fort. Vor allem Marc Liyanage befand sich in einer bestechenden Form, hatte am Ende 16 Punkte erzielt und sorgte mit acht Punkten hintereinander für die erste Führung der Academics in der 26. Minute (57:56). "Es ist schön, dass Marc seine Leistungen aus dem Training auch im Spiel bestätigen konnte", lobte der Trainer seinen Schützling.

Der variable Flügelspieler traf vier seiner sechs Drei-Punkte-Würfe und erhielt plötzlich von allen Seiten Unterstützung. Die Academics spielten jetzt gemeinschaftlich stark auf und lagen acht Minuten vor dem Ende plötzlich 76:66 vorne. Ein lockerer Sieg wurde es aber nicht, weil die Paderborner sich zurückkämpften.

In der Schlussphase war bei den Heidelbergern aber auf zwei Leistungsträger Verlass. Zamal Nixon glänzte als Spielmacher und legte neben seinen 16 Zählern auch 13 Vorlagen auf, DaVonte Lacy sorgte mit vielen guten Würfen und 25 Punkten dafür, dass die Aufholjagd der Paderborner unbelohnt blieb. Mit zwei erfolgreich verwandelten Freiwürfen sorgte Nixon sechs Sekunden vor dem Ende bei einer 96:91-Führung für die Entscheidung, ein verzweifelter Dreier der Baskets sorgte anschließend nur noch für eine Resultatsverbesserung.

Baskets Paderborn: Ward 22/2, Seiferth 18, Logan 15/1, Trapp 15/2, McCullum 14/1, Mixich 10/3, Reuter, Buntic, Ballhausen, Benzinger, Döring.

MLP Academics Heidelberg: Lacy 25/3, Liyanage 16/4, Nixon 16, Eberhard 14/2, Trtovac 12, Teichmann 9/3, Schmitt 2, Jelks 2, Würzner.

Spielverlauf: 13:7 (5.), 24:15 (10.), 24:23 (12.), 37:25 (15.), 48:42 (Hz.), 56:57 (26.), 64:69 (30.), 66:76 (32.), 76:83 (36.), 88:90 (39.), 94:96 (Endstand); Zuschauer: 1927.