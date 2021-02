Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic musste eine Weile nachdenken, schließlich wollte er nicht vorschnell eine falsche Aussage tätigen. "Vielleicht mal in einem Spiel, das in die Overtime ging", sagte der Trainer der MLP Academics Heidelberg schließlich. So viele Punkte nach den regulären 40 Minuten bei einem Match seines Teams – daran konnte sich der Serbe nicht erinnern. Beim 115:100-Sieg der Heidelberger in der 2. Bundesliga bei den Tigers Tübingen erlebte der erfahrene Basketball-Lehrer eine Besonderheit, denn jahrelang stand Ignjatovic bei den Academics für eine stabile Defensive, die Ausgangspunkt für beachtliche Erfolge war.

In der laufenden Spielzeit ist vieles anders und ob die Heidelberger mit ihrem Offensivspektakel den Angriff auf die Tabellenspitze wagen können, wird schon am Sonntag (17 Uhr) klarer werden, wenn die Academics in der Halle am Olympiastützpunkt Spitzenreiter Rostock Seawolves empfangen.

"Ich habe den Jungs schon gesagt, dass wir eine Top-Leistung brauchen, wenn wir Rostock schlagen wollen", erklärte Ignjatovic. Der Coach meinte damit, eine sehr gute Leistung auf beiden Seiten des Spielfeldes. "Wenn wir uns in der Verteidigung nicht steigern, werden wir eine gute Mannschaft bleiben", sagte der Serbe: "Wenn wir nicht besser werden, können wir kein Spitzenteam sein." Es ist nicht ungewöhnlich, dass in erster Linie die Trainer nicht zufrieden sind, wenn die neutralen Beobachter ins Schwärmen geraten.

"Das war ein Offensivspektakel", sagte Ignjatovic nach den 40 wilden Minuten gegen Tübingen. Ein Spektakel ist schwer zu kontrollieren, aber Coaches streben nach Kontrolle. Weil das Ergebnis und das (neutrale) Erlebnis stimmten, freundete sich Ignjatovic aber schnell mit dem Resultat an – schließlich hat er sich ein Stück weit daran gewöhnt, dass sein Team seine besondere Qualität in der Offensive hat. "Unser Potenzial ist außergewöhnlich", erklärte der Coach. Obwohl mit Shyron Ely und Jordan Geist die beiden Topscorer nicht überdurchschnittlich stark spielten, gelangen den Academics 115 Punkte.

Die Heidelberger besitzen in der Offensive so viele Waffen, dass die Trainer der Kontrahenten gar nicht mehr aufhören können, ihre Spieler davor zu warnen. Zuletzt kam eine weitere Stärke hinzu, denn Shaun Willett machte bei den Tigers sein bestes Spiel im Trikot der Academics. Die Nachverpflichtung überzeugte in Offensive und Defensive gleichermaßen und soll das auch am Sonntag tun, wenn die Rostocker in Heidelberg aufkreuzen.

Ignjatovic baut darauf, dass mit Ausnahme von Willett die anderen Heidelberger auf Revanche sinnen, denn das Hinspiel bei den Seawolves – damals noch ohne Willett – verloren die Academics unglücklich in der Schlussphase. "Das war bitter", erinnerte sich Ignjatovic nur ungern an die finalen Minuten der Partie zurück, in der seine Mannschaft eine Neun-Punkte-Führung verspielte. Die hochklassige Begegnung war die letzte vor der Quarantäne-Phase der Heidelberger und liegt gefühlt "schon ein Jahr zurück" (Ignjatovic).

Im zweiten Duell gegen das Team von der Ostsee wollen die Heidelberger am Ende die Nase vorne haben, um sich selbst zu beweisen, dass sie zu einer echten Spitzenmannschaft der 2. Bundesliga taugen. Im Zweifel würde der Trainer auch ein Offensivspektakel akzeptieren, falls das eigene Team mehr Punkte erzielt als der Gegner.