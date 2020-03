Für diese Saison ist Schluss mit Basketball in Heidelberg. DaVonte Lacy (M.) ist wie seine US-Landsmänner schon in der Heimat. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Am Ende stand eine einstimmige Meinung, die auch notwendig war: Die Klubs der 2. Basketball-Bundesliga beenden die aktuell laufende Saison vorzeitig. Dieser Entschluss wurde nach einer mehrstündigen Sitzung am gestrigen Montag noch nicht offiziell verkündet, sickerte an verschiedenen Stellen aber schon durch. "Ich möchte mich dazu jetzt noch nicht äußern, weil wir alle gebeten worden sind, die offizielle Stellungnahme abzuwarten", sagte Matthias Lautenschläger. Der Manager der MLP Academics Heidelberg nahm via Skype an der Konferenz teil. Viele seiner Kollegen taten es ihm gleich.

Die Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass die aktuelle Spielzeit bereits unterbrochen worden war. Jetzt folgte die komplette Absage. Die aktuelle Tabelle soll bestehen bleiben, was bedeuten würde, dass die Heidelberger die Spielzeit auf dem vierten Rang beenden. Weil nicht absehbar ist, wann das allgemeine Verbot von Sportveranstaltungen in Deutschland aufgehoben wird und die Playoffs Mitte April bereits beginnen sollten, war ein vorzeitiges Saisonende im Grunde alternativlos. Und zwar unabhängig davon, dass die Klubs durch das Ende der Spielzeit finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.

"Wir müssen jetzt viele Gespräche führen und sind auch davon abhängig, wie die Sponsoren reagieren", sagte Lautenschläger. Dennoch war das Saison-Aus für ihn die richtige Entscheidung: "Die Gesundheit und die Chance, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, gehen vor den sportlichen Wettbewerb", erklärte der Manager der Heidelberger.

Für die Academics ergeben sich aus der aktuellen Krise besondere Probleme für die nahe Zukunft, denn der Klub hat in der kommenden Spielzeit durch den Umzug in die neue Halle deutlich höhere Kosten, die Einnahmemöglichkeiten sind jetzt allerdings mit einem deutlichen Fragezeichen versehen. Die Situation, die ohnehin viele Risiken birgt, hat für Lautenschläger ein paar Unwägbarkeiten mehr.

"Wir werden den Abbruch der Saison überleben, aber es hängt auch davon ab, wie die Standards für die kommende Saison festgelegt werden", sagte der Academics-Boss. Wenn die Liga die Anforderungen an die Klubs in unterschiedlichen Bereichen herunterschraubt, gibt es Kosteneinsparungen. Wie genau das aussehen kann, ist aber noch unklar. "Alles muss an die neue Realität angepasst werden", so Lautenschläger.

Die Heidelberger und einige andere Vereine hatten bereits Ende der vergangenen Woche vorab reagiert und ihre Spieler aus den USA nach Hause geschickt. Nur bis Freitagnacht konnten US-Bürger aus Europa in ihre Heimat zurückkehren, ohne eine zweiwöchige Isolation absitzen zu müssen. Damit setzten sich die Academics der theoretischen Gefahr aus, die Saison ohne ihre Importspieler beenden zu müssen. "Das nehme ich auf meine Kappe", sagte Lautenschläger. Der Manager der Heidelberger behielt mit seiner Maßnahme Recht. Die Verträge mit den vier Akteuren, die noch rechtzeitig in ihre Heimat einreisten, wurden aufgelöst.

Noch nicht durchgesickert ist, welche Auf- und Abstiegsregelung die Zweitligisten präferieren. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Klubs darauf geeinigt haben, zwei Mannschaften aus der ProA den Aufstieg in die Bundesliga zu ermöglichen und gleichzeitig darauf zu verzichten – wie eigentlich geplant –, drei Mannschaften in die ProB absteigen zu lassen.

Vermutlich wird nur mit dieser Regelung möglich sein, alle Klubs der 2. Basketball-Bundesliga GmbH hinter der Entscheidung zu versammeln. Es war nur ein einstimmiger Beschluss möglich.

Der würde bedeuten, dass die ProA in der kommenden Spielzeit aus mindestens 17 Vereinen bestehen würde. Sollte einer der aufstiegsberechtigten Klubs die Bedingungen für die Bundesliga nicht erfüllen, müsste die Liga weiter aufgestockt werden. Ursprünglich wurde die Ligagröße auf 16 Teilnehmer festgelegt.