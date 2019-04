Vier Jahrzehnte nach dem Titelgewinn wieder in Heidelberg am Ball: Wolfgang Fengler. F.: vaf

Von Frederick Mersi

Heidelberg. Noch 20 Minuten sind es bis zum Training, Wolfgang Fengler holt schon einmal den Bierkasten aus dem Kofferraum seines schwarzen VW-Kombis. "Immer wenn die Jungs gewinnen, sorge ich dafür, dass sie nach dem Training nicht durstig nach Hause gehen", sagt der 66-Jährige und grinst. Als "gute Seele des Teams" bezeichnen sie ihn oft bei den MLP Academics, den Zweitliga-Basketballern des USC Heidelberg. Dabei hatte Fengler seinem Lieblingssport eigentlich schon im Alter von 30 Jahren wegen Knieproblemen Lebewohl sagen müssen.

Wann er als Ehrenamtlicher wieder fester Teil des Profiteams wurde, können weder er selbst noch die Verantwortlichen so richtig erklären. "Abgemacht haben wir das nie, das war eigentlich immer unausgesprochen", sagt Geschäftsführer Matthias Lautenschläger. "Intern bezeichnen wir ihn als Team-Manager, obwohl er das im engeren Sinne nicht ist. Er weiß aber immer, wann er wo gebraucht wird."

Fengler selbst bezeichnet sich lieber als Team-Berater. "Ich muss mich nicht um das Wohl der Spieler kümmern, dafür gibt es im Verein andere Leute", sagt der Deutsch-Amerikaner, der 1977 mit dem USC die bis dato letzte Deutsche Basketball-Meisterschaft in Heidelberg feiern konnte. "Aber ich versuche da zu sein, wenn die Spieler das brauchen." Dafür investiert Fengler viel Zeit - so wie an diesem Montagabend, kurz vor 19 Uhr, im Olympiastützpunkt. Eigentlich habe er mit einer Video-Analyse um 18 Uhr gerechnet und deshalb früher kommen wollen, sagt er.

"Die gibt’s nur, wenn wir verlieren - weißt Du doch", sagt Forward Niklas Ney und grinst. Fengler nutzt die Viertelstunde vor Trainingsbeginn für kurze Gespräche mit den Spielern während des Aufwärmens - über College-Basketball, den zurückliegenden Playoff-Sieg gegen Ehingen und darüber, wie es den Spielern gerade geht. Währenddessen spielt er bei den Wurfübungen die Rebounds zurück, stets mit einem Lächeln auf den Lippen.

"Er ist wie eine positive Kraft für uns", sagt Jaleen Smith, der aus Texas über New Hampshire nach Heidelberg gekommen ist. "Unser Coach sagt uns, was wir falsch machen. Wolfgang ist für uns da und baut uns auf." Für den 24-Jährigen ist es die erste Saison außerhalb der Vereinigten Staaten, mit den Teamkameraden unterhält er sich nach wie vor auf Englisch. Als er am Frankfurter Flughafen ankam, holte Fengler ihn ab. "Er hat mir geholfen, der zu werden, der ich heute bin", sagt Smith über den ehemaligen deutschen Nationalspieler.

Fengler weiß, wie es sich anfühlt, den Schritt aus den USA in Richtung Deutschland zu wagen: Nach seiner College-Zeit in Delaware zog es ihn 1974 zunächst nach Wolfenbüttel, damals noch Zonenrandgebiet. Als Sohn deutscher Eltern, der ab dem Alter von drei Jahren in den Staaten aufgewachsen ist, verstand er zwar die Sprache, konnte sich aber nicht selbst darin ausdrücken. "Wenn sich Spieler heute an mich wenden, geht es häufig um Heimweh oder die Fernbeziehung zu Eltern oder der Partnerin", sagt er. "Ich versuche, durch gutes Zureden zu helfen." Oder durch eine gemeinsame Thanksgiving-Feier mit seiner Frau Adelheid in Ladenburg.

1976 wechselte Fengler nach Heidelberg und begann bei einer Tochterfirma der heutigen ABB zu arbeiten. "Dort war die Umgangssprache aber Englisch, deswegen hört man noch heute, dass ich nicht hier aufgewachsen bin", sagt Fengler und lacht. 2017 ging er nach 41 Jahren in den Ruhestand - und hatte auf einmal eine Menge Zeit. "Ich war schon vorher bei den Spielen des USC und der Academics", erinnert sich Fengler. "In der Halbzeitpause wurde ich oft nach meinen Einschätzungen gefragt, aber die konnte ich ohne Trainingseindrücke nicht geben."

Also kam Fengler zu den Übungsstunden, zu den Auswärtsspielen, zu den Videoanalysen. Warf Rebounds zurück, gab jungen Spielern Tipps, diskutierte mit Trainer Branislav "Frenkie" Ignjatovic. "Das kann er gut", sagt Co-Trainer Robin Zimermann und grinst. "Ich kann Vorschläge machen, aber entscheidend ist, was er denkt", sagt Fengler, der sich als "Resonanzboden" des Trainers versteht. "Er braucht als alter Fuchs niemanden, der ihm Ratschläge gibt." So wurde der Basketball-Rentner wieder fester Teil des Teams: "Ich habe dieses Wir-Gefühl vermisst", sagt er. "Je mehr ich hier dabei bin, desto mehr erlebe ich das."

Dennoch stehen Ignjatovic und Fengler am Montagabend beim Training am Olympiastützpunkt zusammen und diskutieren, während die Spieler üben. Unter anderem geht es um das Bier, das Fengler als traditionelle Siegprämie mitgebracht hat. "Das soll ich wieder mitnehmen", sagt der ehrenamtliche Team-Berater. "Es wäre wohl das falsche Signal vor dem nächsten Spiel gegen Ehingen."

Also bleiben die Kronkorken vorerst auf den Flaschenhälsen. Am Freitagabend können die Academics den Halbfinaleinzug mit dem dritten Sieg gegen Ehingen perfekt machen. Dann dürfen die Spieler am Samstag wohl auch mal wieder ein vom Deutschen Meister mitgebrachtes Bier genießen.

2. Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Spiel 3, Freitag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Ehingen Urspring, Olympiastützpunkt.