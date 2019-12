Heidelberg. (miwi) An diesem Sonntag geht es für die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg nicht nur um einen guten Jahresabschluss, sondern möglicherweise auch um ein paar zusätzliche freie Tage über Weihnachten. "Frenki hat noch nicht gesagt, wie lange wir freihaben. Vielleicht ist ja noch was möglich, wenn wir gewinnen", sagt Phillipp Heyden vor der Partie bei den Giants Leverkusen. Der Center hofft darauf, dass Coach Branislav "Frenki" Ignjatovic bei der Gewährung des Kurzurlaubs großzügig ist, wenn die Wunschvorgabe an die Mannschaft übererfüllt wird.

Es gibt von Jahr zu Jahr immer die gleichen Aussagen des Serben, ehe die Saison beginnt. Zehn Siege sind das Ziel für die erste Saisonhälfte, vor Weihnachten soll die Zahl der Erfolge zweistellig geworden sein. "Das haben wir ja schon geschafft", rechnet Heyden vor. Durch das 71:55 in Nürnberg am vergangenen Sonntag sicherten sich die Heidelberger den zehnten Erfolg und haben in Leverkusen die Möglichkeit, mehr als verlangt zu erreichen. Kapitän Heyden möchte mit seinen Kollegen dafür sorgen, mit dem elften Sieg Argumente für einen zusätzlichen freien Tag über die Feiertage zu sammeln.

Dass sich die MLP Academics mit solchen Gedanken beschäftigen können, war vor zehn Tagen so nicht vorhersehbar, denn nach drei Niederlagen hintereinander steckte das Team in einer Mini-Krise – aus der es sich beeindruckend selbst befreit hat. Obwohl Topscorer Shyron Ely verletzungsbedingt fehlt – und auch in Leverkusen fehlen wird –, schafften die Heidelberger mit Siegen in Karlsruhe und Nürnberg den Umschwung. "Jeder von uns hat mitgeholfen, dass wir den Verlust von Shy ausgleichen konnten", sagt Heyden. Mit der gesamten Mannschaft wurde die Qualität, die durch die Knieblessur des US-Amerikaners fehlt, kompensiert. "Jeder stellt sich in den Dienst des Teams, deshalb waren wir erfolgreich", lobt der Kapitän seine Academics.

Weil die Formkurve der Heidelberger wieder nach oben zeigt, konnten Mannschaft und Trainer die Berichterstattung der Nürnberger Nachrichten leicht verschmerzen, die nach dem Erfolg der Academics bei den Falcons unter anderem schrieben, das Verhalten des Heidelberger Cheftrainers Ignjatovic ähnele dem "Schauspiel des unzufriedenen älteren Mannes". Durch den Sieg seiner Mannschaft wich "das alarmierende Rot in seinem Gesicht einer gesunden Gesichtsfarbe", war dort zu lesen.

Die Beobachtungen des fränkischen Reporters werden dem Coach der MLP Academics sicher nicht gerecht – und hinterließen dennoch keine Spuren. Der Sieg bei der kleinen Revanche gegen den Playoff-Halbfinalgegner der Vorsaison wog schwerer – und soll mit einem weiteren Erfolg bei den Giants aus Leverkusen noch an Gewicht gewinnen.

Um bei den Rheinländern gewinnen zu können, hofft Heyden auf eine ähnlich gute Defensivleistung wie in Nürnberg. "Da haben wir wieder die Stärke gezeigt, die uns in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat", findet Heyden. Eben die Qualität unter dem eigenen Korb soll die Basis sein, um den Urlaub an Weihnachten möglicherweise verlängern zu können.

2. Bundesliga, Sonntag, 16 Uhr: Giants Leverkusen – MLP Academics Heidelberg.