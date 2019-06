Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es hat ein paar Wochen gedauert, ehe die Kaderplanung bei den MLP Academics Heidelberg Fahrt aufgenommen hat, aber jetzt soll es langsam vorwärts gehen. Der Basketball-Zweitligist hat Armin Trtovac unter Vertrag genommen und damit einen zweiten Center neben Kapitän Phillipp Heyden verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von den Fraport Skyliners an den Neckar und hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

"Ich denke, damit haben wir den Verlust von Niklas Ney zumindest mal kompensiert", sagt Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager musste nach der Absage von Ney - der eine neue Herausforderung sucht - hinsichtlich einer Vertragsverlängerung einen neuen Backup für Heyden finden und wurde bei dem Deutsch-Serben fündig. Trtovac zeigte bei einem Probetraining in Heidelberg seine Qualitäten und überzeugte neben Lautenschläger auch Chefcoach Branislav Ignjatovic.

In der abgelaufenen Saison kam der 21-Jährige hauptsächlich in der Nachwuchsmannschaft der Skyliners in der Pro B zum Einsatz, und überzeugte dort mit 13,5 Punkten und 7,8 Rebounds im Schnitt. Im Bundesligateam kam Trtovac in Frankfurt lediglich auf drei Einsätze. Die Heidelberger sind unabhängig davon überzeugt davon, dass sich der 2,12 Meter große Center auch in der Pro A durchsetzen und Akzente für die Academics setzen kann.

Durch die Verpflichtung von Trtovac ist klar, dass Dan Oppland keinen neuen Vertrag in Heidelberg erhält. Der US-Amerikaner gleicht in seiner Spielanlage Heyden und Trtovac zu sehr. Offen ist noch, ob Oppland dem Klub in einer anderen Funktion erhalten bleibt.

In den kommenden Tagen soll der Kader der Academics weiter an Konturen gewinnen, nachdem aktuell fünf Akteure unter Vertrag stehen. Shyron Ely, Niklas Würzner, Marc Liyanage und Kapitän Heyden hatten ohnehin noch laufende Kontrakte beim Playoff-Halbfinalisten der zurückliegenden Spielzeit.

Mit Sebastian Schmitt steht in diesen Tagen noch ein Gespräch an, ob der Aufbauspieler eine Zukunft in Heidelberg haben kann. Darüber hinaus sind die Verantwortlichen im Klub bemüht, die Plätze für Importspieler möglichst zeitnah zu besetzen. "Da sind viele Gespräche notwendig, da muss viel gescoutet werden", erklärt Lautenschläger.