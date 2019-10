Heidelberg. (miwi) Der imponierende 88:68-Sieg in Jena hat das Selbstvertrauen der MLP Academics Heidelberg deutlich gesteigert und dafür gesorgt, dass sich das Team von Branislav Ignjatovic in der Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga im oberen Drittel festgesetzt hat. Gleichzeitig, so empfindet es der Trainer, hat sich dadurch aber auch das Anspruchsdenken verändert. "So ein Sieg verpflichtet, das habe ich den Jungs gesagt", erklärt der Serbe vor dem Duell gegen die Rostock Seawolves am Sonntag (17 Uhr). Gegen das Team aus der Hansestadt geht es darum, die gute Leistung zu bestätigen.

Gegen die Seawolves, die in der vergangenen Saison die Playoffs erreichten, erwartet die Heidelberger eine gänzlich andere Ausgangslage als in den Wochen zuvor. Gegen Tübingen, Bremerhaven und Jena trafen die Academics auf Gegner, die jeweils ohne Niederlage waren, während die Rostocker nach einem Fehlstart mit erst einem Sieg und vier Niederlagen weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben sind. "Ich warne aber jeden davor, Rostock zu unterschätzen", sagt Ignjatovic. Ihm könnte helfen, dass die Heidelberger in der vergangenen Spielzeit beide Duelle gegen die Seawolves verloren haben.

Der ambitionierte Klub von der Ostsee hat vor ein paar Tagen auf den schlechten Start in die Saison reagiert und den Vertrag mit Chase Adams aufgelöst. Der US-Amerikaner war als Spielgestalter hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Bis Sonntag werden sie wohl keinen Ersatz haben", vermutet der Heidelberger Trainer, der darauf baut, dass seine Mannschaft den Vorteil für sich nutzen kann, mehrere Optionen auf der Position des Spielmachers zu haben. "Wir müssen Druck machen, denn Rostock kann nicht gut reagieren, wenn sie Probleme im Aufbau bekommen", sagt er.

Der Schlüssel zum sechsten Sieg im siebten Spiel der noch jungen Saison soll die Defensivarbeit sein, die in Jena zum ersten Mal richtig gut funktionierte. Das Verhalten unter dem eigenen Korb stand zuletzt im Zentrum der Trainingsarbeit, was beim Bundesliga-Absteiger Früchte trug. Gegen Rostock geht es darum zu beweisen, dass die Mannschaft in der Verteidigung dauerhaft stabiler geworden ist. Selbst dann, wenn ein wichtiger Baustein weiterhin nicht zur Verfügung stehen sollte.

Phillipp Heyden dürfte gegen die Rostocker noch nicht in den Kader der Heidelberger zurückkehren, aber der Kapitän absolvierte in den vergangenen Tagen immerhin schon individuelle Trainingseinheiten. Wenn in den nächsten Tagen keine Schmerzen im behandelten Knie auftreten, könnte Heyden bald ins Teamtraining zurückkehren und den Kader wieder komplettieren. "Ich warte auf ein Signal von den Ärzten oder von Phillipp selbst", sagt Ignjatovic. Nach einem leichten Knorpelschaden, der konservativ behandelt wurde, bleibt abzuwarten, wie das Gelenk auf die Intensität reagiert - gegen die Seawolves dürfte Heyden wieder ohne Trainingsklamotten vom Spielfeldrand aus mitfiebern.

2. Bundesliga Pro A Herren, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Rostock Seawolves.