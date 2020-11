Heidelberg. (miwi) Jetzt hat die Corona-Pandemie die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg doch noch ausgebremst. Die Mannschaft und ihr Trainer Branislav Ignjatovic sind am Wochenende zum Pausieren gezwungen.

Nachdem die ursprünglich angesetzt Partie gegen Phoenix Hagen abgesagt werden musste, weil es bei den Hagenern mehrere positive Corona-Fälle gibt, zerplatzte am späten Freitagnachmittag die Hoffnung, kurzfristig einen Ersatz zu organisieren. Nach vielen Diskussionen entschieden sich die Verantwortlichen der Science City Jena dazu, ihr Spiel in Heidelberg nicht vorzuverlegen.

Es wäre eine perfekte Reaktion in der aktuell so schweren Lage gewesen.

Weil die Jenaer wie die Heidelberger von einer Spielabsage betroffen waren, hätte die Spielrochade für alle Seiten Sinn gemacht. Die Liga-Verantwortlichen hatten deshalb früh ihr Einverständnis gegeben, doch offensichtlich war die sportliche Leitung der Thüringer nicht bereit, die Begegnung ohne viel Vorbereitungszeit auf den Kontrahenten zu absolvieren. "Die Voraussetzungen wären für beide Seiten gleich gewesen, wir hatten uns auch auf eine andere Mannschaft vorbereitet", sagte Matthias Lautenschläger.

Der Manager der Heidelberger machte wenig Hehl daraus, dass ihn die Entscheidung den Jenaer enttäuscht: "Es ist für mich schwer nachvollziehbar, dass in der aktuellen Lage sportliche Gedanken an erster Stelle stehen."

Weil in den kommenden Wochen vermutlich neue positive Tests auf Covid-19 auftreten und daraus Spielabsagen resultieren werden, bedeutet jedes Match, das absolviert ist, eine gute Nachricht. So denkt der Academics-Chef, der für eine kurzfristige Austragung der Partie gegen Jena warb, letztlich jedoch am Veto aus Thüringen scheiterte.

Für die Heidelberger bedeutet das, dass sie nach dem Saisonauftaktspiel in Trier zum zweiten Mal ausgebremst werden. "Das ist nicht schön, aber das können wir nicht beeinflussen", sagt Trainer Branislav Ignjatovic. Der Serbe hätte sich gerne auch kurzfristig mit Videomaterial von Spielen der Jenaer beschäftigt – erhielt jetzt aber ungewollt mehr Freizeit.