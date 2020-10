Zurück in Heidelberg: Ex-Kapitän Albert Kuppe (am Ball), sein Nachfolger Phillipp Heyden (r.) und Co. starten am Sonntag mit Verspätung in die Saison. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Einmal schlafen noch. Dann dürfen die Basketballer der MLP Academics endlich wieder das tun, was sie am liebsten machen: auf Körbe werfen. Am Donnerstag endet die Quarantäne, die den Zweitligisten in der vergangenen Woche um das Eröffnungsspiel gebracht hat. Es war der traurige Höhepunkt einer Vorbereitung, die auch für die Academics ganz im Zeichen der Pandemie stand. Manager Matthias Lautenschläger, 40, nahm sich vor dem ersten Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Nürnberg Zeit für ein Exklusiv-Gespräch mit der RNZ.

Matthias Lautenschläger. Foto: privat.

Matthias Lautenschläger, was überwiegt: Die Vorfreude, dass es am Sonntag losgehen kann oder die Angst vor einem vorzeitigen Saisonabbruch?

Über Sachen, die man nicht beeinflussen kann, sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen. Wir können nur das machen, was wir bisher getan haben: Uns möglichst gut auf die Saison vorbereiten. In der Wirtschaft spricht man vom Going-Concern-Prinzip. Sprich: Davon auszugehen, dass es immer weitergeht. Darauf ist unsere Planung ausgerichtet. Die Vorfreude ist jedenfalls ungemindert, auch bei der Mannschaft.

Ein erster Höhepunkt, das Eröffnungsspiel in Trier, fiel ins Wasser. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Im Nachhinein muss man sagen, dass es für uns Glück im Unglück war, dass es so lange gedauert hat, bis die Testergebnisse vorlagen. Der Abstrich der Kirchheimer wurde Donnerstag genommen (Anm.d.R.: An diesem Tag hatten die Academics ein Testspiel gegen Kirchheim absolviert), Freitag eingeschickt, am Montag erst analysiert und am Dienstag wurde das Ergebnis mitgeteilt. Damit hatten wir fünf Tage Quarantäne gewonnen. Einerseits Glück für uns, andererseits aber auch bedenklich. Die Gefahr war relativ hoch, dass sich einer unserer Spieler angesteckt hat – und dann noch eine Woche draußen unterwegs ist. Die Anordnung von unserem Gesundheitsamt kam noch mal zwei Tage später.

Der Schock wird groß gewesen sein, als die Mitteilung aus Kirchheim kam ...

Wir hatten die Spieler direkt informiert, dass sie in Quarantäne müssen. Weil wir aber vom Gesundheitsamt keine Rückmeldung mehr bekommen haben – und negativ getestet wurden – hatten wir gehofft, normal trainieren zu können. Erst am nächsten Morgen kam dann die Anweisung: Das war bitter für die Jungs. Und sicherlich kein Vorteil für Sonntag.

Weitere positive Tests und Quarantäne-Maßnahmen in der Liga werden nicht auszuschließen sein. Gilt hier die alte Weisheit zu Fehlentscheidungen der Schiedsrichter: Am Ende der Saison gleicht sich alles aus?

Wenn die Infektions-Zahlen weiter steigen und weiterhin dieser Umgang mit der Pandemie gewählt wird, wird es zu weiteren Verschiebungen kommen, keine Frage. Das wird jeden treffen. Hoffentlich uns nicht noch ein zweites oder drittes Mal.

Glauben Sie überhaupt an einen regulären Spielbetrieb?

Die Liga hat sich darauf verständigt, vor der Saison zwei Initialtestungen durchzuführen – die einzigen positiven Fälle waren die beiden in Kirchheim. Das ist eine relativ geringe Quote. Jetzt gibt es keine weiteren verpflichtenden Tests mehr. Wir werden zwar immer wieder Stichproben machen, aber jede Woche die ganze Gruppe, das ist auch finanziell nicht zu leisten. Daher glaube ich, dass wir zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem geregelten Spielbetrieb ausgehen können.

Neu im Kader sind viele alte Bekannte. Ist das Zufall oder hat man aufgrund der Pandemie bewusst auf bewährte Spieler setzen wollen?

