Von Michael Wilkening

Heidelberg/Trier. Philipp Heyden wollte das Spiel sowie das Ergebnis nicht überbewerten, er wollte es aber auch nicht kleiner machen. Der 90:69-Sieg gegen die BIS Baskets Speyer war für den Center der MLP Academics Heidelberg ein guter Test. Punkt. "Wir haben den Gegner unter 70 Punkten gehalten und selbst wieder 90 Punkte erzielt. Alles gut", lautete das Urteil von Heyden nach dem Duell gegen den Regionalligisten, die einzige Partie, in der sich die Zuschauer in Heidelberg ein Bild von der Mannschaft machen konnten, die in der 2. Basketball-Bunddesliga eine gute Rolle spielen will.

Die Begegnung gegen Ehingen vor einigen Tagen war nicht für die Öffentlichkeit zugelassen und alle anderen Tests fanden oder finden auswärts statt. Die Eindrücke, die die Fans in der ISSW-Halle sammelten, waren mehrheitlich positiv. "Wir sind auf einem guten Weg", befand Heyden. Der Routinier glaubt, dass die Academics am 22. September bereit sein werden, wenn die Liga für das Team von Branislav Ignjatovic mit einem Duell in Chemnitz beginnt. "Es gibt sicher einfachere Aufgaben, aber wir haben viel Potenzial in der Mannschaft", bekräftigte der Center die positive Stimmung im Umfeld der Heidelberger.

Mittlerweile zeichnet sich eine Startformation ab, die in der Tat stark besetzt ist. Niklas Würzner, Jaleen Smith, Shyron Ely, Dan Oppland und Heyden bilden ein Team, dass sich in der Liga nicht verstecken muss. Und, das ist für die Ambitionen der Academics fast noch wichtiger, die Spieler auf der Bank versprechen ebenfalls ein hohes Niveau. Eric Palm, Sebastian Schmitt, Niklas Ney und Marc Liyanage geben dem Trainer viele Möglichkeiten und haben allesamt ihre Fähigkeiten in der zweiten Liga bereits nachgewiesen.

Am heutigen Sonntag gab es bereits weitere Erkenntnisse für Trainer Ignjatovic, denn die Academics traten bei der offiziellen Saisoneröffnungsfeier der Gladiators Trier an. Bei dem Viertelfinalgegner der vergangenen Spielzeit gewannen die Heidelberger nach einem engen Spiel 78:75. "Zum ersten Mal haben wir in Trier gewonnen", freute sich Ignjatovic über den Erfolg.

Die Leistung der Mannschaft machte dem Serben Mut für die finalen Tage bis zum Saisonauftakt. Der nächste Testgegner ist am Donnerstag Ligarivale Nürnberg.