Von Michael Wilkening

Heidelberg. Am Samstagabend (19 Uhr) geht die Saison für die MLP Academics Heidelberg mit dem Auswärtsspiel bei Ehingen Urspring los. "Endlich", sagt Branislav Ignjatovic, Trainer des Basketball-Zweitligisten. Nach sechs Wochen intensiver Vorbereitung ist der Serbe gespannt, wie sich seine Mannschaft in den ersten Pflichtspielen schlagen wird. Das Gefühl ist gut, der starken Vorsaison nacheifern zu können. Daran glaubt der 52-Jährige. Das Erreichen des Playoff-Halbfinales hat die Erwartungen bei dem Traditionsverein ansteigen lassen.

Branislav Ignjatovic, nimmt die Nervosität vor dem ersten Saisonspiel mit der Zeit ab?

Auch wenn man zunehmend Erfahrung hat, lässt die Aufregung nicht nach. Es ist einfach so, dass Nervosität vorhanden ist, weil nicht klar ist, wo man im Vergleich mit den anderen Mannschaften steht. Erst nach fünf Spielen ist langsam ersichtlich, wohin man sich entwickeln kann.

Ein Gefühl werden Sie aber haben, wohin es gehen kann?

Ich habe ein gutes Gefühl, denn die Jungs haben in den vergangenen Wochen gut gearbeitet. Wir haben uns nach der erfolgreichen Vorsaison zusammengesetzt und überlegt, was gut war, und wo wir uns steigern können. Das waren die Attribute Rebounding und Athletik. Ich denke, dass wir in diesen Bereichen besser geworden sind. Es wird sich zeigen müssen, ob wir gleichzeitig unsere Stärke, die Defensive, beibehalten konnten.

Die Ansprüche der Zuschauer sind nach dem zweiten Platz im Vorjahr und dem Playoff-Halbfinale gewachsen. Macht Ihnen das Sorgen?

Nein, das macht mir keine Sorgen. Entscheidend ist aber, dass wir alle realistisch bleiben. Wir haben im Vorjahr überperformt, wir gehören finanziell nicht zu den Topteams der Liga. Dennoch versuchen wir, wieder dorthin zu gelangen. Aber es geht grundsätzlich darum, erneut die Playoffs zu erreichen. Wenn wir das schaffen, ist danach ohnehin alles möglich.

Der Kader in diesem Jahr ist breiter geworden, Ihnen stehen jetzt zehn Profis zur Verfügung. Was kann man daraus ableiten?

Die Strukturen werden besser, wir haben bessere Möglichkeiten. Ich bekomme mehr Möglichkeiten auf dem Feld, kann besser reagieren. Es ist insgesamt ein Schritt nach vorne für den gesamten Klub.

Sie haben Ihren Vertrag bis 2022 verlängert, wollen Sie in Heidelberg alt werden?

Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Solange ich das Gefühl habe, dass die Entwicklung in diesem Klub voranschreitet, kann ich mir gut vorstellen, hierzubleiben. Im Frühjahr gab es auch andere Möglichkeiten für mich, aber ich habe mich entschieden, bei den Academics in Heidelberg zu bleiben. Ich bin hier mit meinem Herzen dabei und fühle mich zuhause.

Es gibt einige neue Spieler. Wer, glauben Sie, könnte zum Publikumsliebling werden?

Unsere Topleute waren und sind Phillipp Heyden und Shyron Ely. Wenn man sich anschaut, mit welcher Hingabe sie jeden Tag in der Trainingshalle stehen und arbeiten, ist klar, dass sie weiter Leistungsträger sind. Außerdem wird Adam Eberhard Freude machen, der so unauffällig, aber erfolgreich und schlau Basketball spielt. Stephon Jelks spielt mit so viel Herz, der wirft sich in jedem Training drei Mal nach dem Ball - in ihn können sich die Zuschauer verlieben. Wir habe viele tolle Spieler. Ich denke, es lohnt sich, in die Halle zu kommen.

Mittlerweile nimmt auch die neue Halle Formen an, fahren Sie manchmal an der Baustelle vorbei?

Ja, sogar regelmäßig, wenn ich zum Fitnesstraining fahre. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir dorthin umziehen können. Und ich träume davon, im nächsten Frühjahr die Playoffs in der neuen Halle zu spielen. Der Oberbürgermeister hat gesagt, dass die Arena bis dahin fertig sein wird. Daran glaube ich, und auch an die Chance, dass wir in den Playoffs dabei sind.

Samstag, 19 Uhr: Ehingen Urspring - Academics Heidelberg.