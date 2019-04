Heidelberg. (miwi) Seit Dienstag verkaufen die MLP Academics Heidelberg fleißig Karten für das erste Viertelfinalspiel der diesjährigen Playoffs. Am Samstag, 19.30 Uhr, empfangen die Heidelberger Ehingen Urspring in der Halle am Olympiastützpunkt und haben sich nicht weniger vorgenommen, als die Geschichte der jüngeren Vergangenheit aufzuhübschen. Bislang haben es die Academics noch nie ins Halbfinale geschafft - und das soll mit drei Siegen gegen den Vorrundensiebten aus Ehingen gelingen.

Als Tabellenzweiter der regulären Saison dürfen die Schützlinge von Branislav Ignjatovic durchaus als Favorit gelten. Mannschaft und Trainer sind voller Tatendrang - auch wenn ihnen bewusst ist, dass es zum ganz großen Coup in diesem Jahr nicht reichen wird, weil es nicht reichen kann.

"Wir haben keinen Lizenzantrag für die Bundesliga gestellt", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager hielt sich in den vergangenen Jahren mit Aussagen zu den Aussichten zurück, ob der Klub das Abenteuer Erste Liga annehmen würde, wenn die sportliche Qualifikation gelänge. Diesmal ist das anders - weil die Vorgaben der Liga weit über das hinausgehen, was die Heidelberger aktuell bieten können.

Die neue Großsporthalle in Heidelberg wird voraussichtlich erst in knapp einem Jahr fertig sein, außerdem hat die Basketball-Bundesliga (BBL) ihre Zulassungskriterien verschärft und verlangt von allen Teams ein Mindestbudget von drei Millionen Euro. Davon sind die Academics weit, weit entfernt. "Das ist im Moment nicht realistisch für uns", sagt Lautenschläger: "Deshalb macht es keinen Sinn, eine Lizenz zu beantragen."

In den vergangenen Monaten haben die Academics durchaus Fortschritte in der Vermarktung erzielt und neue Sponsoren hinzugewonnen, aber die Distanz auf drei Millionen Euro ist schlicht zu groß, um sie "aus dem Sprung" schaffen zu können.

Die BBL-Entscheidung sieht Lautenschläger aber nicht nur aus diesem Grund kritisch: Er befürchtet auf Sicht eine Verkleinerung der BBL, weil viele Klubs damit zu kämpfen haben, dauerhaft ein solches Budget aufzustellen.

Irgendwie fühlt es sich also wie ein Kampf ohne das große Ziel an, den die Heidelberger am Samstag aufnehmen, denn bei einem Finaleinzug wäre nicht der Aufstieg der Lohn. "Das ist mir egal, ich will trotzdem bis ins Finale kommen, und das dann auch gewinnen", sagt Phillipp Heyden.

Der Kapitän der Academics, der gerade seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, hat keine Motivationsprobleme, weil es mit dem Aufstieg in diesem Jahr in keinem Fall etwas werden kann. Im Gegenteil, der Center ist voller Tatendrang: "Ich habe große Lust auf die Playoffs und das ist unabhängig davon, ob wir aufsteigen können oder nicht", erklärt Heyden und weiß, dass seine Kollegen ebenso denken.

Der Trainer weiß um die Bereitschaft seiner Mannschaft, in der heißen Saisonphase alles aus sich herauszuholen. "Natürlich ist es schade, dass der Verein keine Möglichkeit hat aufzusteigen, aber wir haben trotzdem hohe Ziele", sagt Ignjatovic. Der Serbe brennt darauf, nach zuletzt zweimaligem Scheitern im Viertelfinale diesmal den nächsten Schritt zu gehen, die Gier auf das Halbfinale ist innerhalb des gesamten Klubs spürbar.

Schließlich können Mannschaft und Trainer mit dem Einzug ins Halbfinale bereits eine Bestmarke seit Bestehen der eingleisigen 2. Bundesliga ProA aufstellen. Und allein dafür lohnt es sich schon, gegen Ehingen Gas zu geben.