Heidelberg. (miwi) Der Kader der MLP Academics Heidelberg ist noch nicht komplett, aber der Plan für die Vorbereitung des Basketball-Zweitligisten steht - mit einer kleinen Ausnahme. Für die offizielle Saisoneröffnung am 15. September in der Halle am Olympiastützpunkt suchen die Heidelberger noch einen Gegner, bis dahin stehen Testpartien gegen sechs Bundesliga-Klubs an. Hinzu kommt ein fünftägiges Trainingslager im tschechischen Usti nad Labem.

"Ich denke, dass wir ein gutes Programm haben, um das Team auf die Liga vorzubereiten", sagt Branislav Ignjatovic. Am 10. August versammelt der Academics-Coach seine Mannschaft zum ersten Mal um sich, am 18. August steht bei den Frankfurt Skyliners der erste Vergleich mit einem Bundesligisten an. Drei Tage später folgt das Duell gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an, ehe am 25. August auf dem Weg ins Trainingslager nach Usti nad Labem ein Test bei den Baskets Würzburg ansteht. Auf dem Rückweg aus Tschechien gibt es eine Testpartie beim Medi Bayreuth (30.8.).

Ehe die Academics am 7. und 8. September ein Turnier in Crailsheim spielen und dort auf die gastgebenden Merlins, den Mitteldeutschen BC (beide Bundesliga) und die Tigers Tübingen (ProA) treffen, steht am 1. September noch ein Duell beim Heidelberger Ligarivalen Kirchheim Knights an.

Den Abschluss des Testspielreigen gibt es am 15. September, allerdings steht der Kontrahent noch nicht fest. "Wir haben viele neue Spieler im Kader, die wir integrieren müssen", sagt Ignjatovic. Die vielen starken Kontrahenten in den Testspielen sollen die Academics fordern, um schnell ein gutes Niveau zu erreichen.

Das erste Zweitligaspiel findet am 21. September (19 Uhr) bei Ehingen Urspring statt.