Von Michael Wilkening

Heidelberg. Vor knapp zwei Wochen machte Branislav Ignjatovic eine Rechnung auf. "Jeder Sieg, der uns in den kommenden fünf Partien gelingen wird, ist ein dicker Bonus beim Kampf um die Playoff-Plätze", sagte der Trainer der MLP Academics Heidelberg. In der 2. Basketball-Bundesliga hatten sich die Heidelberger eine gute Ausgangslage erarbeitet, standen allerdings vor schweren Wochen. Spätestens seit dem 85:77 der Academics gegen die Gladiators Trier ist klar, dass die Ignjatovic-Schützlinge ihr Saisonziel erreichen werden - die noch fehlenden Punkte werden in den kommenden Wochen noch hinzukommen.

Drei der fünf Begegnungen, die der Trainer zuvor als wegweisend eingestuft hatte, haben die Heidelberger inzwischen hinter sich gebracht und zwei davon gewonnen. "Wer hätte damit gerechnet?", sagte Niklas Würzner. Der Lohn ist die Rückkehr auf den vierten Tabellenplatz und eine Lücke zur Konkurrenz im Rücken, der Sechste ist zwei Siege entfernt, der Neunte gar deren drei. Acht Spiele vor dem Ende der Hauptrunde sind die Academics drauf und dran, das Abschneiden aus der Vorsaison noch einmal zu verbessern. Damals hatte es zu Platz fünf gereicht und das Playoff-Halbfinale verpassten die Heidelberger nur hauchdünn, weil sie in fünf Partien gegen die Kirchheim Knights verloren.

"Es wäre eine große Überraschung, wenn wir die Playoffs nicht schaffen würden", sagte Ignjatovic nach dem Erfolg gegen die Trierer. Der Serbe ist eigentlich ein Mensch, der die zurückhaltenden Töne bevorzugt und deshalb sagt es viel aus, wenn er sich aus der verbalen Deckung wagt. "Ich bin fest davon überzeugt, dass in dieser Saison 15 Siege reichen, um in die Playoffs zu kommen und das werden wir schaffen", erklärte der Coach. Bei 13 Erfolgen steht seine Mannschaft aktuell und bisher ist die so stabil in ihren Leistungen, dass ein dauerhaftes Formtief nicht realistisch erscheint.

Gegen die Gladiators trotzten die Heidelberger zudem einigen Widrigkeiten, denn in der ersten Halbzeit fühlten sie sich von den Unparteiischen benachteiligt, kassierten viele Foulpfiffe, mussten zudem zwei technische Fouls hinnehmen - und ließen sich trotzdem nicht von dem Ziel abbringen, einen direkten Konkurrenten um die vorderen Tabellenplätze zu schlagen. Es sind nicht immer die spielerischen Fähigkeiten, die aus den Academics eine Topmannschaft machen, sondern vielmehr die charakterlichen Eigenschaften, die herausstechen.

Shyron Ely, der nur vier seiner zwölf Wurfversuche aus dem Feld verwandelte, Evan McGaughey (4/9), Eric Palm (4/10) und Jaleen Smith (4/11) hatten eine schwache Wurfausbeute, doch das hinderte sie nicht daran, kämpferisch dagegenzuhalten. Smith war dann sogar derjenige, der in der Schlussphase wichtige Punkte erzielte und zum Matchwinner aufstieg.

"Wir haben Trier bekämpft, das war entscheidend", sagte Ignjatovic. Auf ihre Leidenschaft und ihre kämpferischen Qualitäten können sich die Academics immer verlassen und das macht auch bei der Konkurrenz Eindruck. "Heidelberg hat sehr viele Spieler, die Persönlichkeit zeigen", lobte Triers Trainer Marco van den Berg. Seine Mannschaft fand am Ende keine Mittel, um den Siegeswillen von Heidelbergs besten Basketballern auszubremsen.

Das Selbstvertrauen der "Akademiker" ist größer geworden und deshalb wollen sie die Playoff-Teilnahme möglichst frühzeitig absichern. Mit den Auswärtspartien bei den Niners Chemnitz und den Kirchheim Knights warten jetzt allerdings zwei weitere schwere Aufgaben auf Kapitän Albert Kuppe und seine Kollegen. Den größeren Druck tragen dabei aber die Gegner auf ihren Schultern.