Heidelberg. (miwi) In der 2. Basketball-Bundesliga ist die Situation wegen der Corona-Pandemie so unübersichtlich wie im Rest der Republik. Erst kurzfristig kann man sicher sein, dass eine angesetzte Partie auch ausgetragen werden kann. "Man sieht ja, was draußen los ist", umschreibt Branislav Ignjatovic die angespannte Lage. Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass dem Spiel der MLP Academics Heidelberg gegen die Tigers Tübingen bis Donnerstag nichts im Wege stand. Es kann heute Abend (19.30 Uhr) also gespielt werden, wenngleich keine Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt zugelassen sind.

Den fulminanten Auftakterfolg gegen Nürnberg hatten noch 120 Fans live vor Ort gesehen und gerne hätten die Verantwortlichen der Academics erneut zumindest eine kleine Anzahl an Zuschauer in die Halle gelassen. Die aktuelle Corona-Landesverordnung macht das aber unmöglich, so dass die Heidelberger ohne Fan-Unterstützung den zweiten Heimerfolg landen und gleichzeitig auf die zwischenzeitliche 81:93-Niederlage in Leverkusen reagieren wollen.

"Wir haben darüber gesprochen und arbeiten daran", sagt Coach Ignjatovic, dem in Leverkusen das Defensiv-Verhalten seiner Mannschaft nicht gefallen hat. "Da müssen wir mehr arbeiten und aggressiver sein, auch wenn man dann mal in Foulprobleme kommt", erklärt der Serbe. Wenn es gelingt, unter dem eigenen Korb stabiler zu werden, hat Ignjatovic "keine Bange bei unserem offensiven Scoring". Die Academics-Verantwortlichen bauen auf einen Lerneffekt der eigenen Spieler, die über viel Talent verfügen, aber noch mehr Beständigkeit individuell und als Mannschaft erreichen müssen.

Der Ausfall von Phillipp Heyden ist deshalb bitter, denn der Kapitän steht für Stabilität und der Ausfall des Centers (Bänderriss im Knöchel) reißt eine Lücke. Neben Center-Kollege Armin Trtovac, der mehr Spielzeit erhalten wird, soll Neuzugang Daniel Loh dabei mithelfen, den Ausfall Heydens zu kompensieren. "Daniel muss versuchen, seine Chance zu nutzen", sagt Ignjatovic. Vor der Saison kam der 25-Jährige aus Schwenningen nach Heidelberg, kam aber in den ersten beiden Partien jeweils nur zu einem Kurzeinsatz und soll schon gegen Tübingen mehr Einfluss auf das Spiel der Academics nehmen.

Das für Freitag, den 13. November, vorgesehene Nachholspiel bei den Gladiators Trier muss noch einmal verschoben werden. Vermutlich wird die Begegnung, die eigentlich das Saisoneröffnungsspiel in der 2. Liga sein sollte, erst im Dezember ausgetragen. Die Mannschaft der Gladiators befindet sich auf Anordnung der lokalen Gesundheitsbehörden in Quarantäne, auch die am kommenden Wochenende angesetzte Partie bei den Nürnberg Falcons findet nicht statt.

2. Basketball-Bundesliga, Freitag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Tigers Tübingen.