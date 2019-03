Paderborn. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg sind in der laufenden Saison immer wieder für Überraschungen gut, und weil die meistens positiver Natur sind, werden die Schützlinge von Branislav Ignjatovic in ein paar Wochen bei den Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga dabei sein. Am Samstag kassierten die Heidelberger bei den Uni Baskets Paderborn 101 Punkte, fanden aber trotzdem einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Am Ende reichte es zu einem 107:101 (57:48)-Erfolg, der dafür sorgt, dass die Academics drei Spieltage vor Ende der regulären Saison weiter Tabellenzweiter bleiben.

"Für die Zuschauer war das ein tolles Basketballspiel. Für die Trainer nicht, denn es gab sicher auf beiden Seiten einige Fehler in der Defensive", sagte Ignjatovic nach dem unterhaltsamen Match. Für den Serben stand trotz einiger Unzulänglichkeiten im eigenen Team die Tatsache im Vordergrund, dass es bei den abstiegsbedrohten Paderbornern zum vierten Sieg hintereinander reichte und die Academics dadurch weiterhin die Chance haben, in der ersten Playoff-Runde das Heimrecht in einem möglichen fünften Spiel zu sichern.

In Paderborn hatten die Heidelberger mehrfach die Chance, frühzeitig für etwas Ruhe zu sorgen und sich abzusetzen, aber immer wieder gelang es den Uni Baskets, wieder aufzuschließen. Im ersten Viertel zogen die Academics schnell auf 20:7 davon, doch das reichte ebenso wenig, um für klare Verhältnisse zu sorgen wie das 93:80 sechs Minuten vor dem Ende. Immer wieder kämpften sich die Paderborner heran, schafften es aber in der gesamten Partie kein einziges Mal, in Führung zu gehen. Im dritten Viertel gelang einige Male der Ausgleich und in der Schlussphase tasteten sie sich bis auf zwei Zähler heran (93:95, 38.), den kompletten Umschwung gab es aber nicht.

Das hatte auch damit zu tun, dass sich bei den Heidelbergern gleich mehrere Akteure in der offensive hervortaten. Sechs Akteure punkteten zweistellig und mit Eric Palm und Niklas Würzner übernahmen zwei Spieler in der Schlussphase Verantwortung, als es galt, den letzten Versuch der Paderborner zu vereiteln, das Match zu drehen.

Trotz massiven Foulproblemen - Niklas Ney und Jaleen Smith mussten im letzten Viertel nach dem fünften Foul raus, Shyron Ely und Phillip Heyden hatten vier Fouls in der Statistik - behielten die Heidelberger ganz zum Schluss die Ruhe und beendeten die kleine Auswärtsserie von drei Partien mit dem dritten Sieg. In Paderborn war die starke Offensive der Schlüssel zum Erfolg - und über diese hinzugewonnene Erkenntnis waren die Academics trotz einiger Fehler erfreut.

Uni Baskets Paderborn: Wood 23 Punkte / 5 Dreier, Seiferth 23, Foreman 17/1, Ward 10/1, Klinewski 10/1, Buntic 6, Mixich 5/1, Nagora 5/1, Fleute 2, Kahl.

MLP Academics Heidelberg: Ely 19/1, Palm 19/2, Smith 17/3, Oppland 15/1, Würzner 15, Heyden 10, Schmitt 7/1, Ney 5, Liyanage, Brunnenkant.

Spielverlauf: 7:20 (6.), 23:30 (10.), 38:39 (14.), 48:57 (Hz.), 57:57 (23.), 74:81 (30.), 77:87 (33.), 80:93 (34.), 93:95 (38.), 101:107 (Endstand); Zuschauer: 1736.