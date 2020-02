Von Michael Wilkening

Trier/Heidelberg. Branislav Ignjatovic ist kein Trainer, der seine Mannschaft dauernd überschwänglich lobt. Am Mittwochabend fühlte der Coach der MLP Academics Heidelberg aber, dass seine Spieler eine außergewöhnliche Leistung gezeigt hatten und kommentierte diese entsprechend. "Ich bin stolz auf das gesamte Team", sagte der Serbe nach dem 104:97-Sieg nach Verlängerung bei den Gladiators Trier. Durch den Erfolg kletterten die Heidelberger in der Zweitliga-Tabelle auf den vierten Platz und verlängerten ihre Serie auf drei Triumphe hintereinander. Der vierte Sieg soll am Sonntag (17 Uhr) folgen, wenn die Academics im Olympiastützpunkt auf Phoenix Hagen treffen. "Das wird wieder eine ganz andere Aufgabe. Hagen kämpft um die Playoffs und ist in der Offensive sehr schwer zu kontrollieren", sagt Ignjatovic.

Das Hinspiel in Hagen verloren die Academics und brennen deshalb ein kleines bisschen "auf Revanche", wie es Ignjatovic umschreibt. Der Basketball-Lehrer kann sich aber darauf verlassen, dass seine Spieler am Sonntag mit einem guten Gefühl die Halle betreten, denn durch die Erfolgserlebnisse zuletzt sind die schweren Wochen, die die Heidelberger davor durchleben mussten, in den Hintergrund gerückt. Dass dies so ist, hat Zamal Nixon mitzuverantworten. Der US-Amerikaner war nicht nur in der Schlussphase in Trier der herausragende Akteur, sondern hat bei den Siegen in Paderborn und gegen die Artland Dragons ebenfalls gezeigt, dass er inzwischen ein absoluter Leistungsträger geworden ist.

"Zamal hat mehr Verantwortung bekommen und geht damit gut um", lobt Ignjatovic den erfahrenen Guard, der in den vergangenen Partien eine neue Rolle auf dem Feld erhielt. Der US-Amerikaner agierte als Spielmacher und überzeugte dort. Niklas Würzner und Sebastian Schmitt, die eigentlich für diese Rolle vorgesehen sind, rückten in der Rotation nach hinten. "Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, in der Offensive mehr Optionen zu haben", erklärt Ignjatovic die Rochade innerhalb seines Teams.

Weil Nixon oft als Spielmacher auf dem Feld steht und wegen der Ausländer-Regel neben den Centern ein weiterer deutscher Spieler benötigt wird, kamen zuletzt Marc Liyanage und der Deutsch-Amerikaner Grant Teichmann vermehrt auf Spielanteile und rechtfertigten diese mit guten Leistungen.

Nixon profitierte mit seiner Geschwindigkeit und dem guten Auge zudem davon, dass der Gegner DaVonte Lacy viel Aufmerksamkeit zukommen lassen muss. Im Schatten des Topscorers der Heidelberger blüht der Spielmacher in einer neuen Rolle auf. "Seit drei Spielen ruft Zamal konstant sein Potenzial ab und ist auf dem Niveau, das wir uns von ihm erhofft hatten", lobt Ignjatovic. Nixon selbst übt sich in Bescheidenheit: "Es ist wichtig, dass ich einen Weg finde, um der Mannschaft zu helfen. Ganz egal, wo ich auf dem Feld postiert bin."

Gegen Hagen, davon ist auszugehen, wird Nixon wieder als Spielmacher starten, denn in dieser Formation haben die Heidelberger überzeugt. Das bedeutet aber nicht, dass das auf Dauer so bleiben muss. "Im Basketball ist nie etwas zementiert. Es entscheidet sich im Training, wer spielt", sagt Ignjatovic nachdrücklich. Das darf als Aufforderung an diejenigen verstanden werden, die in der Rotation nach hinten gerückt sind.