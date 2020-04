Für die MLP Academics am Controller: Spielmacher Niklas Würzner. Foto: Academics

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Giannis Antetokounmpo ist der MVP, der wertvollste Spieler der NBA – und war am Samstagabend zu stark für Niklas Würzner. Der Spielmacher der MLP Academics unterlag im Viertelfinal-Duell der ePlayoffs 2020 gegen die Bayer Giants Leverkusen. An der Spielkonsole musste er sich in der Basketball-Simulation NBA2K20 mit den Los Angeles Lakers gegen Leverkusens Joel Longelu (Milwaukee Bucks) mit 58:70 (24:31) geschlagen geben. "Glückwunsch Giannis", schmunzelte Würzner hinterher, "sowas habe ich noch nicht erlebt". Alleine 61 Zähler gingen auf das Konto des griechischen Superstars.

Endstation Viertelfinale hieß es also für die Heidelberger bei der virtuellen Ersatzveranstaltung für die ausgefallenen Playoffs der acht besten Zweitligateams.

Dabei hatte es Würzner an Unterstützung nicht gemangelt. eSport Rhein-Neckar sorgte für ideale "Arbeitsbedingungen", stellte dem Hobby-Zocker für die Vorbereitung ein Expertenteam zur Seite, die Pfitzenmeier Cheerdancers tanzten in den Viertelpausen aus ihren Wohnzimmern – geholfen hat aber alles nichts. Mitte des zweiten Viertels (gespielt wurde vier mal sechs Minuten) räumte Würzner erstmals ein: "Ganz ehrlich – wäre ich zu Hause, wäre die Stimmung jetzt am Kippen."

"Sofort auswechseln!"

Tat sie freilich nicht. Wenngleich der 26-jährige Korbleger um Korbleger mit LeBron James und Co. verfehlte, in der Verteidigung kein Mittel fand gegen seinen zehn Jahre jüngeren Kontrahenten am Controller.

Das Duell, das auf Facebook und der Streamingplattform Twitch übertragen wurde, verfolgten auch einige von Würzners aktuellen und ehemaligen Teamkollegen. Evan McGaughey, in der Saison 2017/2018 bei den Academics unter Vertrag, schaute aus den USA zu und stellte mit einem Augenzwinkern fest: "Niki spielt einen Müll zusammen – sofort auswechseln!" Kapitän Phillipp Heyden glaubte dagegen bis zum Schluss an seinen Kameraden – vergeblich.

Spaß habe es dennoch gemacht, sagte Würzner und versprach, bei einer Neuauflage besser vorbereitet zu sein. Manager Matthias Lautenschläger, der aus dem Weinkeller zugeschaut hatte, neckte seinen Schützling: "Bloß nicht noch mal Niki, nächstes Mal stellen wir jemand anderen auf." Und so hatte Würzner, nie um eine passende Antwort verlegen, ganz am Ende doch noch einen Volltreffer landen können: "Ob ihr allerdings jemanden findet", entgegnete er seinem Vorgesetzten, "der für eine bessere Unterhaltung sorgt?"

Und genau darum geht es schließlich bei diesen ungewöhnlichen Playoffs in diesen ungewöhnlichen Zeiten.