Albert (Kuppe) hatten wir ja nicht freiwillig gehen lassen und er hat in seiner Zeit in Speyer in der Pro B viel Selbstvertrauen getankt. Auch Evan McGaughey hätten wir damals gerne weiterverpflichtet. Ich denke, er hat gemerkt, was er an Heidelberg hat. Kai Barth aus dem Ruhestand zu reaktivieren, war eine charmante Idee, auch mit Blick auf das Budget. Das ist leider nicht aufgegangen. Der Abstand ist zu groß geworden. Und der Aufwand, auf das Level zurückzukommen, wäre für ihn mit Familie und Beruf nicht vereinbar gewesen. Er ist nicht mehr Teil des Teams. Grundsätzlich denke ich, Frenki (Trainer Branislav Ignjatovic) ist ein Mensch, der am besten in einer Wohlfühlatmosphäre arbeitet. Wenn er seine Leute kennt, die aber auch seine Launen kennen, ist das sehr, sehr hilfreich (lacht).

Sie hatten kürzlich davon gesprochen, ohne Mäzenatentum sei die Lage auch für die Academics bedrohlich – dann unterschreibt mit Jordan Geist der Liga-Topscorer in Heidelberg. Überspitzt gefragt: Kauft Matthias Lautenschläger die Academics jetzt in die Bundesliga?

Das auf gar keinen Fall. Ein Jordan Geist wäre noch wenige Wochen vor Beginn der Preseason für uns undenkbar gewesen. Diese besondere Lage momentan trifft aber eben nicht nur die Vereine, sondern auch die Spieler. Manche Profis haben das früher erkannt. Er spielt jetzt für ein geringeres Gehalt als in seiner Rookie-Saison.

Am Sonntag sind nur 100 Zuschauer erlaubt, Sie haben die Ticketpreise nur moderat erhöht. Wie groß sind denn die erwarteten Einbußen in dieser Saison?

Leider größer, als wir zunächst erhofft hatten. Das muss ich unumwunden zugeben. Es wird sehr viel Arbeit und Unterstützung brauchen, um das aufzufangen. Wir hoffen, dass regionale Partner unsere Vision teilen – sonst wird das auf Dauer nicht darstellbar sein. Die Einschnitte sind gravierend.

Im Fußball ist oft die Rede davon, dass Geisterspiele die Existenz der Klubs bedrohen. Wie schätzen Sie die Bedrohung in der Pro A ein?

Das wird hier sicherlich noch schneller passieren, sobald Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Es gibt keine TV-Gelder, die Sponsoren haben die Sichtbarkeit nur noch via Livestreams, Business-Karten fallen weg, der Umsatz am Spieltag geht verloren ... Und die meisten Klubs sind mit ihren Jahres-Budgets ohnehin auf Kante genäht.

Also wird es bei den Academics private Gelder benötigen, um den Betrieb am Laufen zu halten?

Ja, wobei man sich auch da die Sinnfrage stellen muss. Wenn ich als Mäzen für meinen Klub aufgetreten bin, dann immer in dem festen Glauben daran, dass wir eines Tages in der 1. Liga im SNP Dome spielen. Dieses Ziel muss aber natürlich eine breite Basis finden.

Vor acht Jahren wurde mit MLP als Titelsponsor das mittelfristige Ziel Aufstieg ausgerufen. Die Academics sind auf allen Ebenen gewachsen, gleichzeitig sind aber auch die Anforderungen für die Bundesliga gestiegen. Im Zuge der Pandemie wurde nun der BBL-Mindestetat von drei Millionen ausgesetzt. Eine erstligataugliche Halle ist bald vorhanden. Gilt für die Academics 2020/21 also der Leitsatz: Krise als Chance?

Zunächst mal macht ein Umzug in die neue Arena für uns nur dann Sinn, wenn auch Zuschauereinnahmen generiert werden können. Ansonsten würden lediglich die Kosten steigen. Und auch ohne Mindestetat benötigt man ein gewisses Budget, um in der BBL bestehen zu können. Natürlich ist es nun nicht leichter geworden, diese Gelder zu generieren.

Auf was dürfen sich die Fans, wenn auch viele erst einmal nur aus der Ferne, in dieser Spielzeit freuen?

Wenn diese Mannschaft eingespielt ist, werden wir einen sehr viel temporeicheren Spielstil sehen. Schneller Basketball, der auch für den Zuschauer noch attraktiver sein sollte, mit am Ende wahrscheinlich auch höheren Spielständen. Das ist etwas, woran sich auch Frenki erst gewöhnen musste, da er ja eigentlich aus der klassischen Basketball-Schule kommt. Aber auch ihm macht es zunehmend Spaß, diese Geschwindigkeit im Spiel zu haben. Und den Zuschauern dann hoffentlich bald auch.